Fransa ve İspanya'da yangın felaketi. Alevler NASA'yı da vurdu

Gironde yangınında 3 günde 19 bin hektar alan yandı. Evler tahrip oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çalışmalara destek vermesi için orduyu da görevlendirdi. Almanya da orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Fransa'ya helikopter, askeri nakliye uçağı ve yardım ekipleri yolladı.