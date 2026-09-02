Fransa'da aşırı sıcakların faturası belli oldu
02.09.2026 15:14
Fransa'da bu yaz etkili olan rekor sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ülke ekonomisinin büyümesini yüzde 0,1 oranında azaltacağı bildirildi.
Fransa'da bu yaz kaydedilen rekor sıcak hava dalgaları ve kuraklığın, ağır insani kayıpların yanı sıra ülke ekonomisinin bu yılki büyümesini ortalama yüzde 0,1 oranında düşüreceği açıklandı.
AFP ajansının haberine göre Fransa Maliye Bakanlığı yetkilileri, Paris'te düzenlenen parlamento oturumunda, aşırı sıcakların birçok tarım ürününe zarar vermesi nedeniyle ülkedeki tarımsal üretimin bu yıl yüzde 8 oranında gerileyeceğini duyurdu.
Avrupa'nın en büyük tahıl üreticisi ve ihracatçısı konumundaki ülkelerden biri olan Fransa'da çiftçiler, tarlaları kavuran aşırı sıcaklar ve nehirlerdeki su seviyelerini düşüren kuraklık nedeniyle ağır kayıplarla karşılaştı.
Bakanlık yetkilileri, özellikle mısır üretiminin bu yıl yüzde 35 oranında düşmesinin beklendiğini, 10 Ağustos itibarıyla toplam yem bitkisi gelişiminin ise normal seviyelerin üçte bir oranında altında kaldığını belirtti.
"MAKROEKONOMİK ETKİLER DAHA SINIRLI OLACAK"
Gazetecilere sunulan bir bakanlık belgesine göre diğer sektörler de aşırı sıcaklardan etkilense de "makroekonomik düzeydeki etkilerin daha sınırlı olması" öngörülüyor.
Maliye Bakanlığı, yüzde 0,1'lik gerilemenin bu aşamada yalnızca bir tahmin niteliği taşıdığını ve 2026 yılı için halen yüzde 0,7 seviyesinde bulunan resmi büyüme tahmininin güncellenmesi anlamına gelmediğini vurguladı.
Fransa Çevre Bakanı Monique Barbut ise ağustos ayı ortasında yaptığı değerlendirmede, sıcak hava dalgalarının doğrudan ve dolaylı etkilerinin ülkeye maliyetinin 10 ila 15 milyar euro (12 ila 17 milyar dolar) arasında olacağını ifade etmişti.
Yaz aylarında Fransa'da görülen en şiddetli sıcak dalgalarından birinin Bordeaux bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.
YILLIK BÜYÜME HEDEFİ RİSK ALTINDA
Fransa hükümeti bu yılın başlarında 2026 için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesini yüzde 0,7 olarak öngörmüştü.
Ancak Reuters ajansının aktardığına göre istatistik kurumu INSEE, yılın ilk üç ayında yüzde 0,2 daralan Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisinin, ikinci çeyrekteki büyüme verisini ilk okumadaki yüzde 0,2 seviyesinden yüzde 0,0'a revize etti.
Ekonomistler, büyümenin durması ve ilk çeyrekteki daralmanın ardından hükümetin yıl sonu hedefine ulaşmasının zor olduğunu belirtiyor.
INSEE verilerine göre Fransa'nın yıllık yüzde 0,7'lik hedefe ulaşabilmesi için üçüncü ve dördüncü çeyreklerin her birinde yüzde 0,5 oranında büyümesi gerekiyor.
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, geçen hafta düzenlenen bir ekonomi konferansında yaptığı açıklamada, INSEE'nin revizyonunun "geçirilen korkunç yazın ilk etkisi" olduğunu söyledi.
Lescure, ekim ayı başında sunulacak 2027 bütçe yasa tasarısı öncesinde, bakanlığının eylül ayında Fransa'nın büyüme ve bütçe açığı tahminlerini güncellerken üçüncü çeyrekteki zayıf seyri de hesaba katmak zorunda kalacağını belirtti.