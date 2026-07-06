Fransa ve İspanya sınırında orman yangını: 10 bin tahliye
06.07.2026 12:33
Güneybatı Fransa'da kontrolden çıkan orman yangını nedeniyle İspanya sınırına yakın yirmi kasaba ve köyden 10 bin kişi tahliye edildi.
Fransa'nın güneybatısında kontrolden çıkan ve hızla yayılan orman yangını, İspanya sınırına yakın yirmi küçük kasaba ve köyde yaşayan 10 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
Yetkililer, bugün etkili olan güçlü rüzgarların alevleri daha da yayabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.
Yerel Prefekt Pierre Regnault de la Mothe, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa genelindeki Pyrenees dağlarının eteklerinde yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanın küle döndüğünü aktardı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise TF1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, koşulların sabah saatleri itibarıyla yeniden kötüleştiğini belirterek, "Bugün mücadele yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.
Fransa ve batı Avrupa genelinde mayıs ile haziran aylarında yaşanan erken yaz sıcak hava dalgaları geniş toprak alanlarını kurutarak orman yangınlarına karşı hassas hale getirdi.
Trevillach köyü yakınlarında süren yangın, dünyanın en prestijli bisiklet yarışı olan Tour de France'ın üçüncü etabının geçiş güzergahına kadar ulaştı.
Yerel makamlar, acil durum ekiplerinin bölgeye kolayca erişebilmesi amacıyla bu etap yolunu kamuya ve seyircilere kapattı.
Prefekt Regnault de la Mothe, yarışın devam edeceğini ancak takımları takip eden araç konvoyunun asgari düzeyde tutulacağını açıkladı.
Regnault de la Mothe, Fransa topraklarında yarışın yalnızca bisikletçilerin ve organizasyon için zorunlu araçların geçişiyle sınırlı kalacağını ifade ederek, halktan rotaya ve bitiş alanına yaklaşmamalarını istedi.
Perpignan kenti yakınlarında, ulaşılamayan sarp arazilerde yayılan devasa yangına karşı 700 itfaiyeci ve özel yangın söndürme uçakları havadan ve karadan mücadele veriyor.
Yerel makamların aktardığı verilere göre, pazar sabahından bu yana rüzgar, aşırı sıcak ve kuru hava nedeniyle büyüklüğü neredeyse üç katına çıkan yangında bir itfaiyeci ve bir sivil yaralandı.
Trevillach köyü sakinlerinden 53 yaşındaki Patrice, dumanları ilk olarak gece saat 22.30 sularında gördüklerini belirterek, "Yangın evlerin 300 metre yakınına kadar geldi. Yayılma hızı bizi çok şaşırttı, panik sınırındaydık" dedi.
Pazar sabahı erken saatlerde ilk tahliye edilenlerden biri olan 30 yaşındaki Charlotte Pignol ise belediye görevlilerinin gece saat 01.00 sularında kapılarını çalarak evden çıkmalarını istediğini aktardı.
Fransız Sivil Savunma Servisi'ne bağlı Albay Eric Belgioino, iklim değişikliğinin etkilerinin temmuz ayının başında belirgin şekilde hissedildiğini vurgulayarak, Pyrenees yakınlarındaki insanlara yangın riskine karşı önlem almaları yönünde çağrıda bulundu.
Bilim insanlarından oluşan World Weather Attribution grubu da haziran ayında Avrupa genelinde binlerce can kaybına yol açan rekor sıcaklıkların, iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansız olacağını açıklamıştı.
Sınırın İspanya tarafında da yangınlar etkisini gösteriyor. Katalonya bölgesinde 2 bin 200 hektarlık alan zarar görürken, bu alanın yüzde 97'sinin koruma altındaki Les Gavarres doğal park sınırları içinde kaldığı bildirildi.
Katalan yetkililer, cumartesi geç saatlerde yaptıkları açıklamada durumun stabil olduğunu ve yangının hafta içinde tamamen söndürülmesinin beklendiğini kaydetti.
İspanyol polisi, yol kenarında spiral makinesi kullanarak yangına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, Katalonya bölgesel yönetiminin taşeron şirket çalışanı bir kişiyi gözaltına aldı.
Katalonya'nın güneyindeki Castellon bölgesinde ise mantar meşesi ormanlarına ev sahipliği yapan Sierra de Espadan Ulusal Parkı'na alevlerin sıçraması üzerine 500 kişi tahliye edildi.
İspanya'nın kuzeydoğusundaki Costa Brava kıyısında başlayan yangının da iki günde 2 bin 200 hektardan fazla alanı etkilediği, artan sıcaklıkların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.
Avrupa genelinde Portekiz, İspanya, Fransa ve Yunanistan'da yüzlerce itfaiyeci, toplamda 19 bin hektardan fazla alanı yok eden yangınlarla mücadele ediyor.
Sıcaklıkların bölgede yeniden 40 dereceye ulaşması beklenirken, İspanya, Portekiz ve Fransa'da ısı uyarıları en üst seviyeye çıkarıldı.
Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik şehrinde ise orman yangınının hafta sonu iki fabrikaya sıçraması üzerine yetkililer çevredeki yerleşim yerlerini tahliye etti ve halka pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.
Yangınların Hırvatistan'ın Hvar adasında ve Arnavutluk'un Tale bölgesinde de yüzlerce hektar orman, çalı ve üzüm bağını yok ettiği bildirildi.