Fransa enkaz kaldırıyor. Sadece yağmalama olayları yüz milyonlarca euroluk hasar verdi
19.10.2026 11:39
Fransa'da hafta sonu düzenlenen eylemlerin ardından adeta enkaz kaldırırken, yağmalanan iş yeri sayısının bin 500'ü bulduğu, yüz milyonlarca euroluk da maddi hasar olduğu kaydediliyor.
Fransa'da 1 ay önce öğrenci eylemleriyle başlayan ve daha sonra her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de katılımıyla büyüyen eylemler hafta sonunda şiddet eylemleri eşliğinde zirve noktasına tırmandı.
Tarihi binaların, polisi araçlarının, otomobillerin ve çöp konteynerlerinin yakılıp yıkıldığı olaylarda, lüks mağazalar ve büyük işletmelerin yanı sıra yerel dükkanların da nasibini aldığı yağmalama eylemleri dünya basınında yankı buldu.
2 bin 400'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, en az bin jandarma ve polisin yaralandığı eylemlerde, başta başkent Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg'da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazalar, kozmetik dükkanları ve elektronik mağazaları yağmalandı.
Uluslararası basına sıkça yansıyan görüntülerde, normalde hayat pahalılığına karşı ve daha iyi eğitim şartları talebiyle başlayan eylemlerin, bir anda maskeli göstericiler tarafından yağmacılık fırsatına dönüştüğü gözlendi.
Sendika açıklamalarına göre 800 bin kişinin katıldığı gösterilerde siyah giyimli ve maskeli bazı gruplar, aralarında Carrefour, Franprix ve Monoprix gibi süpermarket zincirlerinin yanı sıra Galeries Lafayette ve Lacoste gibi lüks işletmelerin de bulunduğu birçok mağazanın camlarını kırıp içerideki eşyaları yağmaladı.
Şiddet eylemlerinin yaşandığı bölgelerde yağmalanan işyeri sayısının bin 500'ü bulduğu, yüz milyonlarca euroluk da maddi hasar olduğu kaydediliyor.
CARREFOUR GROUP BAŞKANI: CİDDİ İNSANİ VE EKONOMİK SONUÇLARI OLACAK
Şimdi işletmeciler, gösterilerin ardından enkaza dönen mağaza ve dükkanlarını tekrar işler hale getirmeye çalışıyor.
EuroNews'in haberine göre, Paris, Rennes, Lille, ve Bordeaux'da 50 mağazalarının saldırıya uğradığını belirten Carrefour Group Başkanı CEO'su Alexandre Bompard, "Duygularım, bu kabul edilemez şiddete maruz kalan diğer tüm perakende zincirlerine ait bin 500 mağaza ve tüm esnafla birlikte. Bu yıkımın ciddi insani ve ekonomik sonuçları olacak. Franchise ortaklarımızdaki onlarca çalışan kısa süreli çalışmaya zorlanacak. Onarım masrafları on milyon euronun çok üzerinde bir meblağı bulacak." diye konuştu.
"ŞİMDİ NASIL GEÇİNECEĞİM?"
Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda mağazası eylemciler tarafından tahrip edilen bir esnaf ise tüm birikimini bu işe yatırdığını ve şu an her şeyini kaybetmiş gibi hissettiğini söylerken, "Nasıl geçineceğimi veya ailemle nasıl yaşayabileceğimizi bilmiyorum." dedi.
Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire de başkentte olaylardan etkilenen işletmelere tam destek sunma sözü verirken, "vandalizm mağduru esnafı desteklemek için acil durum görev gücü" oluşturulması talimatı verdiğini duyurdu.
Bütün bu gelişmelerin ardından, dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yakıp yıkanlar bunun bedelini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." dedi.
Elysee'den bugün yapılan açıklamaya göre ise, ülkeyi sarsan şiddetli protestolara yol açan "başarısızlıkları" sert bir dille eleştiren Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in dün sunduğu istifasını mevcut kriz nedeniyle kabul etmedi ve göstericilere karşı yeni yöntemler devreye alınması talimatını verdi.