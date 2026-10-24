Fransa'da beklenen gün geldi. Louvre Müzesi kapandı, 70 bin polis sahaya indi
24.10.2026 16:12
Son Güncelleme: 24.10.2026 16:35
Fransa'da geçen hafta yüzlerce mağazanın yağmalandığı gösterilerin ardından yeniden başlayan hayat pahalılığı ve eğitim protestolarında polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Fransa'da hayat pahalılığı, bozulan kamu hizmetleri ve öğrencilerin sınıf koşullarına duyulan öfkeyle ülke genelinde düzenlenen yeni protestolarda polis, bugün göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Bir hafta önceki ayaklanma, yağma ve sokak şiddetinin tekrarlanmasını önlemek isteyen yetkililer, başkent Paris başta olmak üzere büyük kentlerde helikopterler ve zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri aldı.
Paris'in bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı, esnaf vitrinlerini tahtalarla kapattı ve dünyaca ünlü Louvre ile Musée d'Orsay gibi müzelerin kapılarına kilit vuruldu.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugün yaklaşık 70 bin güvenlik görevlisinin sahada olacağını açıklarken, Başbakan Sebastien Lecornu, dün geç saatlerde şiddet "tehdidinin" "yüksek kalmaya devam ettiği" uyarısını yaptı.
Geçen haftaki şiddet olayları öncesinde polisin hazırlık durumu ve istihbarat toplama çalışmalarına dair soru işaretleri doğmuştu; bu hafta sonu görevlendirilen güvenlik gücü sayısı yaklaşık yüzde 20 artırıldı.
Güneydeki Lyon kentinde gösterilerin yasaklandığı şehir merkezi yakınlarında yaklaşık 150 protestocu kısa süreliğine yolu kapatmaya çalıştı.
Fransız haber ajansı AFP ajansının aktardığına göre polis bu gruba göz yaşartıcı gazla müdahale ederek kalabalığı dağıttı.
Protestoya katılan ve adının açıklanmasını istemeyen 21 yaşındaki bir öğrenci, "Polis gerçekten çok hareketli... Yürüyüşler daha oluşmadan gelip dağıtıyorlar" dedi.
Güneydeki Marsilya'da ise çevik kuvvet araçları, zırhlı kamyonlar ve bir TOMA şehir merkezine konuşlandırıldı; diğer bölgelerde de polis olası çatışmalara karşı hazırlık yaptı.
PARİS SOKAKLARI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ, DÜKKANLAR TAHTALARLA KAPATILDI
Ülke genelinde yüzlerce gösterinin planlandığı bugün Paris sokakları alışılmadık derecede sessizdi.
Olası yeni sokak şiddetine karşı hazırlık yapan tedirgin esnaf kepenk kapatırken, bazı büyük perakendeciler müşterilerine mesaj göndererek o gün kapalı olacaklarını duyurdu.
Paris'in Bastille semti yakınlarında bir giyim mağazası gösteriler öncesinde raflarındaki tüm ürünleri topladı.
Yakındaki bir restoran ise camlarını tahtalarla kapatsa da astığı tabelalarla "hala açık" olduğunu vurguladı; başkentteki pek çok perakendeci de vitrinlerini ahşap panellerle örttü.
Başkent polisi öğle saatlerinde memurların "çeşitli yasaklı maddelere" el koyduğunu açıkladı ancak genel durumu "sakin" diye niteledi.
LOUVRE VE ORSAY DAHİL MÜZELER KAPANDI, TURİSTLER KAPIDA KALDI
Reuters'ın haberine göre yeni gösteriler öncesinde tedbir amacıyla galeri ve müzelerin kapatılmasıyla Paris'in kültür ve gösteri sanatları sektörü de kepenk indirdi.
Louvre Müzesi'nin kilitli siyah demir kapıları hem tüm alana hem de bahçeye girişi engelledi; Mona Lisa tablosunu göremeyen hayal kırıklığına uğramış turistler kilitli kapıların arasından içeri bakmakla yetindi.
