Fransa'da 2027 seçim yarışı erken başladı. Sağ ve sol partiler anketlerde ilk sırada

Fransa'da 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yayımlanan son kamuoyu araştırması, aşırı sağcı Marine Le Pen ile solun önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon'un oy oranlarını artırdığını gösterdi.

Toluna Harris Interactive şirketinin RTL ve M6 medya kuruluşları adına gerçekleştirdiği araştırmaya göre Le Pen, senaryolara bağlı olarak birinci turda yüzde 34 ile yüzde 36 arasında oy desteği alarak ilk sırada yer alıyor.

Aynı ankette solun adayı Jean-Luc Mélenchon yüzde 18 ile yüzde 19 bandında ikinci sıraya yerleşti.

Ekim ayında yapılan önceki yoklamayla karşılaştırıldığında her iki siyasetçinin çoğu senaryoda oy oranlarını 1 ila 2 yüzde puan artırdığı görülüyor.

Eski Başbakan Édouard Philippe'in destek oranı yüzde 11 ile yüzde 14 seviyesine gerilerken Raphaël Glucksmann da yüzde 11 ile yüzde 13 arasında oy aldı.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard ise bazı senaryolarda yüzde 9 düzeyine ulaştı.

Lisnard, her ikisinin de yer aldığı ilk tur senaryolarında Philippe'in yalnızca üç puan gerisinde kalırken bir diğer senaryoda eski Başbakan Gabriel Attal ile aynı oy oranını paylaştı.

Anket, merkez sağ partiler arasında ortak bir ön seçim yapılması fikrine yönelik desteğin arttığını ve katılımcıların yüzde 66'sının bu yöntemi onayladığını ortaya koydu.