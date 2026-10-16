Fransa ve Almanya uzlaştı. Otomotivde emisyon şartları hafifliyor

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, otomotiv sektörünün "Made in Europe" kapsamına dahil edilmesinin İngiliz sanayisi için iyi bir haber olacağını belirtti.

İngiliz yetkili, buna karşın taslağın henüz ayrıntılarının görülmediğini ve yürürlüğe girmesi için tüm Avrupa'nın onayına ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Öte yandan Paris ve Berlin'in hazırladığı taslak metin, Londra'nın bu ayrıcalıktan yararlanmasını katı şartlara bağlıyor. İngiltere'nin plana dahil edilmesi tam karşılıklılık esasına ve AB'nin üçüncü ülkelerden gelen yatırımlara uyguladığı koşullara dinamik uyum sağlamasına bağlanıyor.

Bu da İngiltere'nin Çin yapımı hibrit ve elektrikli araç ithalatını kısıtlamak amacıyla AB'nin devreye soktuğu ticaret koruma önlemlerini aynen benimsemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

Yeni emisyon hedefinin Almanya iç siyasetinde de tartışma yaratabileceği belirtiliyor.

Sosyal Demokrat Partili Çevre Bakanı, emisyon hedefinin yüzde 95'e çekilmesini ve kalan yüzde 5 puanlık açığın düşük karbonlu çelik kullanımıyla telafi edilmesini savunmuştu.

İki ülke liderliği kendi aralarında tam mutabakata varsa dahi düzenlemenin yürürlüğe girmesi garanti değil.

Planın bağlayıcılık kazanması için AB üyesi diğer ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun da ikna edilmesi gerekiyor.