Fransa enkaz kaldırıyor. Yüz milyonlarca euroluk yağma yapıldı
19.10.2026 11:39
Son Güncelleme: 19.10.2026 12:51
Fransa'da hafta sonu düzenlenen eylemlerin ardından adeta enkaz kaldırırken, yağmalanan iş yeri sayısının bin 500'ü bulduğu, yüz milyonlarca euroluk da maddi hasar olduğu kaydediliyor.
Fransa'da 1 ay önce öğrenci eylemleriyle başlayan ve daha sonra her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de katılımıyla büyüyen gösteriler, hafta sonunda şiddet eylemleri eşliğinde zirve noktasına tırmandı.
Tarihi binaların, polisi araçlarının, otomobillerin ve çöp konteynerlerinin yakılıp yıkıldığı olaylarda, lüks mağazalar ve büyük işletmelerin yanı sıra yerel dükkanların da nasibini aldığı yağmalama eylemleri dünya basınında yankı buldu.
2 bin 400'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, en az bin jandarma ve polisin yaralandığı eylemlerde, başta başkent Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg'da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazalar, kozmetik dükkanları ve elektronik mağazaları yağmalandı.
Uluslararası basına sıkça yansıyan görüntülerde, normalde hayat pahalılığına karşı ve daha iyi eğitim şartları talebiyle başlayan eylemlerin, bir anda maskeli göstericiler tarafından yağmacılık fırsatına dönüştüğü gözlendi.
Sendika açıklamalarına göre 800 bin kişinin katıldığı gösterilerde siyah giyimli ve maskeli bazı gruplar, aralarında Carrefour, Franprix ve Monoprix gibi süpermarket zincirlerinin yanı sıra Galeries Lafayette ve Lacoste gibi lüks işletmelerin de bulunduğu birçok mağazanın camlarını kırıp içerideki eşyaları yağmaladı.
Şiddet eylemlerinin yaşandığı bölgelerde yağmalanan işyeri sayısının bin 500'ü bulduğu, yüz milyonlarca euroluk da maddi hasar olduğu kaydediliyor.
CARREFOUR GROUP BAŞKANI: CİDDİ İNSANİ VE EKONOMİK SONUÇLARI OLACAK
Şimdi işletmeciler, gösterilerin ardından enkaza dönen mağaza ve dükkanlarını tekrar işler hale getirmeye çalışıyor.
EuroNews'in haberine göre, Paris, Rennes, Lille, ve Bordeaux'da 50 mağazalarının saldırıya uğradığını belirten Carrefour Group Başkanı CEO'su Alexandre Bompard, "Duygularım, bu kabul edilemez şiddete maruz kalan diğer tüm perakende zincirlerine ait bin 500 mağaza ve tüm esnafla birlikte. Bu yıkımın ciddi insani ve ekonomik sonuçları olacak. Franchise ortaklarımızdaki onlarca çalışan kısa süreli çalışmaya zorlanacak. Onarım masrafları on milyon euronun çok üzerinde bir meblağı bulacak." diye konuştu.
"ŞİMDİ NASIL GEÇİNECEĞİM?"
Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda mağazası eylemciler tarafından tahrip edilen bir esnaf ise tüm birikimini bu işe yatırdığını ve şu an her şeyini kaybetmiş gibi hissettiğini söylerken, "Nasıl geçineceğimi veya ailemle nasıl yaşayabileceğimizi bilmiyorum." dedi.
Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire de başkentte olaylardan etkilenen işletmelere tam destek sunma sözü verirken, "vandalizm mağduru esnafı desteklemek için acil durum görev gücü" oluşturulması talimatı verdiğini duyurdu.
Bütün bu gelişmelerin ardından, dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yakıp yıkanlar bunun bedelini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." dedi.
Elysee'den bugün yapılan açıklamaya göre ise, ülkeyi sarsan şiddetli protestolara yol açan "başarısızlıkları" sert bir dille eleştiren Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in dün sunduğu istifasını mevcut kriz nedeniyle kabul etmedi ve göstericilere karşı yeni yöntemler devreye alınması talimatını verdi.
PARİS'TE 351 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü, X hesabından, başkentte yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.
Paris'te dün gençlerden oluşan grupların yine dükkanları yağmalamaya ve zarar vermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, polislerin bu olaylar kapsamında 351 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Açıklamada, kabul edilemez bu tür davranışlara karşı kararlı davranılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire ise gece başkentte 30 dükkanın daha yağmalandığını belirtti.
Gregoire, gece başkentteki binalara izinsiz girilmeye çalışıldığını aktararak, "Bu tabii ki dayanılmaz bir durum." ifadesini kullandı.
MARSİLYA'DA GÖSTERİLER YASAKLANDI
Bouches-du-Rhone Emniyet Müdürlüğü ise, Marsilya genelinde bugün yerel saatle 12.00-20.00'de tüm gösterileri yasaklama kararı aldığını bildirdi.
Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Ağı Başkanı Alain Di Crescenzo, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, hafta sonu bin 500 dükkanın yaşanan şiddet olaylarından etkilendiğini kaydetti.
Di Crescenzo, ancak bazı kentlerde bu olaylardan etkilenen dükkanların sayısının henüz hesaba katılmadığına işaret ederek, dolayısıyla hasar gören toplam dükkan sayısının 2 bini aşacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Dün gece de Paris, Marsilya, Lyon ve Nantes kentlerinde şiddet olaylarının devam ettiğine değinen Di Crescenzo, tüm bu olayların dükkanlar için maliyetinin yüzlerce milyon euroyu bulacağının altını çizdi.
İSTİFASI REDDEDİLEN İÇİŞLERİ BAKANI: YAŞANANLARDAN BEN SORUMLUYUM
Bu arada, dün sunduğu istifası Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilmeyen Fransa İçişleri Bakanı Nunez, bu sabah yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterilerini iyi yönetemediği yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunduğunu bildirdi.
Bakan Nunez, konuk olduğu France Inter radyosunda, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki gösterilerini kastederek "İstifamı sundum çünkü tüm bu yaşananlardan ben sorumluyum." dedi.
Kamu yararı bilincine sahip olduğunu söyleyen Nunez, meydana gelen hasar göz önüne alındığında istifasını sunmasının en doğru şey olduğunu belirtti.
Nunez, şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını istediğine işaret ederek, sarı yeleklilerin gösterileri için 200 bin katılım öngördüklerini ancak bu sayının 17 Ekim'de 550 bini aştığını kaydetti.
Bazı büyük kentlerde yüzlerce dükkanın yağmalandığını hatırlatan Nunez, "Esnafa bakıp da 'Kontrolü kaybetmedik' diyemeyiz." şeklinde konuştu.