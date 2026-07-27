Fransa ve İspanya'da dev orman yangınları kontrolden çıktı. 32 bin kişi tahliye edildi

Fransa'da yangınların yoğunlaştığı güneybatıdaki Gironde bölgesinin valisi, turistlere bölgeden uzak durmaları ve "başka güzergahlar" seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Sahada çalışan bir itfaiyeci, "Rüzgar çok sık yön değiştiriyor, kontrol tamamen yangının elinde" dedi.

Gironde'da çarşamba gününden bu yana devam eden yangın, Manhattan'ın yedi katı büyüklüğe ulaşarak 42 bin hektarlık alanı yok etti. Bölgede yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken, 45 kamp alanının kapatılması yaklaşık 40 bin kişinin tatil planlarını yarım bıraktı.

Fransa'nın diğer bölgelerinde ise 30 bin kişi daha yangınlar nedeniyle yerinden oldu.

Gironde yerel yönetimi, bu sabah yaptığı bilgilendirmede yangının gece boyunca "genel olarak stabil" kaldığını bildirdi.

Gironde'a bağlı Saint-Jean-d'Illac'ta alevlerin birkaç kilometre uzaklıkta yaklaştığı mülkünün giden yolunu elindeki bahçe hortumuyla sulayan Georges Clivaz, "Bunu yangının ilerleyişini yavaşlatmak için yapıyoruz; evlerimizi kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

Köyün cuma günü tahliye edilmesine rağmen ailesiyle birlikte direnmeye çalıştıklarını belirten Clivaz, "Ancak itfaiyeciler bize yangının iki veya üç saat içinde burada olacağını söylüyor" dedi.

Meteoroloji uzmanları, salı gününden itibaren Fransa'yı etkilemesi beklenen yeni sıcak hava dalgasıyla bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı uyarısında bulundu.

İspanya'da Madrid bölgesi, Avila, Toledo ve Valencia'ya bağlı Castellon bölgesinden yaklaşık 75 bin sakin tahliye edildi.

Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada yangının "henüz kontrol altına alınamadığını" ancak ilerleme kaydedildiğinin işareti olarak, 4 bin 500 kişinin tahliye edildiği bir kamp alanının yeniden açılacağını ve koşulların izin vermesi halinde başka bir bölgedeki yaşlı sakinlerin evlerine dönmesine izin verileceğini belirtti.

Yetkililer, rüzgarın Madrid yakınlarındaki yangınları güneye, şimdilik başkentten uzağa doğru ittiğini, ancak alevlerin güzergahındaki yeni köylerin tahliye edilmesini zorunlu kıldığını ekledi.

İspanya'da Valencia yakınlarındaki yangında cumartesi günü bir kişi hayatını kaybetti; bu durum felakette bildirilen tek sivil ölümü oldu.

Fransa'da ise salı günü Bordeaux yakınlarında iki itfaiyeci yaşamını yitirdi.