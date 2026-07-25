Fransa ve İspanya’da yangın felaketi. 100 bini aşkın kişi tahliye edildi
25.07.2026 00:47
Fransa’nın güneybatısında on binlerce kişi orman yangınlarından otomobil ve teknelerle kaçarken, Madrid çevresindeki dev yangınların birleşmesi üzerine İspanya tarihinde ilk kez orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi.
Son aylarda peş peşe sıcak hava dalgaları ve yangınlarla mücadele eden iki ülke, olağanüstü sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarların alevleri büyütmesi üzerine Avrupa Birliği’nden yardım istedi. Bilim insanları, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını, kuraklığı ve orman yangınlarının şiddetini artırdığına dikkati çekiyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi için orduyu görevlendirdi.
FRANSA'DA CAP FERRET BOŞALTILDI
Fransız yetkililer, Atlas Okyanusu kıyısındaki önemli turizm merkezlerinden Cap Ferret Yarımadası’nın tamamen tahliye edilmesini istedi. Güneybatı Fransa’da iki büyük yangının yerleşim alanları ve kamp alanlarını tehdit etmesi nedeniyle çoğu turist yaklaşık 110 bin kişiye bölgeden ayrılma talimatı verildi.
Tahliyelere destek amacıyla bölgeye tekneler gönderildi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının kendi enerjisini üreten ve yön değiştirebilen “konvektif yangın” niteliğinde olduğunu söyledi. Nunez, alevlerin ağırlıklı olarak doğuya, Bordeaux metropol alanına doğru ilerlediğini belirtti.
Cap Ferret’nin kuzeyindeki Saumos köyü yakınlarında başlayan diğer büyük yangın, yarımadadan çıkışı sağlayan tek yolu kesme tehlikesi oluşturuyor. Fransa’da bu sezon şimdiye kadar çıkan en büyük yangın olan felakette 14 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.
Yetkililere göre 100’den fazla ev ile bir kamp alanı kullanılamaz hale geldi.
İSPANYA'DA YANGIN NEDENİYLE İLK KEZ ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
İspanya’da Madrid’in batısındaki dağlık bölgelerde yaşayan 19 binden fazla kişiye tahliye emri verildi. İki binden fazla personel ve 10 yangın söndürme uçağının müdahalesine rağmen Madrid çevresindeki iki büyük yangının birleşmesi engellenemedi.
Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, “Bu, bölgemizin tarihindeki en kötü orman yangını. Çok yüksek sıcaklıklar ve hiç durmayan rüzgarlar kusursuz bir fırtına yarattı.” dedi.
Yangından kaçan Enrique Martin, Madrid’in batısındaki Cebreros’ta kurulan sığınakta yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Evimden koşarak çıkmak zorunda kaldım. Karşımda bir ateş topu vardı. Beş dakika daha gecikseydim alevler bizi yok edecekti.”
Avila bölgesindeki üçüncü bir yangının da Madrid çevresinde birleşen iki yangına ulaşmak üzere olduğu, hatta alevlerin birleşmiş olabileceği açıklandı.
İspanyol polisi, yasaklı bir bölgede ağır iş makinesi kullanarak yangın çıkardığı şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Bir başka şüpheli hakkında da soruşturma yürütülüyor.
Başkent Madrid’in batısındaki yangın bölgesi, kent sakinlerinin yazlık ve ikinci konutlarının yoğun olarak bulunduğu yerleşimlerden oluşuyor. Yalnızca bir yerleşim alanında 43 evin tamamen yandığı bildirildi.
Yangınların yerleşim alanlarına verdiği büyük zarar, İspanyol hükümetinin ülke tarihinde ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etmesinde etkili oldu. Kararla birlikte yangınla mücadelede merkezi hükümet kaynaklarının daha geniş biçimde kullanılması mümkün hale geldi.
İspanya, üst üste ikinci yılda son derece yıkıcı bir yangın sezonuyla karşı karşıya kaldı. Çevre Bakanı Sara Aagesen, bu yıl ülkede şimdiye kadar 29’dan fazla büyük yangın çıktığını açıkladı.
Yangınların zarar verdiği alanın, rekor düzeyde toprağın yandığı 2025’in aynı dönemine kıyasla beş kat fazla olduğu belirtildi.
SICAKLIK NÜKLEER SANTRALLERİ DE VURDU
Fransa’da hafta sonu beklenen kısa süreli serinliğin ardından sıcaklıkların gelecek hafta yeniden keskin biçimde yükselmesi bekleniyor.
Yüksek sıcaklıkların, nükleer reaktörlerin soğutulmasında kullanılan nehir sularını ısıtması ve elektrik üretiminin azaltılmasına yol açması bekleniyor. Fransa’nın güneyindeki Golfech 2 nükleer reaktörü, sıcaklık nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yüzünden 7 Temmuz’dan bu yana devre dışı bulunuyor.
Haftalardır süren aşırı sıcaklar, Fransa’daki mısır üretimini de olumsuz etkiliyor.