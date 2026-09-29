FIFA'dan UEFA'ya ağır suçlama. "Dezenformasyon kampanyası yürütüyorlar"
29.09.2026 09:05
FIFA, Dünya Kupası ticari haklarına ilişkin rafa kaldırılan yatırım projesi nedeniyle kendisini ve Başkanı Gianni Infantino'yu hedef alan UEFA'yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) "dezenformasyon kampanyası" yürütmek ve başkanlık yarışını etkilemeye çalışmakla suçladı.
FIFA, tartışmalı bir yatırım teklifi nedeniyle ABD'deki bir mahkemeye yapılan delil toplama talebinin reddedilmesini istedi.
UEFA, geçen ay bir ABD federal mahkemesine başvurarak İsviçre'de FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında yapmayı planladığı ceza davası başvurusunda kullanmak üzere ifade ve belge temin etme izni talep etmişti.
Bu adım, Dünya Kupası ticari haklarının FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı bir iştirake devredilmesini öngören ve daha sonra rafa kaldırılan plana dayanıyor.
Dün mahkemeye iletilen yanıt dilekçesinde FIFA, UEFA'nın başvurusunun "FIFA ve Infantino hakkında çok sayıda asılsız veya yanıltıcı ifade" içerdiğini belirtti.
Reuters'ın ulaştığı belgede FIFA, "UEFA hiçbir temeli olmaksızın Sayın Infantino'nun FFE teklifinden kişisel çıkar sağlamaya çalıştığını ima ediyor" ifadesini kullandı.
Açıklamada, "Belirtildiği üzere FFE planı hem FIFA üye federasyonlarının hem de FIFA Konseyi'nin onayına tabiydi ve FFE, FIFA içindeki her iki grubun da denetimine tabi olacaktı. UEFA'nın Sayın Infantino'nun herhangi bir yasayı veya etik ilkeyi ihlal ettiği yönündeki iddiaları tamamen mesnetsizdir" denildi.
UEFA, Infantino'nun teklifi FIFA'nın olağan yönetim süreçlerini devre dışı bırakarak FIFA Konseyi'ne, bölgesel konfederasyonlara veya üye federasyonlara danışmadan küçük bir danışman ve yatırımcı grubuyla gizlice geliştirdiğini ileri sürmüştü.
Hukuki başvuruda UEFA, Florida merkezli iki FIFA kuruluşu olan FIFA (AMERICAS), Inc ve FWC2026 US, Inc üzerinden delil toplanması için yetki talep etti.
UEFA, yatırımcıların FFE'deki bir hisse için 4,2 milyar dolar ödeyeceğini ve bu durumun işletmeye yaklaşık 20 milyar dolar değer biçeceğini öne sürdü.
Bu değerlemenin FIFA'nın ticari haklarının değerini önemli ölçüde düşük gösterdiğini savunan UEFA, sürecin açık bir artırmaya tabi tutulmadığını veya bağımsız bir değerleme uzmanınca test edilmediğini iddia etti.
FIFA ise UEFA'nın özkaynak değeri ile firma değerini kasıtlı veya bilgisizlik nedeniyle birbirine karıştırdığını kaydetti.
FIFA'nın dilekçesinde, "FFE'nin borçlar ödendikten sonra hissedarlara kalan değer anlamına gelen 'başlangıç özkaynak değerlemesinin' 20 milyar dolar olduğu tartışmasızdır. FIFA'nın üye federasyonlarına dağıtılan materyaller, işletmenin tamamının değeri anlamına gelen toplam 'firma değerinin' 30 milyar doların üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. FFE'nin firma değeri, özkaynak değerinin iki katından fazlaydı ve bu nedenle UEFA'nın adil olacağını söylediği değerin çok üzerindeydi" değerlendirmesi yer aldı.
Aynı gün 211 üye federasyona bir mektup gönderen FIFA Başkanı Gianni Infantino, karar alma süreçlerinde reform yapılması amacıyla federasyonlarla "istişare" süreci başlatmayı önerdi.
AFP ajansının ulaştığı mektupta Infantino, "FIFA'nın karar alma mekanizmasının nasıl daha da güçlendirilebileceği konusunda konfederasyonlar, üye federasyonlar ve ilgili paydaşlarla doğrudan, yapılandırılmış ve zaman sınırlı bir istişare yürütmesini Konsey'e teklif edeceğim" ifadelerini kullandı.
Infantino, ilk tekliflerin 15 Ekim'de yapılması planlanan Konsey toplantısında değerlendirilmesini istedi.
Erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'na özel yatırımcı çekme planı nedeniyle baskı altında olan 56 yaşındaki İsviçreli yönetici, mektubunda istişarenin Başkan, Büro, Konsey ve Kongre'nin kurumsal rollerinin yanı sıra stratejik girişimlerde şeffaflık ve hesap verebilirliği artıracak somut önerileri kapsayacağını kaydetti.
Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA başkanı seçilen Infantino, temmuz ayı sonunda Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük turnuvaları yönetecek ticari bir iştirak kurma planını duyurmasının ardından tepki çekmişti.
Gelen tepkilerin ardından plan hızla askıya alınmıştı.
Süreçte FIFA turnuvalarını boykot etme tehdidinde bulunan UEFA, daha sonra bu tehdidi askıya almış ancak Infantino'yu istifaya çağırarak "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açmaya hazırlanmıştı.
FIFA, Infantino'nun gelecek yıl mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olacağını eylül ayı başında teyit etmişti.
Şu aşamada tek aday konumundaki Infantino'nun karşısına CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin rakip olarak çıkabileceği değerlendiriliyor.