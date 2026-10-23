Fransa cumartesiye hazırlanıyor. Müzeler kapatıldı, esnaf kepenk indiriyor

Macron, okullardaki koşullara tepki göstererek başlattıkları eylemlerle hayat pahalılığına karşı genel bir öfkeyi ateşleyen lise temsilcilerini bugün ilk kez kabul edecek.

Geçen ay öğretmen açığı ve bakımsız okul binaları gerekçesiyle başlayan lise boykotları, kısa sürede ülke çapına yayılmıştı.

Lise Yenilenmesi (Renouveau Lyceen) temsilcisi Nathanael Combary, AFP'ye yaptığı değerlendirmede görüşmeye ilişkin, "Kendisine okul altyapısının durumunu ve Parcoursup (üniversiteye giriş) sisteminin baştan aşağı yenilenmesi yönündeki taleplerimizi ileteceğiz" dedi.

Liseliler (Les Lyceens) temsilcisi Pierre Sourzat ise görüşmeye şüpheyle yaklaşarak "Bizi dinleyecek, anlıyormuş gibi görünecek, sonunda da hiçbir şey değişmeyecek" diye konuştu.

Fransa'nın ana öğrenci sendikası UNEF, Macron'un temsilcilerle bir araya gelme planına rağmen cumartesi günü için miting çağrısını yineledi ve eylemlerin süreceğini açıkladı.

Sendika duyurusunda, "Macron bu ülkede gösteri hakkını çiğniyor, savunduğunu iddia ettiği cumhuriyet değerlerini hiçe sayıyor" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin en büyük işçi konfederasyonlarından CFDT'nin Genel Sekreteri Marylise Leon da yasakların tansiyonu düşürmeyeceğini, hükümetin somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

TF1 televizyonuna konuşan Leon, "Bu tavır ters teper; çünkü sahada büyük bir öfke, ciddiye alınma ve dinlenme talebi var" dedi ve "Hangi protestonun meşru olduğuna karar vermek cumhurbaşkanının yetkisinde değildir" sözlerini ekledi.

Bu süreçte, 2018'de ortaya çıkan Sarı Yelekliler hareketi de bu hafta sonu Paris'in merkezinde yürüyüş düzenlemek için resmi başvuruda bulundu.