Kapatma kararları Louvre'dan dışarı açılan Tuileries Bahçeleri kompleksinin tamamının yanı sıra Musée d'Orsay, Orangerie, Jeu de Paume ve Picasso müzelerini de kapsadı.
Paris Operası, personel ve izleyicilerin güvenliğine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek hem Palais Garnier hem de Opéra Bastille binalarını kapattı; prestijli Art Basel Paris fuarının organizatörleri de hafta sonu programını iptal etti.
Reuters'a konuşan 21 yaşındaki Fransız ziyaretçi Heidi Rosar, "Bu, kapısına gelip de kapalı olduğunu gördüğümüz üçüncü müze. Bizi uyarmalıydılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
59 yaşındaki Fransız kadın Catherine Sebbagh ise "Nereden bilebilirdik ki? Bir müzenin kapatılabileceğini düşünmedik. Biraz safız" diye konuştu.
Işıklar Şehri'nde iki gecelik konaklama için gelen 67 yaşındaki Kanadalı Don Nowschuk, Louvre'un simgesel cam girişine atıfla "En azından piramidi görmek istemiştik" dedi.
Yerel yetkililerin aşırı tepki veriyor olabileceğini öne süren Nowschuk, "O kadar çok güvenlik var ki müzeyi korumaya yeteceğini düşünürsünüz. Paris çevresinde silahlı bu kadar çok polis görmek biraz tuhaf. Silahlara alışkınız ama böylesine değil" ifadelerini kullandı.
ENFLASYON, İRAN SAVAŞI VE LİSELİ EYLEMLERİ
Haftalar önce lise öğrencilerinin eğitim ve sınıf koşullarına karşı başlattığı protestolar, artan yaşam maliyetlerine duyulan geniş çaplı öfkeyle birleşerek ülke çapında bir harekete dönüştü.
DünCumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen ortaöğretim öğrencilerinin temsilcileri, görüşme sonrasında hükümet taleplerini karşılayacak somut öneriler sunana dek öğrencilere protestoları sürdürme çağrısı yaptı.
Bugünkü yeni gösterileri organize eden gruplar da Macron ve hükümetini, yükselen maliyetler ile öğrencilerin sınıf koşullarına dair yaygın kamuoyu öfkesini görmezden gelmekle suçladı.
Başka yerlerde olduğu gibi Fransa'da da enflasyon, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'in şubat ayında İran'a karşı başlattığı Ortadoğu savaşı nedeniyle hızla yükseldi.
Enflasyon ve eğitim sorunlarıyla kısmen örtüşen farklı meseleler etrafında İtalya, Belçika, İspanya ve Portekiz'de de protestolar düzenleniyor.
İtalya, Milano'da yaşanan sokak şiddetinin ardından kente 500 asker sevk etti.
GEÇEN HAFTANIN BİLANÇOSU. 2 BİN 700 GÖZALTI, 217 HAPİS CEZASI
Yarım milyondan fazla insanın sokağa çıktığı geçen hafta sonundaki gösterilerin çeperinde, Fransa'nın son yıllarda gördüğü en ağır sokak şiddeti olaylarından bazıları patlak vermişti.
Gösterilerin kenarında polisle çatışan isyancılar kamu binalarını tahrip etmiş ve yüzlerce mağazayı yağmalamıştı.
Geçen cumartesi günkü olaylarda yaklaşık 2 bin 700 kişi gözaltına alınırken, perakende sektörü mağaza sahiplerinin hasar ve çalınan stoklar nedeniyle yüz milyonlarca avroluk zararla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre mahkemeler, cumartesi günkü olaylar nedeniyle yarısı ilk kez suç işleyenlerden oluşan 217 kişiyi şimdiden cezaevine gönderdi.
