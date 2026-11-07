Fransa'da 70 bin polis sokakta. Sarı Yelekliler yasaklı meydana yürüyor
07.11.2026 14:08
Fransa'da hayat pahalılığına tepki gösteren sendikalar ve izinsiz gösteri kararı alan Sarı Yelekliler bugün yeniden sokağa çıkarken, hükümet ülke genelinde 70 bin güvenlik görevlisi konuşlandırdı.
Fransa'da sendikalar ve öğrenci grupları bugün yeniden sokaklara çıkmaya hazırlanırken, Sarı Yelekliler hareketi yetkililerin getirdiği yasağa rağmen Paris'in merkezinde ayrı bir gösteri düzenleme çağrısı yaptı.
Hayat pahalılığına karşı yüz binlerce işçiyi sokağa çeken ülke çapındaki grevler ve haftalardır gençlerin öncülüğünde süren eylemler, Fransa'yı yeni bir protesto dalgasıyla karşı karşıya bıraktı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı aydan az bir süre kala, kamuoyu yoklamalarında aşırı sağ önde çıkıyor ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halefine dair tartışmalar devam ediyor.
Öğrenci temsilcilikleri ve işçi konfederasyonları, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekmek ve gençlere destek sağlamak amacıyla Paris merkezinde izinli bir yürüyüş planladı.
SARI YELEKLİLER YASAK DİNLEMİYOR
Sarı Yelekliler eylemcileri sendikaların yürüyüşüne katılmayı reddederek, Fransa Ulusal Meclisi ve Elysee Sarayı'na yakın mesafedeki Concorde Meydanı'nda ayrı bir toplanma kararı aldı.
Güvenlik makamlarının söz konusu bölge için getirdiği gösteri yasağını tanımayan hareket, vatandaşları sokakta kitlesel tutum sergilemeye çağırıyor.
Sarı Yelekliler koordinasyon komitesi üyesi Benjamin Ball, AFP ajansına yaptığı açıklamada, yaklaşan gösterilere yönelik tutumlarını, "Kitlesel itaatsizlik çağrısında bulunuyoruz" sözleriyle açıkladı.
Fransa'da sekiz yıl önce akaryakıt vergisi artışlarına tepki olarak kurulan ve Macron yönetimine karşı geniş tabanlı eylemlerle tanınan hareket, izinsiz mitingin kesinlikle gerçekleşeceğini savunuyor.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yasa dışı eylemlere ve olası olaylara izin vermeyeceklerini açıkladı.
Nunez, kamu düzenini korumak amacıyla bugün ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma unsurunun görevlendirileceğini kaydetti.
Bakan Nunez, güvenlik tedbirlerinin kapsamına işaret ederek, "İsyancılar ya da yağmacılar olursa hazır olacağız ve onları bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.
Fransa'da gösteriler genel olarak sakin seyrederken, bazı eylemlerin sınırında polisle çatışmalar ve kamu mallarına yönelik tahribat kayda geçti.
Ülkede son yılların en şiddetli sokak çatışmalarına sahne olan 17 Ekim gösterilerinin ardından, yetkililer yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önleme hedefiyle teyakkuza geçti.
Perşembe günü yüz binlerce grevci işçi ülke sokaklarında geniş çaplı yürüyüşler düzenlerken, çeşitli kentlerde göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
İçişleri Bakanlığı, perşembe günü gerçekleşen eylemlerde 642 kişinin gözaltına alındığını, buna karşın günün genel anlamda kontrollü geçtiğini duyurdu.
BASIN YÖNELİK ENGELLERE ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TEPKİ
Kolluk kuvvetlerinin eylemcilere yönelik şiddetli müdahaleleri ülke genelinde yoğun tepkilere neden oldu.
Göstericilere yönelik aşırı güç kullanımına ilişkin iddiaları incelemek üzere onlarca kurum içi soruşturma başlatıldı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), protestoları izleyen basın mensuplarının engellendiği 40 vaka saptadığını, bu kayıtların 21'inin doğrudan güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetini içerdiğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron hükümeti, görev süresinin sona ereceği Mayıs 2027 yaklaşırken sokaktaki hoşnutsuzluğu dindirecek adımlar arıyor.
Başbakan Sebastien Lecornu, ücret artışlarını ve alım gücünü görüşmek üzere pazartesi günü işçi sendikaları ve işveren temsilcileriyle masaya oturacak.
Farklı konfederasyonları temsil eden sendikalar arası koalisyon ise dün yaptığı ortak duyuruda, "Protestoları sona erdirecek tek şey; işçilerin, kamu görevlilerinin, gençlerin ve emeklilerin haftalardır öne sürdüğü taleplere karşılık verilmesidir" ifadesini kullandı.
Sendikalar, 2012'den bu yana hükümet tarafından doğrudan bir iyileştirme yapılmayan asgari ücretin yükseltilmesini, genel ücret artışlarını, adil vergi reformunu ve gençlerin eğitim şartlarının düzeltilmesini talep ediyor.
Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Fransa'da kamu borcunu dizginleme baskısıyla karşılaşan hükümetin ise göstericileri sakinleştirecek geniş mali harcama imkanları yok.