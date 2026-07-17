Fransa'da 53 bin ev elektriksiz kaldı

Komşu Isere departmanında yaklaşık 5 bin haneye elektrik verilemezken, Haute-Savoie departmanında ise bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Correze departmanında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Lovely Brive Festivali kapsamındaki bir konser iptal edildi.

Keraunos Gözlemevi, son 24 saat içinde Limousin bölgesi genelinde yaklaşık 3 bin yıldırım düşmesinin kaydedildiğini bildirdi.

Hava durumu servisi Météo-France, daha önce Massif Central bölgesinden Alpler'e kadar olan hat boyunca büyük dolu yağışı ve şiddetli rüzgar uyarısı yaptığı güneydoğu departmanlarındaki turuncu fırtına alarmını, olumsuz hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle cuma günü tamamen kaldırdı.

Son haftalarda aşırı sıcak dalgalarının etkisi altında kalan Fransa'da kuraklık büyük orman yangınlarına yol açarken, peş peşe gelen şiddetli fırtınalar elektrik ve ulaşım ağlarında ciddi aksamalara neden olmaya devam ediyor.