Fransa'da bomba paniği. Manş tüneli hattında tren seferleri durduruldu

Birleşik Krallık ve İrlanda'daki tehditler, İtalya'da en az 300 okulun boşaltılmasının ardından bildirildi.

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, La7 televizyonuna yaptığı açıklamada ihbarların asılsız olduğunun değerlendirildiğini ve etkilenen okul sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Roma'daki bir okul, velilere mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderdiği bildiride, ülke genelindeki bomba alarmının ardından öğrencilerin güvenli alana alındığını ve öğretmenlerin gözetiminde tutulduğunu iletti.

Mazzini Ortaokulu velilerinden Nensi Bego, "Kızım Dafne ağlamaya başladı çünkü çocuklar ne olduğunu anlamadı; onu okuldan aldığımda hala sarsılmış durumdaydı. Bu çok can sıkıcı. Dersleri aksatan ve herkesin gününü altüst eden bir sahtekarlıktan ibaret olduğu ortada" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İletide, İtalya'daki e-postanın "Vilayat of Misoginistan lideri Mihail Andropov" adına imzalandığı görüldü.

Aynı imza, cuma günü İrlanda ve Bulgaristan'daki haber merkezlerine gönderilen e-posta kaynaklı bomba tehditlerinde de kullanıldı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Adnkronos haber ajansına yaptığı değerlendirmede çarşamba günkü tehditlerin korku yayma ve kaygı yaratma stratejisinin bir parçası olduğunu savundu.

"KORKU YAYMAK İSTEYEN İLGİ MERAKLILARI VE AKIL HASTALARI VAR"

Bakan Crosetto, "Bu her zaman yabancı ülkelerin ya da hasım yapıların işi değildir. Böyle dönemlerde bir şehirde ya da bölgede dehşet saçmak için fırsat kollayan ilgi meraklıları ve akıl hastaları da var" ifadesini kullandı.

Roma emniyet sözcüsü, İtalyan polis güçlerinin konuya ilişkin soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

Bunun yanı sıra Birleşik Krallık'ta, büyük Avrupa havalimanlarında aksamalara yol açan siber saldırı iddiasıyla bir erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.