Film gibi firar: "Beyaz Saray'daki dostlar" devreye girdi, medyayı da kandırarak soluğu ABD'de aldı
29.10.2026 11:51
Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kaybeden Flávio Bolsonaro, Yüksek Mahkeme'nin yurt dışı yasağına ve pasaportlarına el koyma kararına rağmen gizli bir operasyonla Miami'ye kaçtı.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybeden muhafazakar senatör Flávio Bolsonaro, pasaportlarına el koyup yurt dışına çıkışını yasaklayan Yüksek Mahkeme kararına rağmen gizli bir operasyonla ABD'ye kaçtı.
Pazar günkü yenilginin üzerinden henüz 24 saat geçmemişken başlayan kaçış planı; yem olarak kullanılan araçlar, Arjantin sınırında bekleyen özel bir jet ve Beyaz Saray'daki dostların devreye girmesiyle tamamlandı.
Hakkındaki ceza soruşturmaları seçimden önceye dayansa da Yüksek Mahkeme'nin yurt dışı yasağı ve pasaport teslim kararı yenilgiden hemen sonra çıktı.
Tutuklanma endişesine kapılan müttefikleri pazartesi günü harekete geçerken, bu karar Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın siyasi rakibini cezalandırmaya kararlı olduğu yönündeki suçlamaları da körükledi.
Pazartesi akşamı başkent Brasília'daki konutundan çıkan dört koyu renkli araç farklı yönlere dağılarak gazetecileri ve yetkilileri peşine taktı.
Ertesi gün öğleden sonra Bolsonaro'nun müttefikleri basına onun çoktan Florida'ya ulaştığını söylüyordu.
Brezilya ve dünya basını ülkeden ayrıldığını yazarken Bolsonaro aslında hala Brezilya'daydı; özel jeti ise sınırın öbür tarafında, Arjantin'de bekliyordu.
Yanıltmacaya dayanan bu plan, Washington ve Brezilya'daki en yakın müttefiklerinden bazılarını bile Bolsonaro'nun nerede olduğu konusunda habersiz bıraktı.
ARJANTİN SINIRINDAN MIAMİ'YE UZANAN GİZLİ ROTA
Salı günü yüzlerce kilometre uzaklıktaki Arjantin sınırına yönelen Bolsonaro, eşi ve iki kızıyla birlikte yerel saatle 22.50'de Brezilya, Arjantin ve Paraguay sınırlarının kesiştiği Foz do Iguaçu yakınlarındaki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü'nü geçerek Puerto Iguazú kentine girdi.
Arjantin makamlarının verdiği bilgiye göre, sınırı geçen araca Arjantin havalimanı güvenlik polisi eşlik etti ve aileyi Iguazú Şelaleleri Uluslararası Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktasına götürdü.
Eski bir Arjantin istihbarat şefine ve operasyona dahil olan bir kişiye göre, süreci Puerto Iguazú'dan bizzat izleyen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin başdanışmanlarından Santiago Caputo, koordinasyon için Flávio'nun küçük kardeşi Eduardo Bolsonaro ile doğrudan temas halindeydi.
Havalimanında, uçuş takip verilerine göre bir gün önce Buenos Aires'ten gelen ve özel havayolu şirketi Baires Fly'a ait olan Gulfstream G400 tipi jet bekliyordu. Uçağı, geniş bağlantılara sahip Eduardo Bolsonaro ile birlikte çalışan ve aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jason Miller'ın da yer aldığı küçük bir grup ayarlamıştı.
The Wall Street Journal gazetesinin incelediği Arjantin uçuş manifestosuna göre İtalyan pasaportuyla seyahat eden Bolsonaro, eşi ve iki kızı saat 23.30'da LV-JQW kuyruk numaralı uçağa bindi. İki pilot ve bir kabin görevlisinin yer aldığı jet, çarşamba günü saat 00.21'de havalandı; ABD yolunda yakıt ikmali için Ekvador'un Guayaquil kentine uğradı.
Çarşamba sabahı 09.30 sularında Miami-Opa Locka Executive Havalimanı'na inen lacivert polo tişörtlü ve sırt çantalı Bolsonaro ile ailesini, üniformalı görevliler kameralardan korumak için şemsiyelerle perdeleyerek bekleyen SUV araca bindirdi.
