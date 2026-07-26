Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor. "Her şeye hazırlıklıyız"
26.07.2026 15:09
Son Güncelleme: 26.07.2026 15:09
Fransa ve İspanya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle 300 binden fazla kişi tahliye edilirken alevler Bordeaux kentine yaklaştı. Tarihi bir krizle karşı karşıya kalan her iki ülkede de itfaiye ekipleri rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşıyor.
Fransa'nın güneybatısında yer alan UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bordeaux kentinin Belediye Başkanı Thomas Cazenave, bugün yaptığı açıklamada, orman yangınları nedeniyle 270 bin nüfuslu şehrin tahliye edilmesine yönelik şu an için bir plan bulunmadığını ancak "her şeye hazırlıklı" olduklarını bildirdi.
İtfaiye ekipleri, dünyaca ünlü bağcılık bölgesinin merkezinde yer alan Bordeaux'yu korumak için alevlerle mücadelesini sürdürüyor.
Yetkililer, kente yakın köylerde yaşayan binlerce kişiyi tahliye etti.
Yangın mağdurlarının sığındığı bir merkezde gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Cazenave, "Teyakkuzdayız. Her şeye hazırlıklıyız" diyerek yangının daha güneyde seyrettiğini belirtti.
Cazenave, alevlerin Bordeaux metropol alanının sınırında olduğunu ancak metropolün batı yakasına doğru ilerlemediğini kaydetti.
Yangının Bordeaux kent merkezine yaklaşık 25 ila 30 kilometre, metropol sınırındaki Martignas-sur-Jalle kasabasına ise yaklaşık 15 kilometre mesafede olduğunu tahmin ettiğini sözlerine ekledi.
Metropol alanının en batı ucunda yer alan 8 bin nüfuslu Martignas-sur-Jalle kasabası tamamen tahliye edildi.
Çarşamba günü Saumos köyünde kazara başladığı düşünülen yangın, süreç içinde güneybatı Fransa genelinde 220 bin kişinin tahliye edilmesine yol açtı.
Yetkililer, bu durumun ülke tarihindeki en büyük tahliye operasyonlarından biri olduğunu belirtiyor.
İTFAİYE EKİPLERİ YETERSİZ KALIYOR
Fransa ve İspanya genelinde kontrol altına alınamayan ve 300 binden fazla insanı göçe zorlayan yangınlarla mücadele eden ekipler, yönü kestirilemeyen alevlerin ilerlemesi karşısında çaresiz kaldı.
Bağlarıyla ünlü Bordeaux şehri tehdit altında kalırken bölgedeki önemli bir otoyol ile tren hatları ulaşıma kapatıldı.
İspanya'da ise başkent Madrid'in batısında etkili olan yangın bölgesindeki çok sayıda köy gece saatlerinde boşaltıldı ve kıyı kenti Valencia yakınlarında yeni bir yangın cephesi açıldı.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, ülkenin "tarihi bir durumla" karşı karşıya olduğunu belirtti.
Yetkililer, güneybatıdaki yangınların ve bunun sonucunda başlatılan tahliye operasyonlarının, tehlike bölgesinden ayrılması talimatı verilen 250 binden fazla kişiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük hareketlilik olduğunu kaydetti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugün X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki yangınlar açısından "durumun oldukça olumsuz seyretmeye devam ettiğini" yazdı.
Bordeaux'ya yaklaşan Gironde bölgesindeki yangın için 5 bin 200'den fazla itfaiyeci, asker ve jandarma görevlendirildi.
Bordeaux'nun güneybatı sınırına yakın Cestas köyünün Belediye Başkanı Jerome Steffe, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 17 bin nüfuslu köyün boşaltıldığını ve geriye yalnızca tahliyeye direnen az sayıda kişinin kaldığını söyledi.
Steffe, "Bu yangın öngörülemez bir nitelikte ve ne zaman kontrol altına aldığımızı düşünsek maalesef bizi en kötü şekilde şaşırtıyor. Şu an için yangının nerede duracağını söylemek imkansız" diye konuştu.
Orman yangınları, Atlantik kıyısındaki yoğun sezon turizm merkezlerinin de tahliye edilmesine neden oldu. Kül olan arazinin büyüklüğü Paris yüzölçümünün dört katına ulaştı.
AFPTV tarafından havadan çekilen görüntüler, okyanus yakınındaki Le Porge köyündeki evlerin tamamen yandığını gösterdi.
