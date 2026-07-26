Fransa ve İspanya'da orman yangınları devam ediyor. Asker sahaya indi
26.07.2026 11:32
İspanya ve Fransa'da günlerdir devam eden orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ederken iki ülkede toplam tahliye edilen kişi sayısı 310 bine ulaştı. Fransa'nın Gironde bölgesindeki dev yangın Bordeaux kentine doğru ilerlerken ana ulaşım hatları kapatıldı ve bölgeye ek askeri birlikler sevk edildi.
Fransa ve İspanya'da kontrolden çıkan orman yangınları yerleşim alanlarını, ulaşım ağlarını ve günlük yaşamı tehdit etmeyi sürdürüyor.
Fransız yetkililer, ülkenin güneybatısında devam eden ve Gironde bölgesinden Bordeaux kentine doğru ilerleyen ana orman yangını sebebiyle tahliye edilenlerin sayısının 220 bini geçtiğini duyurdu.
Gece saatlerinde alevlerin yayılması üzerine Gironde bölgesindeki Bordeaux çevresinde yer alan köylerden yaklaşık 55 bin kişiye evlerini terk etmeleri emredildi.
Daha güneydeki Landes bölgesinde yer alan bir diğer yangın alanından yaklaşık 30 bin kişi tahliye edilirken, İspanya'da ise Madrid çevresindeki yangınlar nedeniyle en az 60 bin kişi güvenlik gerekçesiyle yerlerinden oldu.
İspanya yetkilileri, dün akşam yangınların Madrid'in batısını tehdit etmesi üzerine Toledo yakınlarındaki sekiz belediyenin daha boşaltılması talimatını verdi.
İçişleri Bakanlığı; Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuno Gomez ve Pelahustan sakinlerine evlerini derhal terk etmelerinin bildirildiğini kaydetti.
ULAŞIM HATLARI KESİLDİ, 500 ASKER DAHA SAHAYA SÜRÜLDÜ
Bölgesel makamlar, şiddetli rüzgarların Gironde'daki dev yangını yayması sebebiyle Bordeaux'dan İspanya sınırına uzanan ana A63 otoyolunun 60 kilometrelik bölümünün trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Demiryolu şirketi SNCF de Bordeaux'nun güneyindeki yaklaşık 100 kilometrelik hatta tren seferlerini durdurduğunu bildirdi.
Bölgesel yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Gironde yangınında kül olan alanın 42 bin hektara ulaştığını kaydetti.
Bu tablo, 1949 yılında 50 bin hektarlık alanın yok olduğu felaketten bu yana ülkedeki en büyük toprak yıkımlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Fransa hükümeti, güneybatıdaki yangın bölgesine 500 asker daha sevk ederek sahada görev yapan toplam askeri personel sayısını 1500'e çıkardı.
Savunma Bakanlığı, birliklerin yangın tehdidi altındaki bölge sakinlerinin tahliyesine yardım edeceğini ve acil durum esnasında boşaltılan evlerin güvenliğini sağlayacağını belirtti.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hava tahminlerinin kötüleşmesinin ardından Bordeaux çevresindeki yangınla mücadelede "önümüzdeki saatlerin zorlu geçebileceği" uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise alevlerle mücadelenin uzun bir muharebe olacağını ve yangın kontrol altına alınana kadar tahliye edilen sakinlerin evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.
SPOR ORGANİZASYONLARINA YANGIN ARASI
Gironde savcılığı, 32 bin hektarlık alanın yandığı bölgede hayatı tehlikeye attıkları şüphesiyle dün üç şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Şüphelilerden ikisinin havai fişek patlatmakla suçlandığı bildirildi.
Fransa'nın güneydoğusundaki Var departmanında ise Ponteves yangını sebebiyle yaklaşık 2 bin kişi halen evlerine dönemedi.
Yetkililer, beş günde 4 bin hektar alanı yakan yangının halen "çok aktif" olduğunu aktardı. Korsika Adası'nda da itfaiyecilerin Corte yakınlarında 800 hektardan fazla alana yayılan yangını kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinde çıkan orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiği, alevlerin daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı açıklandı.
Fransa Bisiklet Turu organizatörleri, ülkenin güneybatısını kasıp kavuran orman yangınları nedeniyle yarışın son etabının kısaltıldığını duyurdu.
Organizatör şirket ASO tarafından yapılan açıklamada, "Etkilenen bölgeler ve topluluklarla ulusal dayanışma ruhu çerçevesinde, Thoiry'den Paris'e uzanan son etabın güzergahının uyarlanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.