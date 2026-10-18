Fransa sokakları alev alev. Lüks mağazalar yağmalandı, Paris'ten can kaybı haberi geldi

Paris polisinden yapılan açıklamada, başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının bir rekor olduğunu açıklarken, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Lamia El Aaraje de, kentin şu ana kadar hiç görmedikleri yoğunlukta bir şiddetle sarsıldığını söyledi.



Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada can verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.



YÜZ MİLYONLARCA EUROLUK MADDİ HASAR



Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg'da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazaları, kozmetik dükkanları ve elektronik mağazaları yağmalandı.



Eylem bölgelerinde yağalanan işyeri sayısının bin 500'ü bulduğu, yüz milyonlarca euroluk da maddi hasar olduğu kaydediliyor.