Komşu Landes bölgesinde 30 bin kişinin tahliyesine yol açan bir diğer yangının ise yerel valilik tarafından yapılan açıklamaya göre "daha iyi kontrol altına alındığı ancak henüz tamamen durdurulamadığı" bildirildi.
Valilik sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, zor durumdaki itfaiyecilerin "şiddetli rüzgarlarla" mücadele ettiğini aktardı.
İSPANYA'DA YENİ CEPHE AÇILDI
İspanya'da yetkililer, rüzgarların Madrid yakınlarındaki yangınları güneye doğru sürükleyerek şimdilik başkentten uzaklaştırdığını ancak rüzgar yönündeki köylerde yeni tahliyeleri zorunlu kıldığını duyurdu.
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, hızının azalması beklenen rüzgarın bugünkü söndürme çalışmalarında belirleyici rol oynayacağını söyledi.
Grande-Marlaska, şu ana kadar "hava koşullarının son derece zorlu" olduğunu ifade etti.
Madrid'deki yangınlardan kaçan 60 bin kişiye ek olarak, yüzlerce kilometre uzakta, Akdeniz kıyısındaki Valencia şehri yakınlarında yeni bir yangın cephesinin açılmasıyla en az 15 bin kişi daha tahliye edildi.
Valencia Bölge Başkanı Juanfran Perez Llorca, dün gece gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın, söndürme kapasitemizin ötesine geçti" dedi.
Merkezi hükümetin Valencia delegesi Pilar Bernabe ise X platformunda paylaştığı mesajda, "Gecenin oldukça yoğun geçtiğini" belirtti.
Bernabe, "Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının kötüleşmesi beklendiğinden, alevlerle mücadele için bu saatler değerlendiriliyor" yazdı.
Dün Valencia yakınlarında çıkan daha küçük ölçekli başka bir yangında bir kişi hayatını kaybetti. Bu durum, sivil can kayıpları arasında kayıtlara geçen tek ölüm oldu.
Fransa'da ise çarşamba günü Bordeaux yakınlarında iki itfaiyeci hayatını kaybetmişti.
Son 24 saat içinde yangın bölgesine ikinci ziyaretini gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, önlerinde "zorlu saatler" olduğunu söyledi ancak yangınları kontrol altına alma çalışmalarında "olumlu" gelişmeler gördüğünü de ifade etti.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR
İspanya ve Fransa'daki ormanlık alanlar, mayıs ayından bu yana birçok bölgede kuraklığa yol açan ardışık sıcak dalgaları nedeniyle kurumuş durumda.
Bilim insanları, küresel ısınmanın aşırı hava olaylarının daha şiddetli ve daha sık yaşanmasına zemin hazırladığını belirtiyor.
Avrupa, iklim değişikliği nedeniyle en hızlı ısınan kıta konumunda yer alıyor.
Fransa ve İspanya'daki itfaiyeciler üç günü aşkın süredir kesintisiz çalışıyor.
Her iki ülke de Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerden yardım talebinde bulundu.
Bu kapsamda Fransa'ya beş uçak, iki helikopter ve İsviçreli bir itfaiye ekibi gönderildi. İspanya için ise diğer ülkeler tarafından dört uçak görevlendirildi.
Fransa ayrıca, 20 tona kadar su veya yangın geciktirici boşaltma kapasitesine sahip, özel olarak modifiye edilmiş bir A400M askeri nakliye uçağını kullanmaya başladı.
Bu uçak, havadan müdahale eden diğer 18 hava aracına katıldı.
İspanya'nın ise Madrid yangın bölgesinde havada en az 29 uçağının bulunduğu bildirildi.
Bordeaux Belediye Başkanı Cazenave, yaptığı açıklamada, alevlerin ana kentin giriş noktalarına yaklaşık 15 kilometre mesafede olduğunu yineledi.
Aquitaine bölgesindeki popüler yaz tatili destinasyonu Cap Ferret'ye kadar ulaşan yangınların ardından yerel çiftçiler de söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek verdi.
65 yaşındaki çiftçi Pascal Roudier, "Yardım etmeye geldik çünkü bizim bölgemiz olsaydı başkalarının da aynısını yapmasını isterdik. Felaketin boyutu göz önüne alındığında, çabalarımızın memnuniyetle karşılanacağını düşünüyoruz" dedi.
Reuters İklim Monitörü verilerine göre, temmuz ayında Aquitaine bölgesindeki ortalama yüksek sıcaklıklar 32,2 derece olarak kaydedildi.
Bu değer, 1961 ile 1990 yılları arasındaki temmuz ayı normal sıcaklık ortalamasının 7,3 derece üzerinde seyrediyor.