SİYASİ SÜRGÜN HESABI
Ailenin ABD'ye girişi, üst düzey ABD'li yetkililerin, etkili Trump müttefiklerinin ve Arjantin lideri Milei'nin çabasıyla sağlandı.
Düzenlemelere aşina kişilere göre, Trump salı günü Bolsonaro ve ailesinin kabulünü bizzat onaylayınca Dışişleri Bakanı Marco Rubio vize vermek için harekete geçti; ancak aile ülkeye bir yıl kalmalarına izin veren insani şartlı tahliye statüsüyle girdi.
Çarşamba günü Miami'den açıklama yapan ve kendisini "Brezilya'nın lideri" diye tanımlayan Bolsonaro, kendisini "özgürlükler ülkesinde" ağırlayan Trump'a ve "cesareti" ile "adalet duygusu" için Milei'ye teşekkür etti.
Bu sığınma kararı, Bolsonaro ailesinin içerideki hukuki ve siyasi kavgalarına ABD Başkanı'nı dahil etmek için yıllardır yürüttüğü lobi faaliyetlerinin zirvesi oldu.
Eduardo Bolsonaro'nun öncülük ettiği, Miller ve Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon gibi isimlerin desteklediği bu kampanya; Mar-a-Lago yemeklerinden CPAC konferanslarına ve Beyaz Saray toplantılarına kadar uzandı, hatta geçen yıl Trump'ın yemin töreninde Eduardo, Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemeğine katıldıktan sonra Donald Trump Jr. ile kucaklaştı.
Bannon, solun Bolsonaro ailesine muamelesinin ABD'li muhafazakarlar için bir uyarı olduğunu savunarak, "ABD'de siyasetin kolaylaşacağını sananlar henüz hiçbir şey görmedi. Bu iş sadece daha çirkin, daha partizan ve daha saldırgan bir hal alacak" dedi.
Yarımkürenin en güçlü iki siyasi ailesi arasındaki bu kişisel ittifak, ABD-Brezilya ilişkilerini de yeniden şekillendirdi.
Trump geçen yıl Bolsonaro'ya yapılan muameleyi gerekçe göstererek Brezilya'ya ağır gümrük vergileri getirmiş ve Bolsonaro'ya yurt dışı yasağı koyan Yüksek Mahkeme yargıcına yaptırım uygulamıştı; öte yandan müttefikleri Milei de temmuz ayında Flávio Bolsonaro'nun Brezilya'daki mitingine katılıp Lula da Silva'ya "hırsız" demiş, bunun üzerine Brezilya Arjantin'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.
LULA DÖRDÜNCÜ KEZ KAZANDI
Brezilya'da görevdeki solcu Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, 25 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanarak yeniden koltuğa oturdu.
Sandıkların tamamının açılmasıyla kesinleşen yarış, Lula'yı ülke tarihinde demokratik yollarla dördüncü kez devlet başkanı seçilen ilk isim yaptı.
Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) tarafından açıklanan ve oyların yüzde 100'ünü kapsayan resmi sonuçlara göre İşçi Partisi lideri Lula, geçerli oyların yüzde 51,79'unu aldı.
Toplam 64 milyon 256 bin 232 seçmenin desteğini arkasına alan Lula, sağcı rakibini geride bırakarak zaferini ilan etti.
Flávio Nantes Bolsonaro ise oyların yüzde 48,21'inde kaldı. Sandıktan 59 milyon 826 bin 41 oy çıkaran Bolsonaro, aradaki 4,4 milyonu aşkın oy farkına rağmen seçim yenilgisini resmi olarak kabul etmedi.
Reuters'ın Yüksek Seçim Mahkemesi verilerine dayandırdığı dökümde, seçim genelinde kullanılan oyların 4 milyon 153 bin 801'inin boş veya geçersiz sayıldığı kaydedildi.
İki aday arasındaki çekişme son ana kadar sürse de sandık kurullarının tamamından gelen veriler Lula'nın üstünlüğünü tescilledi.