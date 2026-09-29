FIFA'dan UEFA'ya ağır suçlama. "Dezenformasyon kampanyası yürütüyorlar"

UEFA, Infantino'nun teklifi FIFA'nın olağan yönetim süreçlerini devre dışı bırakarak FIFA Konseyi'ne, bölgesel konfederasyonlara veya üye federasyonlara danışmadan küçük bir danışman ve yatırımcı grubuyla gizlice geliştirdiğini ileri sürmüştü.

Hukuki başvuruda UEFA, Florida merkezli iki FIFA kuruluşu olan FIFA (AMERICAS), Inc ve FWC2026 US, Inc üzerinden delil toplanması için yetki talep etti.

UEFA, yatırımcıların FFE'deki bir hisse için 4,2 milyar dolar ödeyeceğini ve bu durumun işletmeye yaklaşık 20 milyar dolar değer biçeceğini öne sürdü.

Bu değerlemenin FIFA'nın ticari haklarının değerini önemli ölçüde düşük gösterdiğini savunan UEFA, sürecin açık bir artırmaya tabi tutulmadığını veya bağımsız bir değerleme uzmanınca test edilmediğini iddia etti.

FIFA ise UEFA'nın özkaynak değeri ile firma değerini kasıtlı veya bilgisizlik nedeniyle birbirine karıştırdığını kaydetti.

FIFA'nın dilekçesinde, "FFE'nin borçlar ödendikten sonra hissedarlara kalan değer anlamına gelen 'başlangıç özkaynak değerlemesinin' 20 milyar dolar olduğu tartışmasızdır. FIFA'nın üye federasyonlarına dağıtılan materyaller, işletmenin tamamının değeri anlamına gelen toplam 'firma değerinin' 30 milyar doların üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. FFE'nin firma değeri, özkaynak değerinin iki katından fazlaydı ve bu nedenle UEFA'nın adil olacağını söylediği değerin çok üzerindeydi" değerlendirmesi yer aldı.