Formula 1 resmi hesabı da paylaştı. "Fotoğrafçılar arasında bir cumhurbaşkanı var"
28.07.2026 16:38
Son Güncelleme: 28.07.2026 16:49
Formula 1 pistindeki yüzlerce fotoğrafçıdan biri, güvenlik ekibiyle dolaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafçının, motor sporlarına ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle bilinen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel olduğu ortaya çıktı.
PİSTTE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFÇI
Macaristan Grand Prix'sinde görev yapan fotoğrafçılardan biri, yarışın ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.
Fotoğraf makinesinin arkasındaki kişinin, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel olduğu ortaya çıktı.
64 yaşındaki Pavel, hafta sonu düzenlenen Formula 1 yarışında resmi fotoğrafçı akreditasyonuyla önce sıralama turlarını, ardından pazar günü gerçekleştirilen yarışı takip etti.
KORUMALARIYLA BİRLİKTE GÖREV YAPTI
Cumhurbaşkanı Pavel, yarış boyunca Çek fotoğrafçı Jiri Krenek ile birlikte çalışırken, kendisine eşlik eden güvenlik ekibi de dikkat çekti.
Paddock alanında Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile sohbet ederken de görüntülenen Pavel'in fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
F1 RESMİ HESABI DUYURDU
Formula 1 resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, pist kenarından maçı takip eden Petr Pavel'a yer verildi.
Paylaşımda, "Motor sporları fotoğrafçılığına büyük tutkusu var! Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Macaristan pistinin kenarına geçerek yarışın heyecanını objektifiyle ölümsüzleştirdi!" ifadeleri kullanıldı.
FOTOĞRAFÇILIK EN BÜYÜK HOBİLERİNDEN BİRİ
Motor sporlarına ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle tanınan Pavel, daha önce de Le Mans 24 Saat, MotoGP, NASCAR ve Dakar Rallisi gibi organizasyonlarda fotoğraf çekmişti.
Cumhurbaşkanının çektiği fotoğraflar Prag'daki Ulusal Teknik Müze'de sergilenirken, hazırladığı bir fotoğraf albümü de bir yardım müzayedesinde yaklaşık 50 bin dolara alıcı buldu.
ESKİ NATO KOMUTANI
Mart 2023'te Çekya Cumhurbaşkanı seçilen Petr Pavel, siyasete girmeden önce uzun yıllar askerlik yaptı.
2012-2015 yılları arasında Çek Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Pavel, 2015-2018 döneminde ise NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini üstlendi.
Bu kez ise devlet başkanı kimliği ile değil, objektifin arkasındaki fotoğrafçı olarak Formula 1 pistinde ilgi odağı oldu.