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Filipinler'de feribot yangını. En az 5 ölü, 87 kişi kayıp

10.09.2026 07:22

NTV - Haber Merkezi

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de denizdeki bir feribotta yangın çıktı. Faciada en az 5 kişi öldü. 87 kişi de kayıp.

Filipinler'de feribot yangını. En az 5 ölü, 87 kişi kayıp
Reuters

Filipinler'in turistik Palawan bölgesinde akşam saatlerinde, bir feribot kıyıdan yaklaşık 2,2 kilometre açıktayken yanmaya başladı.

Filipinler'de feribot yangını. En az 5 ölü, 87 kişi kayıp 1
Reuters

İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 87 kişiden ise haber alınamıyor.

Filipinler'de feribot yangını. En az 5 ölü, 87 kişi kayıp 2
Reuters

Filipinler Sahil Güvenliği'ne göre feribotta mürettebat dahil 134 kişi bulunuyordu. Kimi yolcular yanan feribottan denize atlayarak kurtulabildi.

Filipinler'de feribot yangını. En az 5 ölü, 87 kişi kayıp 3
Reuters

Yetkililer, şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanların 38'i yolcu, 4'ü ise mürettebat üyesi. Arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarının eşzamanlı sürdüğü ifade edildi. 

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