Fransa’da 146 bin kişi sokakları doldurdu: 360 kişi gözaltına alındı
08.11.2026 02:11
Fransa’da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına yönelik devam eden protestolarda 75 bini başkent Paris’te olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 146 bin kişi sokaklara çıktı.
Fransa’da artan yaşam maliyetleri ve eğitim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar sürerken, başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzbinlerce kişi sokaklara çıktı.
İşçi sendikaları ve öğrenci gruplarının katıldığı protestolar kapsamında başkent Paris’te yaklaşık 75 bin kişi yürüyüş düzenledi. Organizatör gruplar protestolara katılanların sayısının yaklaşık 250 bine ulaştığını öne sürerken, Fransa İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki katılım sayısını yaklaşık 146 bin olarak açıkladı.
70 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Paris’teki protestolar şehir içi toplu taşımayı da olumsuz etkiledi. Kentteki metro hattında birçok sefer iptal edilerek, istasyonlar kapatıldı.
Protestoların büyük ölçüde sakin geçtiğini ve alınan güvenlik önlemleri ile kontrol altında gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yerel saatle 19.00’a kadar yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını ve şehir merkezlerinde 40 bin kişinin güvenlik kontrolünden geçtiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, protestolar için alınan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma ile 25 zırhlı araç ve 15 TOMA’nın görevlendirildiğini bildirdi.
SARI YELEKLİLER HAREKETİNİN İKİ İSMİ DE GÖZALTINDA
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyon üyesi Benjamin Ball ile sözcüsü Azelma Sigaux, Paris'te gözaltına alındı.
Sigaux ve Ball'ın avukatı David Libeskind, müvekkillerinin yasaklanan bir gösteriyi düzenlemekle suçlandığını ancak eylem alanındayken gözaltına alınmadıklarını belirtti.
Libeskind, müvekkillerinin "sivil itaatsizlik çağrılarının medyada geniş yer bulduğunu" ve gözaltına alınacaklarını öngördüklerini kaydetti.
YASAKLI MEYDANDA EYLEM ÇAĞRISI YAPILMIŞTI
Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyonu, sendikaların Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği gösteri yerine Concorde Meydanı'nda eylem yapılması çağrısında bulunmuştu.
Paris Emniyet Müdürlüğünün Concorde Meydanı'ndaki gösteriyi yasaklamasına rağmen, Ball ve Sigaux dahil bir grup eylemci hayat pahalılığını protesto etmek için burada toplanmıştı.
Eylemcileri çembere alan polis, daha sonra izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle her birine 135 euro para cezası vermişti.