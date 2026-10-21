Fransa ve İtalya'da ordu devreye giriyor. 5 yıla kadar hapis cezası kararı

Toplumsal huzursuzluk yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadı.

İtalya'nın finans merkezi Milano dahil kuzeydeki birçok kentte geçen hafta sonu şiddet olayları yaşandı.

Fransa'daki kadar büyük çaplı olmayan olaylar, Başbakan Giorgia Meloni hükümetini yeni güvenlik önlemleri hazırlamaya yöneltti.



Onayladığı kararnameyle "gösterilere şiddet içeren katılımın" suç olarak tanımlandığını ifade eden Meloni, "Bir yürüyüş ya da gösteri sırasında 5 ya da daha fazla kişilik gruba katılıp taş, küçük havai fişek ya da sopa atar, herkesin güvenliğini tehlikeye atarsanız 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız." dedi.

Meloni, gösteriler sırasında yüzlerini kapatanların, birilerinin yaralanmasına yol açanların veya grup halinde "yıkım faaliyetlerine" katılanların daha ağır cezalara çarptırılacağını ve verdikleri zararı karşılamak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Başbakan Meloni, kamu malına ya da özel mülke maddi zarar veren kişi reşit değilse bu zararı ebeveynlerin karşılaması gerekeceğini sözlerine ekledi.



Meloni, yeni suç tanımı kapsamında "soruna yol açabilecek gösteriler öncesinde kimliği bilinen veya kargaşa çıkaran şüphelilere yönelik önleyici gözaltı" uygulamasının reşit olmayanları da kapsayacağını belirtti.