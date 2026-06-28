Fransa'da can kaybı bini aştı

Avrupa genelinde pazar günü bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken, diğer bölgelerde fırtınaların etkili olduğu bildirildi.

Fransa, rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, sıcaklığa bağlı ölümlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğunu belirtti. Kurum, bakımevleri ve özel hanelerdeki can kayıplarına ilişkin veriler netleştikçe bu sayının artmasının beklendiğini aktardı.

Bilim insanları, 20 Haziran'da başlayan sıcak dalgasının Avrupa'da kayda geçen en kötü sıcaklık dalgası olduğunu ifade etti. Aşırı sıcakların elektrik üretimini sekteye uğrattığı, altyapıya zarar verdiği ve sağlık sistemlerini aşırı yüklediği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X platformunda yaptığı açıklamada, "Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklar altında yaşıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çöküyor" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle, 'nesilde bir kez görülecek' denilen sıcak dalgası fenomeni artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Uyarılmıştık" diyerek Avrupa'daki evlerin, iş yerlerinin ve okulların aşırı sıcaklara karşı donanımsız olduğunu ekledi.

Bilim insanlarına göre, insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı bu sıcak dalgasının yaşanması "neredeyse imkansızdı." İklim değişikliğinin, bu hafta görülen yüksek gece sıcaklıklarının yaşanma olasılığını sadece yirmi yıl öncesine kıyasla 100 kat artırdığı belirtildi.