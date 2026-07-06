Fransa ve İspanya sınırında orman yangını: 10 bin tahliye

Perpignan kenti yakınlarında, ulaşılamayan sarp arazilerde yayılan devasa yangına karşı 700 itfaiyeci ve özel yangın söndürme uçakları havadan ve karadan mücadele veriyor.

Yerel makamların aktardığı verilere göre, pazar sabahından bu yana rüzgar, aşırı sıcak ve kuru hava nedeniyle büyüklüğü neredeyse üç katına çıkan yangında bir itfaiyeci ve bir sivil yaralandı.

Trevillach köyü sakinlerinden 53 yaşındaki Patrice, dumanları ilk olarak gece saat 22.30 sularında gördüklerini belirterek, "Yangın evlerin 300 metre yakınına kadar geldi. Yayılma hızı bizi çok şaşırttı, panik sınırındaydık" dedi.

Pazar sabahı erken saatlerde ilk tahliye edilenlerden biri olan 30 yaşındaki Charlotte Pignol ise belediye görevlilerinin gece saat 01.00 sularında kapılarını çalarak evden çıkmalarını istediğini aktardı.

Fransız Sivil Savunma Servisi'ne bağlı Albay Eric Belgioino, iklim değişikliğinin etkilerinin temmuz ayının başında belirgin şekilde hissedildiğini vurgulayarak, Pyrenees yakınlarındaki insanlara yangın riskine karşı önlem almaları yönünde çağrıda bulundu.