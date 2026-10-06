Fransa yeni nükleer füzesini denedi. Macron'dan Rusya'ya mesaj

Fransa Savunma Bakanlığı, denizaltıdan fırlatılan yeni nesil balistik füzesi M51.3'ün ilk deneme atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık, nükleer başlık taşımayan füzenin nükleer caydırıcılık kapasitesini pekiştirme amacı taşıdığını belirtti.

Reuters ajansının haberine göre deneme atışı, kapsamlı bir bakım ve modernizasyon sürecinden geçen Le Vigilant adlı nükleer denizaltının silahı fırlatma yeteneğini doğrulamak amacıyla Brittany (Bretonya) kıyısı açıklarında yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın faydalı yük olmadan ve uluslararası yükümlülüklere tam uyum içinde tamamlandığı kaydedildi.

Fransız makamlarının açıklamasında Rusya'ya doğrudan değinilmedi. Ancak geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlete bağlı düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında Batı'ya yönelik uyarılarda bulunmuştu.

Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği üyelerinin Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad tehdit etmemesi gerektiğini söylemiş, Moskova'nın bu bölgeyi gerekirse nükleer silahlarla savunacağını vurgulamıştı.

NATO ise hiçbir tatbikat ya da faaliyetinin Rusya Federasyonu topraklarına tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.

Putin de Rusya'nın herhangi bir Avrupa ülkesine saldırma planı olmadığını ve barış içinde bir arada yaşamayı arzu ettiğini dile getirmişti.