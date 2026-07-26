Fransa ve İspanya'da yangın felaketi. Alevler NASA'yı da vurdu
26.07.2026 03:58
Son Güncelleme: 26.07.2026 03:59
Fransa ve İspanya'da devasa orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede binlerce hektar alan kül oldu, alevler yerleşim yerlerine ulaştı. 200 bini aşkın kişi tahliye edildi. NASA'nın İspanya'daki tesisi tahliye edildi.
Son aylarda peş peşe sıcak hava dalgalarının vurduğu Avrupa, şimdi de dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Landes bölgelerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.
Orman yangınları, Fransa'nın dokuzuncu büyük şehri Bordeaux'nun iç kesimlerine doğru ilerliyor. Kent yakınlarındaki dört kasaba "tedbir amacıyla" tahliye edildi. Bini aşkın itfaiyeci alevlerle mücadele halinde.
Gironde yangınında 3 günde 19 bin hektar alan yandı. Evler tahrip oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çalışmalara destek vermesi için orduyu da görevlendirdi. Almanya da orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Fransa'ya helikopter, askeri nakliye uçağı ve yardım ekipleri yolladı.
İspanya'da da benzer bir tablo söz konusu. Başkent Madrid yakınlarındaki bölgeler boşaltılıyor. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi.
İspanya İçişleri Bakanlığı, Madrid'in batısında devam eden orman yangınlarında 25 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Bu, Paris kentinin yüzölçümünün iki katından fazla bir alana denk geliyor.
Yangınlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'yı da etkiledi. NASA'nın İspanya'daki üç uzay iletişim tesisinden biri tahliye edildi. Bu durum, ajansın uzay sondalarıyla iletişim kurma kapasitesini de etkiledi. İletişim faaliyetleri geçici olarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Goldstone İstasyonu'na devredildi.
Yetkililer bölgede sıcaklıkların düştüğünü, bu nedenle yangınları kontrol altına almak için bir fırsat doğduğunu belirtiyor.