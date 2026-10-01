Flydubai uçağını faciadan kurtaran Hindistanlı pilot, ülkesinde kahraman ilan edildi
01.10.2026 12:42
Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yardımcı pilotun uçağı düşürme girişimini cansiparane şekilde önleyen Hindistanlı pilot Smit Machchhar ülkesinde kahraman ilan edildi.
İçindeki 174 yolcuyla dün Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Flydubai uçağında yaşanan olaylar tüm dünyada gündeme damgasını vurmuştu.
Seyir halindeyken uçaktan gelen kaçırılma sinyali üzerine alarm durumuna geçilmiş, İsrail'den jetler havalanmış ve uçak Suudi Arabistan'a yönlendirilmişti. Sonradan, bu alarm durumunun iki pilotun kokpitteki kavgası sırasında verildiği anlaşılmıştı.
O kavganın aslında, yardımcı pilotun, uçağı düşürmek üzere ani bir dalış yaparak uçağa hızla irtifa kaybettirmesi üzerine Hindistanlı pilot Smit Machchhar'ın olaya müdahale etmesiyle çıktığı öğrenildi.
Müdahale sırasında yardımcı pilot tarafından bıçaklanarak yaralanan Machchhar, uçağın daha sonra güvenli bir şekilde iniş yaptığı Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde hastanede tedavi altına alındı.
Yardımcı pilotun Suudi Arabistan'da sorgulandığını belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardımcı pilota müdahale edenlerin “11 Eylül benzeri bir felaketi önlemeyi başardığını” söylemişti.
Büyük bir havacılık faciasını önleyen pilot Smit Machchhar, ülkesi Hindistan'da da kahraman ilan edildi. Mumbai kentindeki komşuları ve arkadaşları (üstte) Machchhar ile gurur duyduklarını söylerken, 30'lu yaşlarında ve 10 yıldan fazla uçuş deneyimine sahip olan Machchhar'ı yumuşak başlı, yardımsever ve güler yüzlü olarak tanımlıyorlar.
Machchhar'ın ailesinin bitişikteki komşusu olan ve Machchhar'ı 15 yıldır tanıdığını söyleyen Akshay Doshi, "Kendisinden daha azını bekleyemezdik. Yaptığı şey sürpriz olmadı." derken, AFP'ye konuşan diğer komşuları, "Tabiatı ve cesareti için onunla gurur duyuyoruz", "Kendisi tehlikedeyken insanların hayatını kurtardı. Yaraları canını yakarken uçağı havada kontrol altında tutmaya çalışıyordu" gibi ifadeler kullandı.
Machchhar'ın yakın arkadaşlarından Pratik Gandhi ise arkadaşının çocukluğundan itibaren bir hayli soğukkanlı olduğunu söyledi. Gandhi, "Küçükken çocukların yaptığı tüm yaramazlıkları biz de yaptık. O zamanlarda Machchharher zaman çok sakindi. Aynı özelliğini yetişkinlik hayatına da taşıdı." dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kaptan Smit Machchhar bir KAHRAMANDIR." derken, Mumbai Mirror gazetesi ise onu "Gökyüzündeki süper kahraman" olarak nitelendirdi.
Machchhar, ailesinin tekstil işine yardımcı olmak için işletme eğitimi alırken bir havacılık seminerine katılmış ve burada kendi deyimiyle "havacılık virüsünü" kaptığını söylüyor.
Geçen yılki bir konuşmasında, yolcuların hayatını taşımanın getirdiği sorumluluk nedeniyle ilk ticari uçuşunun "korkutucu" geçtiğini söyleyen Machchhar 2022'den bu yana Flydubai şirketinde uçuyor.