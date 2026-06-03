Finlandiya'da turist çekme yarışı. Ziyaretçiler için altın külçe saklandı

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Levi, genellikle kayak merkezleri ve kuzey ışıklarıyla biliniyor. Ancak yaz aylarında bölgede "gece yarısı güneşi" olarak bilinen doğa olayı yaşanıyor.

Bu dönemde güneş günün 24 saati ufkun üzerinde kalabiliyor. Levi Turizm Ofisi Başkanı Satu Pesonen, bölgenin kış turizmiyle tanındığını ancak yaz mevsiminin hala birçok kişi tarafından keşfedilmediğini söyledi.

Pesonen, "İnsanlara güneşin hiç batmadığı ve Lapland'ın bambaşka bir yüzünü gösterdiği dönemde Levi'yi ziyaret etmeleri için yeni bir neden sunmak istiyoruz." dedi.



Ziyaretçiler, 23 bin dolarlık altın külçe ödülünü bulmak için yarışacak.