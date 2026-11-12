Fransa'da bomba paniği. Manş tüneli hattında tren seferleri durduruldu
12.11.2026 14:13
Fransa'nın Calais-Fréthun Garı'nda verilen bomba alarmı nedeniyle Londra ile Paris arasındaki Eurostar seferleri aksadı.
Fransa'nın kuzeyinde yer alan Calais-Fréthun Garı'nda bugün sabah saatlerinde verilen bomba alarmı, hem yurt içi seferlerde hem de uluslararası demir yolu ulaşımında aksamalara yol açtı.
Pas-de-Calais Valiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda söz konusu alarmın demir yolu trafiğini etkileyebileceğini kaydetti.
Reuters ajansının haberine göre Ulusal demir yolu işletmecisi SNCF, jandarmanın onay vermesiyle seferlerin perşembe sabahının ilerleyen saatlerinde yeniden başlatıldığını duyurdu.
Londra ile Paris arasında sefer düzenleyen uluslararası yüksek hızlı tren işletmecisi Eurostar, trenlerin güzergah üzerindeki Calais-Fréthun Garı'ndan geçmesi nedeniyle Londra yönlü bazı seferlerde gecikmeler yaşandığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Fransız makamlarının talebi üzerine trenler şu anda Calais-Fréthun Garı'ndan geçiş yapamıyor. Bu durum Londra kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde gecikmelere yol açıyor" ifadesine yer verildi.
Calais'deki alarmın, son aylarda Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde uçak seferlerini, okulları ve bazı medya kuruluşlarını hedef alan asılsız bomba tehditleriyle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Öte yandan, Fransa'da uçaklara yönelik sahte bomba tehditlerinin arkasında yabancı güçlerin bulunup bulunmadığı soruşturuluyor.
AVRUPA GENELİNDE ASILSIZ İHBAR DALGASI
Calais'deki gelişme öncesinde İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti yetkilileri, dün çok sayıda okula Birleşik Krallık dışından tehdit e-postası gönderildiğini açıkladı.
Kuzey İrlanda'da 300'ü aşkın okula ulaşan tehdit mesajı asılsız ihbar kapsamında ele alınırken emniyet yetkilileri e-postanın Birleşik Krallık dışından kaynaklandığını bildirdi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Anthony McNally, "Bu tür olayları son derece ciddiye alıyoruz; toplumda, okul çevrelerinde, öğrenciler ve veliler nezdinde oluşan endişeyi anlıyoruz" dedi.
İrlanda polisi, çok sayıda okula genel nitelikli bir ileti gönderildiğini, tehdidin inandırıcı bulunmadığını ve tahliye gerektirecek bir durum görülmediğini duyurdu.
İrlanda emniyeti ayrıca son dönemde inandırıcı olmayan asılsız ihbar faaliyetlerinde artış yaşandığına dikkat çekerek benzer ileti alanların güvenlik birimlerine başvurmasını tavsiye etti.
İskoçya polisi de gelen iletilerin asılsız olduğunu ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirterek "İncelemelerimiz, bu iletilerin inandırıcı bir tehlike teşkil ettiğine veya halka yönelik daha geniş bir risk bulunduğuna dair hiçbir unsur saptamamıştır" değerlendirmesini yaptı.
İTALYA'DA 300'DEN FAZLA OKUL BOŞALTILDI
Birleşik Krallık ve İrlanda'daki tehditler, İtalya'da en az 300 okulun boşaltılmasının ardından bildirildi.
İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, La7 televizyonuna yaptığı açıklamada ihbarların asılsız olduğunun değerlendirildiğini ve etkilenen okul sayısının artmasının beklendiğini aktardı.
Roma'daki bir okul, velilere mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderdiği bildiride, ülke genelindeki bomba alarmının ardından öğrencilerin güvenli alana alındığını ve öğretmenlerin gözetiminde tutulduğunu iletti.
Mazzini Ortaokulu velilerinden Nensi Bego, "Kızım Dafne ağlamaya başladı çünkü çocuklar ne olduğunu anlamadı; onu okuldan aldığımda hala sarsılmış durumdaydı. Bu çok can sıkıcı. Dersleri aksatan ve herkesin gününü altüst eden bir sahtekarlıktan ibaret olduğu ortada" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İletide, İtalya'daki e-postanın "Vilayat of Misoginistan lideri Mihail Andropov" adına imzalandığı görüldü.
Aynı imza, cuma günü İrlanda ve Bulgaristan'daki haber merkezlerine gönderilen e-posta kaynaklı bomba tehditlerinde de kullanıldı.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Adnkronos haber ajansına yaptığı değerlendirmede çarşamba günkü tehditlerin korku yayma ve kaygı yaratma stratejisinin bir parçası olduğunu savundu.
"KORKU YAYMAK İSTEYEN İLGİ MERAKLILARI VE AKIL HASTALARI VAR"
Bakan Crosetto, "Bu her zaman yabancı ülkelerin ya da hasım yapıların işi değildir. Böyle dönemlerde bir şehirde ya da bölgede dehşet saçmak için fırsat kollayan ilgi meraklıları ve akıl hastaları da var" ifadesini kullandı.
Roma emniyet sözcüsü, İtalyan polis güçlerinin konuya ilişkin soruşturma yürüttüğünü duyurdu.
Bunun yanı sıra Birleşik Krallık'ta, büyük Avrupa havalimanlarında aksamalara yol açan siber saldırı iddiasıyla bir erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.