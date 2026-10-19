Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylemcilere karşı yeni yöntemler devreye alınmasını istedi
19.10.2026 08:58
Eylemlerle yangın yerine dönen Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını reddetti ve göstericilere karşı yeni yöntemler devreye alınmasını istedi.
Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak öğrenciler tarafından başlatılan ve yaklaşık 1 aydır süren eylemlere, her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verince sokaklar karıştı.
Hafta sonu sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Birçok bölgede çok sayıda yağmalama ve kundaklama vakalarının da görüldüğü olaylarda yakalananların sayısı 2 bin 400'ü aştığı bildirildi. Yaralanan jandarma ve polis memuru sayısının da bin olduğu açıklandı.
Dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yakıp yıkanlar bunun bedelini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." demişti.
MACRON "YENİ OPERASYONEL YÖNTEMLER" İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Macron'un bugün de, ülkeyi sarsan şiddetli protestolara yol açan "başarısızlıkları" sert bir dille eleştirdiği ancak kriz nedeniyle İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını kabul etmediği öğrenildi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanı pazar günü (dün) istifasını cumhurbaşkanına sundu ancak anda kanunların uygulanması konusunda liderliğinin devam etmesi gerektiği için Cumhurbaşkanı bu istifayı reddetti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı Nunez'den, "Bu şiddet dalgasına yol açan planlama ve istihbarat başarısızlıklarına ilişkin şeffaflığı sağlamak için gerekli tüm adımları atmasını" isterken, krizle başa çıkabilmek adına "güvenlik güçleri için yeni operasyonel yöntemleri devreye sokmasını" istedi.
Fransa'nın başkenti Paris'te dün yaşanan olaylarda polis, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombası kullandı.
Ülkedeki sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından, sosyal medyada Paris'te pazar günü de eylem yapılması çağrısı yapımıştı.
Göstericiler öğleden sonra Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı. Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu.
Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu.
Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı.
Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.
Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.
Hafta sonu düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısının 2 bin 400'ü aştığı bildirildi. Yaralanan jandarma ve polis memuru sayısının da bin olduğu açıklandı.
Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.