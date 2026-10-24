Fransa 5 milyar euroluk Rafale projesinde BAE ile ortak oldu

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), daha önce kesintiye uğrayan yeni nesil Rafale savaş uçağı geliştirme projesini yeniden canlandırma kararı aldı.

Yetkililer, Paris yönetiminin bu adımla amiral gemisi niteliğindeki savunma programını ilerletmek için yeni bir fırsat yakaladığını bildirdi.

Fransa'nın 2027 bütçe tasarısında 3 milyar euro (166 milyar 391 milyon 100 bin TL) kaynak ayırdığı proje, Fransa ile Almanya'nın ortak yürüttüğü yeni nesil savaş uçağı planlarının bu yılın başlarında çökmesinin ardından yeniden öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta Körfez bölgesine giderek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile iki ülke arasındaki stratejik savunma işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardı.

Gelişmeyi bu hafta gazetecilere değerlendiren Macron, "Bu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma ilişkilerimizi güçlendirmemizi sağladı; burada Rafale'ın beşinci nesli için ortak bir strateji oluşturmak üzere önemli bir anlaşma imzalandı" dedi.