Fransa alev alev yanıyor. Polisler kapı kapı gezdi, 12 bin kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangını, şiddetli sıcak hava ve kuraklığın etkisiyle hızla yayıldı.

Çarşamba günü başlayan yangında şu ana kadar yaklaşık 2 bin 400 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yetkililer, can kaybı ya da yerleşim yerlerinde yıkım yaşanmadığını açıkladı.