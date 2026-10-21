Fransa ve İtalya'da ordu devreye giriyor. 5 yıla kadar hapis cezası kararı
21.10.2026 03:06
Son Güncelleme: 21.10.2026 03:09
Fransa'daki gösteriler İtalya'da da sıçradı. Yeni gösterilerin beklendiği iki ülkede de asker polise destek verecek. İtalya'da şiddete yönelen göstericilere 5 yıla kadar hapis cezası getirildi.
FRANSA'DA ASKER DE GÖREV YAPACAK
Fransa'da 17 Ekim'de Paris, Marsilya, Lyon ve diğer kentlerde yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından hükümet yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Diğer yandan başkent Paris'te bugün de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Başbakan Sebastien Lecornu, cumartesi günü planlanan yeni protestolar öncesinde güvenlik güçlerinin geniş çaplı seferber edileceğini söyledi.
Lecornu, "Gelecek cumartesi yapılacak güvenlik konuşlandırması çok büyük ölçekli olacak." diyerek önceliklerinin kamu düzenini yeniden sağlamak olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez de parlamentoda zaman zaman sert tartışmalara sahne olan oturumda, askeri birliklerin polisle birlikte görevlendirileceğini açıkladı.
Hükümet ayrıca kent merkezlerinin şiddet olaylarına karşı savunmasız bırakıldığı yönündeki eleştirilerin ardından güvenlik stratejisinde değişikliğe gidileceğini bildirdi.
BAZI KENTLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Hükümet, olaylardan etkilenen bölgelerde uygulamaya konulan bölgesel sokağa çıkma yasaklarının kamu düzeninin yeniden sağlanmasına yardımcı olduğunu açıkladı.
Paris'in merkezindeki Cumhuriyet Meydanı (Place de la République), gece boyunca polis tarafından boşaltılarak güvenlik çemberine alındı. Bölgede helikopterler de devriye gezdi.
Kuzeydeki Lille kentinde yalnızca çocukları ve gençleri kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanırken, polis ekipleri kent merkezinde kimlik kontrolleri gerçekleştirdi.
Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan da hafta sonu yaşanan olaylardan en fazla etkilenen ticaret bölgelerinde, salı gecesinden itibaren reşit olmayanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
149 KİŞİ TUTUKLANDI
Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hafta sonu düzenlenen sarı yeleklilerin eylemleri sırasında şiddet olaylarının yaşandığı kuzeydeki Lille kentini ziyaret etti.
Eylemler kapsamında ortalığı kırıp döken veya yağmalama olaylarına karışan 149 şüphelinin tutuklandığını aktaran Darmanin, savcıların talimatlarına uygun olmayan tüm mahkeme kararlarını temyize taşımalarını istediğini belirtti.
Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.
Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.
Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.
PROTESTOLAR İTALYA'YA DA YAYILDI
Toplumsal huzursuzluk yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadı.
İtalya'nın finans merkezi Milano dahil kuzeydeki birçok kentte geçen hafta sonu şiddet olayları yaşandı.
Fransa'daki kadar büyük çaplı olmayan olaylar, Başbakan Giorgia Meloni hükümetini yeni güvenlik önlemleri hazırlamaya yöneltti.
Onayladığı kararnameyle "gösterilere şiddet içeren katılımın" suç olarak tanımlandığını ifade eden Meloni, "Bir yürüyüş ya da gösteri sırasında 5 ya da daha fazla kişilik gruba katılıp taş, küçük havai fişek ya da sopa atar, herkesin güvenliğini tehlikeye atarsanız 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız." dedi.
Meloni, gösteriler sırasında yüzlerini kapatanların, birilerinin yaralanmasına yol açanların veya grup halinde "yıkım faaliyetlerine" katılanların daha ağır cezalara çarptırılacağını ve verdikleri zararı karşılamak zorunda kalacaklarını vurguladı.
Başbakan Meloni, kamu malına ya da özel mülke maddi zarar veren kişi reşit değilse bu zararı ebeveynlerin karşılaması gerekeceğini sözlerine ekledi.
Meloni, yeni suç tanımı kapsamında "soruna yol açabilecek gösteriler öncesinde kimliği bilinen veya kargaşa çıkaran şüphelilere yönelik önleyici gözaltı" uygulamasının reşit olmayanları da kapsayacağını belirtti.
MİLANO'DA DA ASKER GÖREV YAPACAK
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 17-18 Ekim'de özellikle de Milano kentinde şiddet olaylarına sahne olan protestolara yanıt olarak şehirde adli kolluk yetkilerine sahip 500 askerin görevlendirilmesinin de çıkaracakları yeni güvenlik paketinde yer alacağını söyledi.
Demokratik bir ülkede yaşadıkları için barışçıl gösterilerin meşru olduğunu belirten Tajani, ancak Milano'nun merkezini tahrip edenlerin "suçlu olduğunu" söyledi.
Ayrıca, kentte iki günlük şiddetli protestolara karıştığı belirlenen en az 50 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 11’inin reşit olmayan gençler olduğu belirtildi.
Bu arada, kendilerine "17 Ekim" oluşumu adını veren bazı gençlerin de bundan sonra cumartesi günleri hayat pahalılığını protesto etmek için meydanlara inmek üzere anlaştığı haberleri de basına yansıdı.
MARKET RAFLARI BOŞALDI
İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesine bağlı Catanzaro kentinin Catanzaro Lido semtinde, kamyon şoförleri ve tarım işçilerinin yüksek yaşam maliyeti ile artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmesi nedeniyle market raflarının boş kaldığı görüldü.
Güney İtalya genelinde devam eden gösterilerin, tedarik zinciri dağıtımını ve gıda sevkiyatını ciddi şekilde aksattığı bildirildi.