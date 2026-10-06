Fransa yeni nükleer füzesini denedi. Macron'dan Rusya'ya mesaj
06.10.2026 15:49
Fransa Savunma Bakanlığı, nükleer başlık taşımayan yeni nesil balistik füze M51.3'ün deneme atışını Brittany açıklarında gerçekleştirdi.
Fransa Savunma Bakanlığı, denizaltıdan fırlatılan yeni nesil balistik füzesi M51.3'ün ilk deneme atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık, nükleer başlık taşımayan füzenin nükleer caydırıcılık kapasitesini pekiştirme amacı taşıdığını belirtti.
Reuters ajansının haberine göre deneme atışı, kapsamlı bir bakım ve modernizasyon sürecinden geçen Le Vigilant adlı nükleer denizaltının silahı fırlatma yeteneğini doğrulamak amacıyla Brittany (Bretonya) kıyısı açıklarında yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın faydalı yük olmadan ve uluslararası yükümlülüklere tam uyum içinde tamamlandığı kaydedildi.
Fransız makamlarının açıklamasında Rusya'ya doğrudan değinilmedi. Ancak geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlete bağlı düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında Batı'ya yönelik uyarılarda bulunmuştu.
Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği üyelerinin Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad tehdit etmemesi gerektiğini söylemiş, Moskova'nın bu bölgeyi gerekirse nükleer silahlarla savunacağını vurgulamıştı.
NATO ise hiçbir tatbikat ya da faaliyetinin Rusya Federasyonu topraklarına tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.
Putin de Rusya'nın herhangi bir Avrupa ülkesine saldırma planı olmadığını ve barış içinde bir arada yaşamayı arzu ettiğini dile getirmişti.
MACRON: MESAJ AÇIK VE NET ŞEKİLDE VERİLDİ
Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, fırlatma anını izlediği görüntüleri X platformunda paylaşarak, "Bugün daha güçlüyüz. Mesaj, ulaşması gereken yere açık ve net bir biçimde iletildi" ifadelerini kullandı.
Macron, öart ayında Fransa'nın nükleer cephaneliğini genişleteceğini duyurmuş ve Avrupalı ortaklarına ortak tatbikatlar, nükleer kapasiteli unsurların müttefik topraklara kısa süreli konuşlandırılması ve daha derin istişare içeren bir işbirliği teklifi sunmuştu.
Bu tarihten itibaren Paris yönetimi, Fransa'nın değerlerini ve güvenliğini savunmanın maliyetini üstlenmeye hazır olduğu temasını sıklıkla işliyor.
PARİS, BÜTÇEDEN NÜKLEER CEPHANELİĞE 5,6 MİLYAR EURO AYIRIYOR
Fransa, denizaltı ve hava unsurlarından fırlatılabilen 290 başlıktan oluşan nükleer stokunu sürdürmek için her yıl yaklaşık 5,6 milyar euro (6,04 milyar dolar) harcıyor.
Dünyanın en büyük dördüncü nükleer gücü olan Fransa'nın ardından İngiltere 225 başlığa sahipken, Rusya ve ABD'nin her birinde 5 binden fazla nükleer başlık yer alıyor.
Ekim 2025'te envantere giren füze ailesinin en güncel sürümü olan M51.3, Fransa'nın nükleer modernizasyon programının parçasını oluşturuyor. P
aris yönetimi M51.3 modelinin menzilini resmi olarak paylaşmıyor.
Kamuoyuna açık tahminler M51 ailesinin 9 bin kilometre veya daha fazla menzile sahip olduğuna işaret ederken, Fransız yetkililer yeni versiyonun daha uzak mesafelere ulaşabildiğini kaydediyor.
Fransa'nın nükleer caydırıcılığının omurgasını, deniz konuşlu stratejinin merkezindeki dört balistik füze denizaltısı oluşturuyor.