Fransa 5 milyar euroluk Rafale projesinde BAE ile ortak oldu
24.10.2026 16:04
Son Güncelleme: 24.10.2026 16:04
Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri, maliyetinin 5 milyar euroya ulaştığı belirtilen yeni nesil Rafale F5 savaş uçağı ortak geliştirme projesini yeniden canlandırmak üzere anlaşmaya vardı.
Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), daha önce kesintiye uğrayan yeni nesil Rafale savaş uçağı geliştirme projesini yeniden canlandırma kararı aldı.
Yetkililer, Paris yönetiminin bu adımla amiral gemisi niteliğindeki savunma programını ilerletmek için yeni bir fırsat yakaladığını bildirdi.
Fransa'nın 2027 bütçe tasarısında 3 milyar euro (166 milyar 391 milyon 100 bin TL) kaynak ayırdığı proje, Fransa ile Almanya'nın ortak yürüttüğü yeni nesil savaş uçağı planlarının bu yılın başlarında çökmesinin ardından yeniden öncelikli gündem maddesi haline geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta Körfez bölgesine giderek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile iki ülke arasındaki stratejik savunma işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardı.
Gelişmeyi bu hafta gazetecilere değerlendiren Macron, "Bu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma ilişkilerimizi güçlendirmemizi sağladı; burada Rafale'ın beşinci nesli için ortak bir strateji oluşturmak üzere önemli bir anlaşma imzalandı" dedi.
SANAYİ DEVLETİ MALİYETİ MÜZAKERE EDECEK
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar sanayi ortakları arasında yapılacak görüşmelerde bundan sonraki aşamanın programın maliyetine ve teknik detaylarına odaklanacağını belirtti.
Fransız La Tribune gazetesinin projenin duraklamasından önce, nisan ayında yayımladığı haberde, program maliyetinin 5 milyar euroya ulaştığı ve bunun yaklaşık üçte ikisini BAE'nin karşılamasının beklendiği kaydedilmişti.
Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale savaş uçaklarının dünyadaki en büyük müşterisi konumunda BAE yer alıyor.
BAE topraklarında askeri üsleri olan Paris yönetimi, ülkeye hava savunma sistemleri konuşlandırması ve Fransız savaş uçaklarının İran kaynaklı insansız hava araçlarını düşürmesi sebebiyle Körfez'deki mevcut gerilim sürecinde Abu Dabi nezdinde güvenilir bir ortak olarak görülüyor.
BÜTÇE AÇIĞI BAE İLE ORTAKLIĞI KRİTİK HALE GETİRDİ
Güvenlik riskleri karşısında yeniden silahlanma sözü veren Macron yönetimi, yüksek bütçe açıkları ve artan kamu borcu nedeniyle uzun vadeli savunma yatırımlarını finanse etme konusunda yoğun baskıyla karşılaşıyor.
Bütçe kısıtlamaları, Fransa'nın gelecekteki hava muharebe gücünün temel taşı sayılan ve uçağa kapsamlı bir yarı ömür modernizasyonu sağlamayı hedefleyen "F5 standardı" programının önemini artırdı.
Uçağa yeni bağlantı özellikleri ve ileri teknoloji silah sistemleri kazandıracak geliştirme paketinin, Rafale'ın 2040'lı yıllara kadar operasyonel kalmasını sağlaması ve gelecekteki Avrupa hava muharebe projelerine bir geçiş köprüsü oluşturması hedefleniyor.
Dış ortaklar ve dış finansman sağlamak, Fransa'nın kritik teknolojik kabiliyetlerini korurken savunma bütçesindeki yükü hafifletiyor.
BAE, FRANSA'DAN TEKNOLOJİ TRANSFERİ TALEP EDİYOR
Olası bir anlaşma çerçevesinde BAE'nin teknoloji transferi talep etmesi ve bazı üretim süreçlerinin kendi topraklarına kaydırılmasını istemesi bekleniyor.
Analistler, savunma sanayisi üreticisi ülkelerin stratejik bilgi birikimini paylaşma ya da üretimi yurt dışına çıkarma konusundaki çekinceleri nedeniyle geçmişte benzer taleplerin gerilimlere yol açtığını belirtiyor.
Üst düzey bir Fransız yetkili, Abu Dabi yönetiminin Fransa ile çalışma konusunda net bir taahhütte bulunduğunu, uçağın üreticisi Dassault'nun BAE merkezli savunma holdingi EDGE Group ile temas halinde olduğunu aktardı. Dassault konuya dair açıklama yapmaktan kaçındı.
Rafale motorlarını üreten Safran şirketinin CEO'su Olivier Andries, anlaşmayı "çok iyi bir haber" olarak nitelendirdi.
Andries, anlaşma kapsamında hangi teknoloji veya üretim süreçlerinin devredileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.
EDGE ile Safran; savunma elektroniği ve akıllı mühimmat gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütüyor.