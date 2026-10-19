Fransa enkaz kaldırıyor. Sadece yağmalama olayları yüz milyonlarca euroluk hasar verdi

Fransa'da 1 ay önce öğrenci eylemleriyle başlayan ve daha sonra her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de katılımıyla büyüyen eylemler hafta sonunda şiddet eylemleri eşliğinde zirve noktasına tırmandı .

Tarihi binaların, polisi araçlarının, otomobillerin ve çöp konteynerlerinin yakılıp yıkıldığı olaylarda, lüks mağazalar ve büyük işletmelerin yanı sıra yerel dükkanların da nasibini aldığı yağmalama eylemleri dünya basınında yankı buldu.