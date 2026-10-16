Fransa ve Almanya uzlaştı. Otomotivde emisyon şartları hafifliyor
16.10.2026 12:26
Fransa ve Almanya, otomobiller için 2035 yılına konulan karbon emisyonu azaltım hedefini ilave şartlar aranmaksızın yüzde 90 seviyesinde tutacak plan üzerinde mutabakata vardı.
Avrupa'nın iki büyük gücü Fransa ve Almanya, otomotiv sektörünün geleceğini doğrudan şekillendirecek uzlaşmanın eşiğine geldi.
Reuters ajansına konuşan ve ismi belirtilmeyen diplomatların aktardığına göre taraflar, Avrupa Birliği'nin (AB) 2035 yılı için belirlediği katı araç emisyon kurallarını yumuşatma ve Brexit ile birlikten ayrılan İngiltere'ye ortak sanayi pazarında özel bir alan açma konusunda el sıkışmaya hazırlanıyor.
Yeşil dönüşüm hedefleriyle sanayi gerçekleri arasındaki çekişme uzun süredir devam ediyordu.
Avrupa Komisyonu geçen yıl, otomobillerden kaynaklanan karbon emisyonlarının 2035'e kadar 2021 seviyelerine kıyasla yüzde 90 azaltılmasını teklif etmişti.
Fakat mevcut tasarı, üreticilerin aradaki yüzde 10'luk farkı düşük karbonlu çelik ve alternatif yakıtlar gibi ilave yöntemlerle kapatarak fiilen yüzde 100 hedefine ulaşmasını zorunlu kılıyordu.
Fransa ve Almanya'nın üzerinde çalıştığı yeni plan ise otomobil üreticilerini rahatlatmayı hedefliyor.
Taslak plana göre çıta doğrudan yüzde 90 seviyesinde bırakılacak ve üreticilerden herhangi bir telafi edici ek tedbir talep edilmeyecek.
Bu gevşeme, uzun süredir kuralların esnetilmesini savunan Alman otomotiv sanayisinin talepleriyle örtüşüyor.
İNGİLTERE'YE "MADE IN EUROPE" KAPISI YENİDEN AÇILIYOR
Görüşülen ortak planın bir diğer önemli ayağını kamu ihaleleri, açık artırmalar ve devlet sübvansiyonları kapsamında satın alınan ürünlere getirilecek yerlilik kuralları oluşturuyor.
Fransa bu desteklerin sadece AB sınırları içinde üretilen araçlara ayrılmasını isterken, Almanya'nın da aralarında yer aldığı ülkeler otomotiv tedarik zincirine sıkı sıkıya bağlı serbest ticaret ortaklarının dışarıda bırakılmaması gerektiğini savunuyordu.
Geçici uzlaşma, otomotiv sektöründe "Made in Europe" (Avrupa Malı) etiketinin kapsamını 27 AB üyesinin yanı sıra 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla AB iç pazarında yer alan diğer Avrupalı ortakları da kapsayacak şekilde genişletmeyi öngörüyor.
Bu formül, 2020 sonunda birlikten resmen ayrılan İngiltere'yi yeniden sistemin içine çekiyor.
LONDRA TEMKİNLİ, ÇİN ŞARTI KAPIDA
İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, otomotiv sektörünün "Made in Europe" kapsamına dahil edilmesinin İngiliz sanayisi için iyi bir haber olacağını belirtti.
İngiliz yetkili, buna karşın taslağın henüz ayrıntılarının görülmediğini ve yürürlüğe girmesi için tüm Avrupa'nın onayına ihtiyaç duyulacağını kaydetti.
Öte yandan Paris ve Berlin'in hazırladığı taslak metin, Londra'nın bu ayrıcalıktan yararlanmasını katı şartlara bağlıyor. İngiltere'nin plana dahil edilmesi tam karşılıklılık esasına ve AB'nin üçüncü ülkelerden gelen yatırımlara uyguladığı koşullara dinamik uyum sağlamasına bağlanıyor.
Bu da İngiltere'nin Çin yapımı hibrit ve elektrikli araç ithalatını kısıtlamak amacıyla AB'nin devreye soktuğu ticaret koruma önlemlerini aynen benimsemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.
Yeni emisyon hedefinin Almanya iç siyasetinde de tartışma yaratabileceği belirtiliyor.
Sosyal Demokrat Partili Çevre Bakanı, emisyon hedefinin yüzde 95'e çekilmesini ve kalan yüzde 5 puanlık açığın düşük karbonlu çelik kullanımıyla telafi edilmesini savunmuştu.
İki ülke liderliği kendi aralarında tam mutabakata varsa dahi düzenlemenin yürürlüğe girmesi garanti değil.
Planın bağlayıcılık kazanması için AB üyesi diğer ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun da ikna edilmesi gerekiyor.