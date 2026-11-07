Filistin için turne düzenleyecekti. ABD'deki 9 dev arena, ünlü rapçiyi reddetti
07.11.2026 12:35
Son Güncelleme: 07.11.2026 12:35
Filistin için yardım turnesi düzenleyen ABD'li rapçi Macklemore, gelirini insani yardım kuruluşlarına bağışlayacağı konserlerin ülkedeki 9 büyük arena tarafından reddedildiğini açıkladı.
ABD'li ünlü rapçi Macklemore, tüm gelirini Filistin'e aktarmayı planladığı yardım turnesinin ABD ayağında ülkenin önde gelen 9 büyük konser arenası tarafından engellendiğini duyurdu.
Sanatçı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayımladığı açıklamada, "Özgür Filistin Turnesi" için planlanan ABD ayağının ülkedeki stadyum yönetimlerinin koordineli vetosuyla karşılaştığını belirtti.
Filistin halkına yönelik insani yardım amacıyla başlatılan organizasyonun engellenmesine tepki gösteren şarkıcı, konser salonlarının Filistin adını duyar duymaz geri adım attığını vurguladı.
"20 YILDIR BÖYLESİYLE KARŞILAŞMADIM"
Grammy ödüllü sanatçı; Madison Square Garden, Barclays Center, Prudential Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center ve Climate Pledge Arena yönetimlerinin organizasyona kapılarını kapattığını bildirdi.
Daha önce Dublin, Paris ve Londra'yı kapsayan Avrupa turnesini tamamladıklarını hatırlatan Macklemore, ABD ayağı için arenalarla yapılan ilk temasların olumlu geçtiğini ifade etti.
Konser salonu yönetimlerinin başlangıçta kendilerine boş takvimleri sunduğunu aktaran rapçi, gelirin Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlanacağı netleşince rezervasyonların iptal edildiğini dile getirdi.
Kararın açık bir sansür olduğunu savunan müzisyen, süreci şu sözlerle anlattı: "20 yıllık tur deneyiminde böyle bir şeyle asla karşılaşmamıştım."
Söz konusu mekanların başta kendilerine uygun tarihler önerdiğini belirten sanatçı, turun amacının anlaşılmasının ardından kapıların yüzlerine tamamen kapatıldığını kaydetti.
Macklemore, eğlence endüstrisini kontrol eden nüfuzlu çevrelerin, Filistin meselesinde açık tutum alan ve Gazze'deki duruma ses çıkaran müzisyenleri hedef aldığını öne sürdü.
Karşılaştığı kurumsal engellemelere rağmen geri adım atmayacağını vurgulayan şarkıcı, Filistin halkı yararına yardım konserleri planlamayı sürdüreceğini açıkladı.
Turnenin Avrupa programı kapsamındaki son performansı 31 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da sahnelenmişti.
KONSER GELİRLERİNİ UNRWA'YA BAĞIŞLAMIŞTI
ABD'li müzisyen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım harekatı başlattığı 2023 yılından bu yana Filistin'e desteğini geniş kitlelere duyuruyordu.
Sanatçı, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla Filistinli müzisyenlerle işbirliği yaparak "Hind's Hall 2" adlı bir şarkı hazırlamıştı.
Macklemore, bu parçadan elde edilen tüm telif ve yayın gelirlerini, İsrail yönetiminin çeşitli suçlamalar yönelttiği Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) aktarmıştı.
ED SHEERAN'IN TURNESİNDEN ÇIKARILMIŞTI
Filistin lehine yürüttüğü faaliyetler nedeniyle daha önce de yaptırımlarla karşılaşan rapçi, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD konser turnesi kadrosundan çıkarılmıştı.
Macklemore'un turne programından çıkarılmasının ardındaki temel etkenin, ABD'li milyarder iş insanı Robert Kraft olduğu belirlenmişti.
İsrail yanlısı lobi ve sivil toplum kuruluşlarına sağladığı yüklü finansal desteklerle bilinen Kraft, kendi mülkiyetindeki Gillette Stadyumu'nda rapçinin sahneye çıkmasını veto etmişti.
Stadyum sahibi Kraft, sanatçının son dönemdeki canlı performanslarında sergilediği tutumun "antisemitik söylemler" barındırdığını iddia ederek sahne yasağını savunmuştu.
Tüm bu baskılara karşın Filistin yararına çalışmalarını sürdüren sanatçı, bağımsız konser mekanları ve uluslararası platformlar üzerinden yardım çağrılarına devam ediyor.
Müzik çevrelerinde geniş yankı uyandıran salon yasakları, ABD eğlence sektöründe ifade özgürlüğü sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.