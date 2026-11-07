Filistin için turne düzenleyecekti. ABD'deki 9 dev arena, ünlü rapçiyi reddetti

ABD'li ünlü rapçi Macklemore, tüm gelirini Filistin'e aktarmayı planladığı yardım turnesinin ABD ayağında ülkenin önde gelen 9 büyük konser arenası tarafından engellendiğini duyurdu.

Sanatçı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayımladığı açıklamada, "Özgür Filistin Turnesi" için planlanan ABD ayağının ülkedeki stadyum yönetimlerinin koordineli vetosuyla karşılaştığını belirtti.

Filistin halkına yönelik insani yardım amacıyla başlatılan organizasyonun engellenmesine tepki gösteren şarkıcı, konser salonlarının Filistin adını duyar duymaz geri adım attığını vurguladı.

"20 YILDIR BÖYLESİYLE KARŞILAŞMADIM"

Grammy ödüllü sanatçı; Madison Square Garden, Barclays Center, Prudential Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center ve Climate Pledge Arena yönetimlerinin organizasyona kapılarını kapattığını bildirdi.

Daha önce Dublin, Paris ve Londra'yı kapsayan Avrupa turnesini tamamladıklarını hatırlatan Macklemore, ABD ayağı için arenalarla yapılan ilk temasların olumlu geçtiğini ifade etti.

Konser salonu yönetimlerinin başlangıçta kendilerine boş takvimleri sunduğunu aktaran rapçi, gelirin Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlanacağı netleşince rezervasyonların iptal edildiğini dile getirdi.

Kararın açık bir sansür olduğunu savunan müzisyen, süreci şu sözlerle anlattı: "20 yıllık tur deneyiminde böyle bir şeyle asla karşılaşmamıştım."

Söz konusu mekanların başta kendilerine uygun tarihler önerdiğini belirten sanatçı, turun amacının anlaşılmasının ardından kapıların yüzlerine tamamen kapatıldığını kaydetti.

Macklemore, eğlence endüstrisini kontrol eden nüfuzlu çevrelerin, Filistin meselesinde açık tutum alan ve Gazze'deki duruma ses çıkaran müzisyenleri hedef aldığını öne sürdü.

Karşılaştığı kurumsal engellemelere rağmen geri adım atmayacağını vurgulayan şarkıcı, Filistin halkı yararına yardım konserleri planlamayı sürdüreceğini açıkladı.

Turnenin Avrupa programı kapsamındaki son performansı 31 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da sahnelenmişti.