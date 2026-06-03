Finlandiya'da turist çekme yarışı. Ziyaretçiler için altın külçe saklandı
03.06.2026 22:31
Finlandiya'nın Lapland bölgesi, turistleri bu yaz farklı bir maceraya davet ediyor. Bölgeyi ziyaret edenler, 23 bin dolarlık gizli bir altın külçesi bulma yarışına katılabilir.
Finlandiya'nın kuzeyindeki Levi kayak merkezi tarafından düzenlenen "Gece Yarısı Güneşi Altın Avı" etkinliği 18 Haziran'da başlayacak.
Katılımcılar ilk ipucunu Levi Ziyaretçi Merkezi'nden alacak. Daha sonra paylaşılacak yeni ipuçları, ziyaretçileri bölgedeki yürüyüş rotalarına, doğal güzelliklere ve önemli noktalara yönlendirecek.
SON İPUCU 22 AĞUSTOS'TA
Organizatörler, altın külçesinin herhangi bir ipucundan sonra bulunabileceğini belirtti. Yaz boyunca yayımlanacak ek ipuçlarıyla altının yeri giderek daha kolay tahmin edilebilir hale gelecek. Son ipucu ise 22 Ağustos'ta açıklanacak.
24 SAAT GÜNEŞ ALTINDA ALTIN ARAYACAKLAR
Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Levi, genellikle kayak merkezleri ve kuzey ışıklarıyla biliniyor. Ancak yaz aylarında bölgede "gece yarısı güneşi" olarak bilinen doğa olayı yaşanıyor.
Bu dönemde güneş günün 24 saati ufkun üzerinde kalabiliyor. Levi Turizm Ofisi Başkanı Satu Pesonen, bölgenin kış turizmiyle tanındığını ancak yaz mevsiminin hala birçok kişi tarafından keşfedilmediğini söyledi.
Pesonen, "İnsanlara güneşin hiç batmadığı ve Lapland'ın bambaşka bir yüzünü gösterdiği dönemde Levi'yi ziyaret etmeleri için yeni bir neden sunmak istiyoruz." dedi.
Ziyaretçiler, 23 bin dolarlık altın külçe ödülünü bulmak için yarışacak.
Avrupa'daki birçok kayak merkezi gibi Levi de son yıllarda faaliyetlerini dört mevsime yaymaya çalışıyor.
Bölgede yaz aylarında yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, rafting ve dağ bisikleti gibi etkinlikler düzenleniyor.
Altın avı etkinliği, Levi Kayak Merkezi ile bölgede faaliyet gösteren bir altın madenciliği şirketinin iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
Organizatörler, katılımcıların yalnızca belirlenen alanlarda hareket etmesi gerektiğini vurgularken, altını bulmak için kazı yapılmasına veya doğaya zarar verilmesine gerek olmadığını belirtti.