Fransa'da aşırı sıcakların faturası belli oldu

Gazetecilere sunulan bir bakanlık belgesine göre diğer sektörler de aşırı sıcaklardan etkilense de "makroekonomik düzeydeki etkilerin daha sınırlı olması" öngörülüyor.

Maliye Bakanlığı, yüzde 0,1'lik gerilemenin bu aşamada yalnızca bir tahmin niteliği taşıdığını ve 2026 yılı için halen yüzde 0,7 seviyesinde bulunan resmi büyüme tahmininin güncellenmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

Fransa Çevre Bakanı Monique Barbut ise ağustos ayı ortasında yaptığı değerlendirmede, sıcak hava dalgalarının doğrudan ve dolaylı etkilerinin ülkeye maliyetinin 10 ila 15 milyar euro (12 ila 17 milyar dolar) arasında olacağını ifade etmişti.

Yaz aylarında Fransa'da görülen en şiddetli sıcak dalgalarından birinin Bordeaux bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.