Fransa ve İspanya'da orman yangınları devam ediyor. Asker sahaya indi

Fransa ve İspanya'da kontrolden çıkan orman yangınları yerleşim alanlarını, ulaşım ağlarını ve günlük yaşamı tehdit etmeyi sürdürüyor.

Fransız yetkililer, ülkenin güneybatısında devam eden ve Gironde bölgesinden Bordeaux kentine doğru ilerleyen ana orman yangını sebebiyle tahliye edilenlerin sayısının 220 bini geçtiğini duyurdu.

Gece saatlerinde alevlerin yayılması üzerine Gironde bölgesindeki Bordeaux çevresinde yer alan köylerden yaklaşık 55 bin kişiye evlerini terk etmeleri emredildi.

Daha güneydeki Landes bölgesinde yer alan bir diğer yangın alanından yaklaşık 30 bin kişi tahliye edilirken, İspanya'da ise Madrid çevresindeki yangınlar nedeniyle en az 60 bin kişi güvenlik gerekçesiyle yerlerinden oldu.

İspanya yetkilileri, dün akşam yangınların Madrid'in batısını tehdit etmesi üzerine Toledo yakınlarındaki sekiz belediyenin daha boşaltılması talimatını verdi.

İçişleri Bakanlığı; Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuno Gomez ve Pelahustan sakinlerine evlerini derhal terk etmelerinin bildirildiğini kaydetti.