Fransa'da 53 bin ev elektriksiz kaldı
17.07.2026 10:59
Fransa genelinde gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 53 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım operatörü Enedis, kesintilerin ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğusundaki Auvergne-Rhone-Alpes ve güneybatısındaki Nouvelle-Aquitaine bölgelerinde yoğunlaştığını duyurdu.
Fransa genelinde gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 53 bin haneyi elektriksiz bıraktı.
Fransa merkezli yerel yayın kuruluşu BFM TV'nin elektrik dağıtım şebekesi operatörü Enedis verilerine dayandırdığı haberine göre, elektrik kesintileri ağırlıklı olarak iki bölgede yoğunlaştı.
Enedis yetkilileri, cuma günü sabah saatleri itibarıyla güneydoğudaki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yaklaşık 25 bin, güneybatıdaki Nouvelle-Aquitaine bölgesinde ise yaklaşık 20 bin aboneye elektrik verilemediğini açıkladı.
Franceinfo haber sitesinin aktardığına göre fırtına; Loire, Isere, Haute-Savoie ve Correze departmanlarında şiddetli rüzgar, büyük dolu yağışı ve yoğun yıldırım düşmesiyle etkili oldu.
Loire departmanında fırtınanın çatıları uçurması, ağaçları yollara devirmesi ve araçlara zarar vermesi üzerine itfaiye ekipleri 422 acil müdahale gerçekleştirdi.
Bölgede fırtınanın en yoğun olduğu anlarda 8 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, Lyon ile Roanne arasındaki bölgesel tren seferlerinde cuma günü de aksamalar sürdü.
Komşu Isere departmanında yaklaşık 5 bin haneye elektrik verilemezken, Haute-Savoie departmanında ise bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Correze departmanında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Lovely Brive Festivali kapsamındaki bir konser iptal edildi.
Keraunos Gözlemevi, son 24 saat içinde Limousin bölgesi genelinde yaklaşık 3 bin yıldırım düşmesinin kaydedildiğini bildirdi.
Hava durumu servisi Météo-France, daha önce Massif Central bölgesinden Alpler'e kadar olan hat boyunca büyük dolu yağışı ve şiddetli rüzgar uyarısı yaptığı güneydoğu departmanlarındaki turuncu fırtına alarmını, olumsuz hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle cuma günü tamamen kaldırdı.
Son haftalarda aşırı sıcak dalgalarının etkisi altında kalan Fransa'da kuraklık büyük orman yangınlarına yol açarken, peş peşe gelen şiddetli fırtınalar elektrik ve ulaşım ağlarında ciddi aksamalara neden olmaya devam ediyor.