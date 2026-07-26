Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor. "Her şeye hazırlıklıyız"

Fransa ve İspanya genelinde kontrol altına alınamayan ve 300 binden fazla insanı göçe zorlayan yangınlarla mücadele eden ekipler, yönü kestirilemeyen alevlerin ilerlemesi karşısında çaresiz kaldı.

Bağlarıyla ünlü Bordeaux şehri tehdit altında kalırken bölgedeki önemli bir otoyol ile tren hatları ulaşıma kapatıldı.

İspanya'da ise başkent Madrid'in batısında etkili olan yangın bölgesindeki çok sayıda köy gece saatlerinde boşaltıldı ve kıyı kenti Valencia yakınlarında yeni bir yangın cephesi açıldı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, ülkenin "tarihi bir durumla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yetkililer, güneybatıdaki yangınların ve bunun sonucunda başlatılan tahliye operasyonlarının, tehlike bölgesinden ayrılması talimatı verilen 250 binden fazla kişiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük hareketlilik olduğunu kaydetti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugün X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki yangınlar açısından "durumun oldukça olumsuz seyretmeye devam ettiğini" yazdı.

Bordeaux'ya yaklaşan Gironde bölgesindeki yangın için 5 bin 200'den fazla itfaiyeci, asker ve jandarma görevlendirildi.

Bordeaux'nun güneybatı sınırına yakın Cestas köyünün Belediye Başkanı Jerome Steffe, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 17 bin nüfuslu köyün boşaltıldığını ve geriye yalnızca tahliyeye direnen az sayıda kişinin kaldığını söyledi.

Steffe, "Bu yangın öngörülemez bir nitelikte ve ne zaman kontrol altına aldığımızı düşünsek maalesef bizi en kötü şekilde şaşırtıyor. Şu an için yangının nerede duracağını söylemek imkansız" diye konuştu.

Orman yangınları, Atlantik kıyısındaki yoğun sezon turizm merkezlerinin de tahliye edilmesine neden oldu. Kül olan arazinin büyüklüğü Paris yüzölçümünün dört katına ulaştı.

AFPTV tarafından havadan çekilen görüntüler, okyanus yakınındaki Le Porge köyündeki evlerin tamamen yandığını gösterdi.

Komşu Landes bölgesinde 30 bin kişinin tahliyesine yol açan bir diğer yangının ise yerel valilik tarafından yapılan açıklamaya göre "daha iyi kontrol altına alındığı ancak henüz tamamen durdurulamadığı" bildirildi.

Valilik sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, zor durumdaki itfaiyecilerin "şiddetli rüzgarlarla" mücadele ettiğini aktardı.