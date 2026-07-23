Fransa alev alev yanıyor. Polisler kapı kapı gezdi, 12 bin kişi tahliye edildi
23.07.2026 13:25
Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangını kısa sürede 2 bin 400 hektarlık alana yayıldı. Aralarında turistlerin de bulunduğu yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi.
FRANSA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜYOR
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangını, şiddetli sıcak hava ve kuraklığın etkisiyle hızla yayıldı.
Çarşamba günü başlayan yangında şu ana kadar yaklaşık 2 bin 400 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yetkililer, can kaybı ya da yerleşim yerlerinde yıkım yaşanmadığını açıkladı.
12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle kamp alanları, tatil köyleri ve ormanlık alanlara yakın yerleşimlerde bulunan yaklaşık 12 bin kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Tahliye edilenler arasında binlerce turist ile orman sınırındaki mahallelerde yaşayan yüzlerce kişi de bulunuyor.
Bölge sakinleri, polisin kapıları tek tek çalarak tahliye çağrısı yaptığını belirtti.
700 İTFAİYECİ GÖREVDE
Yangına karadan yaklaşık 700 itfaiyeci müdahale ederken, yangın söndürme uçakları ve helikopterler de havadan yoğun şekilde su bırakıyor.
Alevlerin bazı bölgelerde 10 metreye kadar yükseldiği belirtilirken, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.
İlk belirlemelere göre yangının, çalılık temizliği yapan bir makineden çıkan kıvılcımla başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DAHA ÖNCE DE BÜYÜK BİR YANGIN YAŞANMIŞTI
Aynı ormanlık alan, 2022 yılında da büyük bir yangına sahne olmuştu. O dönemde yaklaşık 30 bin hektarlık alan zarar görmüş, 50 bin kişi tahliye edilmişti.
Son günlerde Marsilya'nın kuzeydoğusundaki Ponteves bölgesinde çıkan yangında da 2 bin 500 hektarlık alan zarar görürken, 10 ev kullanılamaz hale geldi.
Paris yakınlarındaki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Fontainebleau Ormanı'nın yaklaşık onda biri de son günlerde çıkan yangınlarda zarar gördü.
UZMANLARDAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI
Fransa, mayıs ayından bu yana üçüncü sıcak hava dalgasını yaşıyor.
Uzmanlar, art arda gelen aşırı sıcakların nehirleri kuruttuğunu, ormanları daha kırılgan hale getirdiğini ve yangın riskini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.
Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France'ın verilerine göre, ülkede 1947 ile 2025 yılları arasında kaydedilen 53 sıcak hava dalgasının yarısı 2010 yılından sonra yaşandı.
Bu durum, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını giderek daha sık ve şiddetli hale getirdiğine işaret ediyor.