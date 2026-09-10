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Filipinler'de feribot yangını. Ölü sayısı 76'ya yükseldi

10.09.2026 07:22

Son Güncelleme: 13.09.2026 08:48

NTV - Haber Merkezi

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de denizdeki bir feribotta yangın çıktı. Faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Filipinler'de feribot yangını. Ölü sayısı 76'ya yükseldi
DHA

Filipinler'in turistik Palawan bölgesinde akşam saatlerinde, bir feribot kıyıdan yaklaşık 2,2 kilometre açıktayken yanmaya başladı.

Filipinler'de feribot yangını. Ölü sayısı 76'ya yükseldi 1
Reuters

İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 87 kişiden ise haber alınamıyor.

Filipinler'de feribot yangını. Ölü sayısı 76'ya yükseldi 2
Reuters

Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. 

 

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi. 

Filipinler'de feribot yangını. Ölü sayısı 76'ya yükseldi 3
Reuters

Açıklamada, kayıp 13 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktarıldı.

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