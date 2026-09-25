FIFA Başkanı devam eden istifa çağrılarına yanıt verdi. "Reforma gidelim"
25.09.2026 12:47
FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası ticari haklarının satış planına gelen yoğun tepkilerin ardından karar alma süreçlerini reforme etmek amacıyla üye federasyonlara doğrudan istişare teklif etti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, yönetim anlayışına yönelik artan eleştirilerin ardından karar alma süreçlerini yeniden yapılandırmak amacıyla üye federasyonlarla istişare süreci başlatmayı teklif etti.
Reuters ajansının haberine göre Infantino, 211 üye federasyona ve FIFA Konseyine gönderdiği mektupta, konfederasyonlar, üye federasyonlar ve ilgili paydaşlarla doğrudan, yapılandırılmış ve zaman sınırlı bir istişare mekanizması kurulmasını FIFA Konseyine sunacağını belirtti.
İsviçreli yönetici, mektupta şu ifadelere yer verdi:
"İstişare; kurumsal süreçlere daha erken katılım, Başkan, Büro, Konsey ve Kongre'nin görev dağılımı ile büyük stratejik girişimlerde şeffaflık, katılım ve hesap verebilirliği güçlendirecek somut yollara dair özel önerileri kapsayacak."
Infantino, ilk önerilerin 15 Ekim'de yapılması planlanan Konsey toplantısında ele alınmasını istedi.
Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Infantino, mektuba olumlu dönüşler aldığını belirterek açık iletişimin önemine dikkati çekti.
Suudi Arabistan'daki Körfez Ulusları Kupası sırasında değerlendirmelerde bulunan Infantino, "Gelecek ay FIFA Konseyi toplantımız var, bu önemli meseleler üzerine diyaloğu sürdüreceğiz. Birbirini dinleme ve saygı duyma kültürü oluşturulmalı" mesajını paylaştı.
Reform taleplerine yönelik şüpheci yaklaşımlara da değinen Infantino, amacının olumlu manşetler üretmek olmadığını, futbolun yararına olan adımları atmaya kararlılıkla bağlı kaldığını ifade etti.
4,2 MİLYAR DOLARLIK TİCARİ PLAN TEPKİ ÇEKTİ
Şubat 2016'da Sepp Blatter'in yerine göreve gelen 56 yaşındaki yönetici, temmuz ayı sonunda gündeme gelen Dünya Kupası ticari haklarına dair tasarısı sebebiyle küresel çapta yoğun tepkiyle karşılaştı.
Dünya Kupası'nın yüzde 20'lik ticari payını 4,2 milyar dolar karşılığında özel yatırımcılara satmayı ve "FIFA Forward Enterprise" (FFE) girişimi altında Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı işletecek bir ticari şirket kurmayı hedefleyen proje, federasyonların itirazları neticesinde geri çekildi.
UEFA VE CONCACAF İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Planın ardından Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA ve bünyesinde ABD, Kanada ile Meksika'yı barındıran CONCACAF, Infantino'nun görevi bırakması çağrısında bulundu.
FIFA müsabakalarını boykot etme tehdidini daha sonra askıya alan UEFA, Infantino hakkında olası "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hukuki işlem hazırlığı yürütüyor.
AFP'nin haberine göre İngiltere Futbol Federasyonu da geçen hafta Infantino'ya resmi başvuruda bulunarak Dünya Kupası'na özel yatırımcı çekme planına ilişkin tüm belgeleri ve yazın düzenlenen turnuvada ABD'li forvet Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesine yönelik tartışmalı kararın ayrıntılarını talep etti.
FIFA, Infantino'nun gelecek yıl mart ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını eylül ayı başında teyit etmişti.
Şu an için tek aday olan Infantino'nun karşısına, CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin rakip olarak çıkması bekleniyor.