Macron ve hükümeti, protestocuların meşru talepleri ile geçen cumartesi gösterilerin çeperinde patlak veren yağma, kundaklama ve talan arasına çizgi çekmeye çalıştı.
Şiddetin en ağır kısmını "cumhuriyeti yıkmak istediğini" söylediği "aşırı sol" gruplara bağlayan Macron, yetkililerin yalnızca sendika öncülüğündeki gösterileri kabul edeceğini ve "gayrimeşru" saydıkları diğer tüm eylemlere karşı koyacağını belirtti.
Fransa'nın batısındaki aşırı sol bir grup ise internet sitesinde yayımladığı çağrıda destekçilerinden polis konuşlandırmasını "atlatmak için yakalanmaz ve öngörülemez" olmalarını istedi.
SEÇİME AY KALDI, LE PEN GÜÇLENİYOR
Huzursuzluk ve şiddet olayları, hükümetin borç yükünün de yatırımcıları endişelendirdiği bir dönemde, modern tarihinde dönüm noktası olabilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı ay kala mevcut Fransız hükümetinin imajını zedeledi.
Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisi, seçim kampanyasını başlatmak üzere hafta sonunda Paris'in güneyindeki Orleans kentinde kongre düzenledi.
Binlerce destekçinin beklendiği ve karşı protestocuların da kente yöneldiği Orleans'ta çatışmalardan endişe eden yerel yetkililer, Le Pen karşıtı 20 bin ila 30 bin kişinin katılması beklenen toplanmanın şehir merkezine sokulmayacağını bildirdi.
Bugün anti-faşist sloganlar atan binlerce kişi hem Le Pen'e hem de iş dünyası yanlısı merkezci lider Macron'a karşı yürüdü.
"Macron istifa. Le Pen hapse" diye bağıran kalabalığın sayısını polis 11 bin, organizatörler ise 26 bin olarak açıkladı.
Yetkililerin güvenlik önlemlerini sıkılaştırarak bazı kentlerde doğrudan gösteri yasaklarına varan kısıtlamalar getirmesi tepkilere yol açtı.
Marsilya'da protestoları yasaklayan yetkililer, dün yaptıkları açıklamayla sendikaların düzenlediği bir gösteriye "istisnai olarak" izin verileceğini duyurdu.
Paris'te ise polis, sendika öncülüğündeki protestocuların doğudaki Bastille ile Nation meydanları arasında yürümesi için önceden verilen izni iptal etti.
Sendikalar ilk aşamada alternatif güzergaha ilişkin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yasaklanan rotada yürüme sözü verdi; ancak başkent polisinin son dakikada yürüyüşün merkez doğudaki Bastille'den başkentin güney sınırındaki daha uzak doğu noktası Porte d'Italie'ye taşınmasını emretmesi üzerine sendikalar buna isteksizce uyacaklarını açıkladı.
Sekiz yıl önce Macron'a karşı yıkıcı protestolar düzenleyen Sarı Yelekliler ise yaşananları "otoriter bir savrulma" diye kınadı ve "protesto özgürlüğü" için 31 Ekim'de yeni gösteriler yapılması çağrısı yaptı.
Rennes kentindeki bir mağaza çalışanı da AFP'ye "Yasaklar bazen daha kötüdür. Protesto etmek bir haktır ve bunu yasakladığınızda onu daha da cazip hale getirirsiniz" dedi.
Uluslararası Af Örgütü, tedbirlerin "barışçıl gösteri hakkını tehlikeye attığını" belirterek "otoriter uygulamaya doğru kayış" diye nitelediği tabloyu kınadı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü kıdemli Avrupa araştırmacısı Eva Cosse ise son toplanmalarda kalabalık kontrol silahları nedeniyle çocukların ağır yaralandığına dair haberler karşısında endişesini dile getirdi ve "Polisin hem protestoların barışçıl ve güvenli şekilde yapılmasını sağlama hem de halkı şiddet içeren kargaşadan koruma sorumluluğu vardır" dedi.