Film gibi firar: "Beyaz Saray'daki dostlar" devreye girdi, medyayı da kandırarak soluğu ABD'de aldı

Salı günü yüzlerce kilometre uzaklıktaki Arjantin sınırına yönelen Bolsonaro, eşi ve iki kızıyla birlikte yerel saatle 22.50'de Brezilya, Arjantin ve Paraguay sınırlarının kesiştiği Foz do Iguaçu yakınlarındaki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü'nü geçerek Puerto Iguazú kentine girdi.

Arjantin makamlarının verdiği bilgiye göre, sınırı geçen araca Arjantin havalimanı güvenlik polisi eşlik etti ve aileyi Iguazú Şelaleleri Uluslararası Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktasına götürdü.

Eski bir Arjantin istihbarat şefine ve operasyona dahil olan bir kişiye göre, süreci Puerto Iguazú'dan bizzat izleyen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin başdanışmanlarından Santiago Caputo, koordinasyon için Flávio'nun küçük kardeşi Eduardo Bolsonaro ile doğrudan temas halindeydi.

Havalimanında, uçuş takip verilerine göre bir gün önce Buenos Aires'ten gelen ve özel havayolu şirketi Baires Fly'a ait olan Gulfstream G400 tipi jet bekliyordu. Uçağı, geniş bağlantılara sahip Eduardo Bolsonaro ile birlikte çalışan ve aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jason Miller'ın da yer aldığı küçük bir grup ayarlamıştı.

The Wall Street Journal gazetesinin incelediği Arjantin uçuş manifestosuna göre İtalyan pasaportuyla seyahat eden Bolsonaro, eşi ve iki kızı saat 23.30'da LV-JQW kuyruk numaralı uçağa bindi. İki pilot ve bir kabin görevlisinin yer aldığı jet, çarşamba günü saat 00.21'de havalandı; ABD yolunda yakıt ikmali için Ekvador'un Guayaquil kentine uğradı.

Çarşamba sabahı 09.30 sularında Miami-Opa Locka Executive Havalimanı'na inen lacivert polo tişörtlü ve sırt çantalı Bolsonaro ile ailesini, üniformalı görevliler kameralardan korumak için şemsiyelerle perdeleyerek bekleyen SUV araca bindirdi.