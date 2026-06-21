Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okul kapalı olacak

21.06.2026 21:47

AA

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Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okulun kapalı olacağı belirtildi.

Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okul kapalı olacak
Reuters

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette "kırmızı", 45 vilayette "turuncu" alarm verildi.

 

Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okul kapalı olacak 1
Reuters

Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi yarın 49 vilayette "kırmızı"ya, 40 vilayette "turuncu"ya çıkarılacak.

 

Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.

Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okul kapalı olacak 2
Reuters

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti.

 

Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini kaydetti.