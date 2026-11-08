Fransa’da 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı

Paris’teki protestolar şehir içi toplu taşımayı da olumsuz etkiledi. Kentteki metro hattında birçok sefer iptal edilerek, istasyonlar kapatıldı.



Protestoların büyük ölçüde sakin geçtiğini ve alınan güvenlik önlemleri ile kontrol altında gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yerel saatle 19.00’a kadar yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını ve şehir merkezlerinde 40 bin kişinin güvenlik kontrolünden geçtiğini açıkladı.



İçişleri Bakanı Laurent Nunez, protestolar için alınan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma ile 25 zırhlı araç ve 15 TOMA’nın görevlendirildiğini bildirdi.



SARI YELEKLİLER HAREKETİNİN İKİ İSMİ DE GÖZALTINDA



Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyon üyesi Benjamin Ball ile sözcüsü Azelma Sigaux, Paris'te gözaltına alındı.

Sigaux ve Ball'ın avukatı David Libeskind, müvekkillerinin yasaklanan bir gösteriyi düzenlemekle suçlandığını ancak eylem alanındayken gözaltına alınmadıklarını belirtti.

Libeskind, müvekkillerinin "sivil itaatsizlik çağrılarının medyada geniş yer bulduğunu" ve gözaltına alınacaklarını öngördüklerini kaydetti.