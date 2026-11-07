Fransa'da 70 bin polis sokakta. Sarı Yelekliler yasaklı meydana yürüyor

Sarı Yelekliler eylemcileri sendikaların yürüyüşüne katılmayı reddederek, Fransa Ulusal Meclisi ve Elysee Sarayı'na yakın mesafedeki Concorde Meydanı'nda ayrı bir toplanma kararı aldı.

Güvenlik makamlarının söz konusu bölge için getirdiği gösteri yasağını tanımayan hareket, vatandaşları sokakta kitlesel tutum sergilemeye çağırıyor.

Sarı Yelekliler koordinasyon komitesi üyesi Benjamin Ball, AFP ajansına yaptığı açıklamada, yaklaşan gösterilere yönelik tutumlarını, "Kitlesel itaatsizlik çağrısında bulunuyoruz" sözleriyle açıkladı.

Fransa'da sekiz yıl önce akaryakıt vergisi artışlarına tepki olarak kurulan ve Macron yönetimine karşı geniş tabanlı eylemlerle tanınan hareket, izinsiz mitingin kesinlikle gerçekleşeceğini savunuyor.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yasa dışı eylemlere ve olası olaylara izin vermeyeceklerini açıkladı.

Nunez, kamu düzenini korumak amacıyla bugün ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma unsurunun görevlendirileceğini kaydetti.

Bakan Nunez, güvenlik tedbirlerinin kapsamına işaret ederek, "İsyancılar ya da yağmacılar olursa hazır olacağız ve onları bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Fransa'da gösteriler genel olarak sakin seyrederken, bazı eylemlerin sınırında polisle çatışmalar ve kamu mallarına yönelik tahribat kayda geçti.

Ülkede son yılların en şiddetli sokak çatışmalarına sahne olan 17 Ekim gösterilerinin ardından, yetkililer yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önleme hedefiyle teyakkuza geçti.

Perşembe günü yüz binlerce grevci işçi ülke sokaklarında geniş çaplı yürüyüşler düzenlerken, çeşitli kentlerde göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, perşembe günü gerçekleşen eylemlerde 642 kişinin gözaltına alındığını, buna karşın günün genel anlamda kontrollü geçtiğini duyurdu.