Fransa ve İspanya’da yangın felaketi. 100 bini aşkın kişi tahliye edildi

Fransız yetkililer, Atlas Okyanusu kıyısındaki önemli turizm merkezlerinden Cap Ferret Yarımadası’nın tamamen tahliye edilmesini istedi. Güneybatı Fransa’da iki büyük yangının yerleşim alanları ve kamp alanlarını tehdit etmesi nedeniyle çoğu turist yaklaşık 110 bin kişiye bölgeden ayrılma talimatı verildi.

Tahliyelere destek amacıyla bölgeye tekneler gönderildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının kendi enerjisini üreten ve yön değiştirebilen “konvektif yangın” niteliğinde olduğunu söyledi. Nunez, alevlerin ağırlıklı olarak doğuya, Bordeaux metropol alanına doğru ilerlediğini belirtti.

Cap Ferret’nin kuzeyindeki Saumos köyü yakınlarında başlayan diğer büyük yangın, yarımadadan çıkışı sağlayan tek yolu kesme tehlikesi oluşturuyor. Fransa’da bu sezon şimdiye kadar çıkan en büyük yangın olan felakette 14 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Yetkililere göre 100’den fazla ev ile bir kamp alanı kullanılamaz hale geldi.