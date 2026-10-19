Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylemcilere karşı yeni yöntemler devreye alınmasını istedi

Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak öğrenciler tarafından başlatılan ve yaklaşık 1 aydır süren eylemlere, her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verince sokaklar karıştı .



Hafta sonu sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Birçok bölgede çok sayıda yağmalama ve kundaklama vakalarının da görüldüğü olaylarda yakalananların sayısı 2 bin 400'ü aştığı bildirildi. Yaralanan jandarma ve polis memuru sayısının da bin olduğu açıklandı.



Dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yakıp yıkanlar bunun bedelini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." demişti .