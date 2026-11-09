Fransa'da 2027 seçim yarışı erken başladı. Sağ ve sol partiler anketlerde ilk sırada
09.11.2026 12:29
Fransa'da yapılan son cumhurbaşkanlığı anketi, aşırı sağcı Marine Le Pen'in birinci turda yüzde 36'ya, solun adayı Jean-Luc Mélenchon'un ise yüzde 19'a kadar ulaştığını gösterdi.
Fransa'da 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yayımlanan son kamuoyu araştırması, aşırı sağcı Marine Le Pen ile solun önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon'un oy oranlarını artırdığını gösterdi.
Toluna Harris Interactive şirketinin RTL ve M6 medya kuruluşları adına gerçekleştirdiği araştırmaya göre Le Pen, senaryolara bağlı olarak birinci turda yüzde 34 ile yüzde 36 arasında oy desteği alarak ilk sırada yer alıyor.
Aynı ankette solun adayı Jean-Luc Mélenchon yüzde 18 ile yüzde 19 bandında ikinci sıraya yerleşti.
Ekim ayında yapılan önceki yoklamayla karşılaştırıldığında her iki siyasetçinin çoğu senaryoda oy oranlarını 1 ila 2 yüzde puan artırdığı görülüyor.
Eski Başbakan Édouard Philippe'in destek oranı yüzde 11 ile yüzde 14 seviyesine gerilerken Raphaël Glucksmann da yüzde 11 ile yüzde 13 arasında oy aldı.
Cannes Belediye Başkanı David Lisnard ise bazı senaryolarda yüzde 9 düzeyine ulaştı.
Lisnard, her ikisinin de yer aldığı ilk tur senaryolarında Philippe'in yalnızca üç puan gerisinde kalırken bir diğer senaryoda eski Başbakan Gabriel Attal ile aynı oy oranını paylaştı.
Anket, merkez sağ partiler arasında ortak bir ön seçim yapılması fikrine yönelik desteğin arttığını ve katılımcıların yüzde 66'sının bu yöntemi onayladığını ortaya koydu.
LE PEN İKİNCİ TUR SENARYOLARINDA ÖNE ÇIKIYOR
Araştırmanın ikinci tur tahminlerine göre Le Pen, Mélenchon karşısında yüzde 68 oy oranına ulaşıyor.
Aşırı sağcı siyasetçi, ikinci turda Philippe ile yarışması halinde yüzde 58, Glucksmann ile karşı karşıya kalması durumunda ise yüzde 60 oranında oy alıyor.
Fransız seçmenin en büyük kaygısı olarak yüzde 58 ile alım gücü öne çıkarken güvenlik başlığı yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı.
Çalışma, 3-5 Kasım tarihlerinde kayıtlı 2 bin 101 seçmenle internet üzerinden yapıldı.
Sonuçların anketin yapıldığı andaki oy verme eğilimlerini yansıttığı ve 2027 yılındaki seçimin sonucunu doğrudan tayin etmediği kaydedildi.
Öte yandan solun en güçlü adayı olarak gösterilen 75 yaşındaki Mélenchon, 2027 cumhurbaşkanlığı seçim programını Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de düzenlediği geniş katılımlı mitingle tanıttı.
Yaklaşık 20 bin destekçisine seslenen siyasetçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Elysee Sarayı'nı hedeflediğini vurguladı.
Mélenchon, "Size önereceğim yalnızca tek bir makul şey var. Aslında oldukça ılımlı. Yalnızca tek bir şey: Her şeyi değiştirmeliyiz" dedi.
Fransa'da büyük bir siyasi dönüşümün yolunu açtıklarını söyleyen Mélenchon, son aylarda yaşanan gösterilere ve olaylara değinerek Macron dönemini eleştirdi.
Konuşmasını sürdüren Mélenchon, "Tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Bu, Macron döneminin vahşet, polis şiddeti ve gösterilerin sonunda yaşanan öngörülemez, şiddet dolu patlamalarla damgalanan can çekişme sürecidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Macron'u saltanatına karanlık bir son hazırlamakla suçlayan Mélenchon, Le Pen liderliğindeki aşırı sağın ise ırkçılık dışında hiçbir fikri olmadığını öne sürdü.
BOYUN EĞMEYEN FRANSA PARTİSİNİN SEÇİM VAATLERİNDE NELER VAR?
Mélenchon'un "Ortak Gelecek" (L'Avenir en commun) başlıklı seçim bildirgesi, lideri olduğu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin beşinci programı niteliğini taşıyor.
Program, önceki cumhurbaşkanlığı kampanyalarının temelini oluşturan maddeleri teyit ediyor.
Bildirgenin en dikkat çekici maddeleri arasında, kamu maliyesini güçlendirmek amacıyla asgari emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e yükselten Macron'un reformunun yürürlükten kaldırılması yer alıyor.
LFI, sisteme 40 yıl prim ödeyen çalışanlar için emeklilik yaşının 60'a çekileceğini taahhüt ediyor.
Aylık net asgari ücretin yaklaşık 1480 euro seviyesinden 1700 euroya çıkarılması, sermaye gelirlerindeki sabit vergi uygulamasının kaldırılması, en zengin hanelerden alınan vergilerin artırılması ve temel gıda maddelerine tavan fiyat getirilmesi programda bulunuyor.
Nükleer enerjinin kademeli olarak terk edilerek tamamen yenilenebilir enerjiye geçilmesini hedefleyen program, planlanan EPR2 reaktör projesinin iptalini ve mevcut nükleer santrallerin işletme süresinin 60 yılın üzerine uzatılmamasını kapsıyor.
Dış politikada ise Mélenchon'un programı, NATO'ya yönelik eleştirilerini koruyarak Fransa'nın entegre askeri komutanlıktan ayrılmasıyla başlayacak kademeli bir çekilme süreci öngörüyor.
Fransa, 1966 yılında Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde NATO'nun entegre askeri komutanlığından çekilmiş, bu karar 2009'da sağcı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde geri alınmıştı.
LFI'nin bildirgesi ayrıca Avrupa Birliği'nin ekonomi politikalarındaki Alman etkisini eleştirerek Berlin'i katı bütçe kuralları, fiyat istikrarı ve bağımsız para politikasına dayanan "ordoliberalizm" anlayışının baş savunucusu olarak nitelendiriyor.
Program, üretimin Fransa'ya geri getirilmesine yönelik adımlarla yerli sanayinin korunmasını ve devletin ekonomide daha müdahaleci bir rol üstlenmesini savunuyor.