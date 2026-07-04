Fransa 2027'de sandığa gidiyor

Fransa'nın 57 yaşındaki aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, seçim yasağını bozmaya yönelik temyiz başvurusunun karara bağlanacağı 7 Temmuz tarihini bekliyor.

Mahkemeden çıkacak karar, Le Pen'i 2027 yarışının dışında bırakabilir ya da en üst makam için dördüncü kez aday olmasının yolunu açabilir.

Mart 2025'te bir Fransız mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Le Pen'e beş yıl kamu görevinden men ve dört yıl hapis cezası vermiş, temyiz süreci açık olan bu karar Fransa sınırlarını aşarak ABD Başkanı Donald Trump ve diğer sağcı liderlerin tepkisini çekmişti.

Partinin 30 yaşındaki lideri Bardella, geçen ay gerçekleştirdiği bir yurt dışı ziyareti sırasında partisinin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanıp hazırlanmadığı yönündeki bir soruya, "Bir sonraki duyuruya kadar (Le Pen'in) başbakanı olmaya hazırlanıyorum" yanıtını verdi.

RN Milletvekili Thomas Ménagé, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, yasağın kesinleşmesi halinde parti içinde yaşanabilecek sürece ilişkin, "Asla tam olarak hazırlıklı olamazsınız. Eğer bu gerçekleşirse, kişisel bir tür yas olur. Karar ne kadar adaletsiz olursa olsun, kararı kabul edeceğiz, biz devrimci değiliz" ifadelerini kullandı.

LCI ve Le Figaro için gerçekleştirilen Ifop-Fiducial anketine göre, 2027 seçimlerinin ilk turunda Bardella'nın yüzde 37'ye varan oy oranıyla, yüzde 32 bandında kalan Le Pen'in önünde yer alacağı öngörülüyor.

IFOP yetkilisi Frederic Dabi, LCI televizyonunda, "İkisi arasındaki bu ayrışma gerçek bir dönüm noktasıdır" değerlendirmesinde bulunarak, Bardella'nın özel sektör çalışanları, işletme sahipleri ve 50-64 yaş arası seçmenler nezdinde daha yüksek destek gördüğünü ekledi.

Anketler ayrıca Bardella'nın, solcu bir adaya karşı olası bir ikinci turu, merkezci bir rakibe kıyasla daha rahat kazanabileceğini gösteriyor.

Öte yandan, parti kaynaklarına göre Bardella'nın ekonomik politikalar bağlamında Le Pen'den daha serbest piyasa odaklı bir çizgi benimsemesi parti içinde tartışmalara yol açıyor.

Bardella'nın, bu yılın başlarında serbest piyasa savunucusu milyarder Pierre-Edouard Stérin'in kontrolündeki bir yatırım fonundan kişisel bir danışman işe aldığı ve emeklilik reformuna dair kendi fikirlerini dile getirdiği belirtiliyor.

Üst düzey RN Milletvekili Laurent Jacobelli, 12 Temmuz'da Le Pen, Bardella ve yakın kurmayları arasında yapılan strateji toplantısında hiçbir husumetin yaşanmadığını vurgulayarak, "İster biri ister diğeri olsun, hiçbiri çantasını toplayıp tek başına (kampanya) yollarına düşmeyecek. Onlar bir takım olacaklar" dedi.

Analistler, Bardella'nın Prenses Maria Carolina of Bourbon-Two Sicilies ile olan ilişkisinin işçi sınıfı seçmeni tarafından nasıl karşılanacağına dair medya sorularına yanıt vermek zorunda kalmasının ve genç bir kızın öldürülmesine karşı düzenlenen protestoların olduğu gün Monaco Grand Prix'sinde tribünlerde görüntülenmesinin, Le Pen'e yakın parti yetkililerinin eleştirilerine neden olduğunu aktarıyor.