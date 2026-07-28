Formula 1 resmi hesabı da paylaştı. "Fotoğrafçılar arasında bir cumhurbaşkanı var"

Cumhurbaşkanı Pavel, yarış boyunca Çek fotoğrafçı Jiri Krenek ile birlikte çalışırken, kendisine eşlik eden güvenlik ekibi de dikkat çekti.

Paddock alanında Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile sohbet ederken de görüntülenen Pavel'in fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.