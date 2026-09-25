FIFA Başkanı devam eden istifa çağrılarına yanıt verdi. "Reforma gidelim"

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino , yönetim anlayışına yönelik artan eleştirilerin ardından karar alma süreçlerini yeniden yapılandırmak amacıyla üye federasyonlarla istişare süreci başlatmayı teklif etti.

Reuters ajansının haberine göre Infantino, 211 üye federasyona ve FIFA Konseyine gönderdiği mektupta, konfederasyonlar, üye federasyonlar ve ilgili paydaşlarla doğrudan, yapılandırılmış ve zaman sınırlı bir istişare mekanizması kurulmasını FIFA Konseyine sunacağını belirtti.

İsviçreli yönetici, mektupta şu ifadelere yer verdi:

"İstişare; kurumsal süreçlere daha erken katılım, Başkan, Büro, Konsey ve Kongre'nin görev dağılımı ile büyük stratejik girişimlerde şeffaflık, katılım ve hesap verebilirliği güçlendirecek somut yollara dair özel önerileri kapsayacak."

Infantino, ilk önerilerin 15 Ekim'de yapılması planlanan Konsey toplantısında ele alınmasını istedi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Infantino, mektuba olumlu dönüşler aldığını belirterek açık iletişimin önemine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'daki Körfez Ulusları Kupası sırasında değerlendirmelerde bulunan Infantino, "Gelecek ay FIFA Konseyi toplantımız var, bu önemli meseleler üzerine diyaloğu sürdüreceğiz. Birbirini dinleme ve saygı duyma kültürü oluşturulmalı" mesajını paylaştı.

Reform taleplerine yönelik şüpheci yaklaşımlara da değinen Infantino, amacının olumlu manşetler üretmek olmadığını, futbolun yararına olan adımları atmaya kararlılıkla bağlı kaldığını ifade etti.