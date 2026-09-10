Filipinler'de feribot yangını. Ölü sayısı 76'ya yükseldi
10.09.2026 07:22
Son Güncelleme: 13.09.2026 08:48
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de denizdeki bir feribotta yangın çıktı. Faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi.
Filipinler'in turistik Palawan bölgesinde akşam saatlerinde, bir feribot kıyıdan yaklaşık 2,2 kilometre açıktayken yanmaya başladı.
İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 87 kişiden ise haber alınamıyor.
Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.
Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi.