Flydubai uçağını faciadan kurtaran Hindistanlı pilot, ülkesinde kahraman ilan edildi

Machchhar'ın ailesinin bitişikteki komşusu olan ve Machchhar'ı 15 yıldır tanıdığını söyleyen Akshay Doshi, "Kendisinden daha azını bekleyemezdik. Yaptığı şey sürpriz olmadı." derken, AFP'ye konuşan diğer komşuları, "Tabiatı ve cesareti için onunla gurur duyuyoruz", "Kendisi tehlikedeyken insanların hayatını kurtardı. Yaraları canını yakarken uçağı havada kontrol altında tutmaya çalışıyordu" gibi ifadeler kullandı.

Machchhar'ın yakın arkadaşlarından Pratik Gandhi ise arkadaşının çocukluğundan itibaren bir hayli soğukkanlı olduğunu söyledi. Gandhi, "Küçükken çocukların yaptığı tüm yaramazlıkları biz de yaptık. O zamanlarda Machchharher zaman çok sakindi. Aynı özelliğini yetişkinlik hayatına da taşıdı." dedi.