Filipinler'de feribot yangını. En az 5 ölü, 87 kişi kayıp
10.09.2026 07:22
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de denizdeki bir feribotta yangın çıktı. Faciada en az 5 kişi öldü. 87 kişi de kayıp.
Reuters
Filipinler'in turistik Palawan bölgesinde akşam saatlerinde, bir feribot kıyıdan yaklaşık 2,2 kilometre açıktayken yanmaya başladı.
Reuters
İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 87 kişiden ise haber alınamıyor.
Reuters
Filipinler Sahil Güvenliği'ne göre feribotta mürettebat dahil 134 kişi bulunuyordu. Kimi yolcular yanan feribottan denize atlayarak kurtulabildi.