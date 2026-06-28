Fransa'da can kaybı bini aştı
28.06.2026 16:28
Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcak dalgası nedeniyle Fransa'da en az bin kişi hayatını kaybederken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.
Avrupa genelinde pazar günü bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken, diğer bölgelerde fırtınaların etkili olduğu bildirildi.
Fransa, rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, sıcaklığa bağlı ölümlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğunu belirtti. Kurum, bakımevleri ve özel hanelerdeki can kayıplarına ilişkin veriler netleştikçe bu sayının artmasının beklendiğini aktardı.
Bilim insanları, 20 Haziran'da başlayan sıcak dalgasının Avrupa'da kayda geçen en kötü sıcaklık dalgası olduğunu ifade etti. Aşırı sıcakların elektrik üretimini sekteye uğrattığı, altyapıya zarar verdiği ve sağlık sistemlerini aşırı yüklediği bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X platformunda yaptığı açıklamada, "Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklar altında yaşıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çöküyor" ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, "İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle, 'nesilde bir kez görülecek' denilen sıcak dalgası fenomeni artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Uyarılmıştık" diyerek Avrupa'daki evlerin, iş yerlerinin ve okulların aşırı sıcaklara karşı donanımsız olduğunu ekledi.
Bilim insanlarına göre, insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı bu sıcak dalgasının yaşanması "neredeyse imkansızdı." İklim değişikliğinin, bu hafta görülen yüksek gece sıcaklıklarının yaşanma olasılığını sadece yirmi yıl öncesine kıyasla 100 kat artırdığı belirtildi.
ULAŞIM VE ENERJİ SİSTEMLERİ DARBE ALDI
Almanya, Polonya ve İtalya'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı veya bu seviyeyi aşacağı tahmin edilirken, Fransa'nın bazı bölgelerinde patlak veren fırtınaların seyahat ve enerji arzında yeni aksamalara yol açtığı bildirildi.
Almanya'nın batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ana demiryolu hattındaki tren seferlerinin azaltıldığı, doğudaki Leipzig kentinde ise tramvay seferlerinin askıya alındığı aktarıldı.
Yerel basında çıkan haberlerde, birçok kişinin gün batımına kadar dışarı çıkmamayı tercih ederek evlerine kapandığı belirtildi.
Roma'da Papa Leo, Saint Peter Meydanı'ndaki pazar duasına aşırı sıcağa rağmen katılan inananlara teşekkür etti.
Aşırı sıcakların Avrupa'daki nehirleri de etkileyerek sularını azalttığı ve ısıttığı, bu durumun elektrik üretimi ile tarımda sorunlara yol açtığı kaydedildi.
Macaristan hükümeti, Paks Nükleer Güç Santrali'nin, soğutucu olarak kullandığı Tuna Nehri'nin su sıcaklığının yüksek olması sebebiyle pazar günü elektrik üretimini yeniden düşürmek zorunda kalabileceğini açıkladı.
İtalya'da Po Nehri'nin debisinin düşmesiyle deniz suyunun nehir yatağında 18 kilometre kadar içeri ilerlediği, bu durumun nehir deltasındaki tarım faaliyetleri ve koruma altındaki sulak alanlar için endişe yarattığı bildirildi.
Sıcak havadan kaçarak serinlemek isteyen onlarca kişinin ise boğulduğu aktarıldı.
İtalya'da kurtarma ekiplerinin, cumartesi günü başkent Roma'ya 70 kilometre mesafedeki Vico Gölü'nde yüzerken kaybolan Aile, Doğum ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın eşini arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
FRANSA'DA SICAKLAR HAFİFLİYOR
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki bir iki gün içinde Fransa ve Almanya'nın bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini, sıcak dalgasının Orta Avrupa ve Balkanlar'ın iç kesimlerine doğru kaymasıyla bu hafta Batı Avrupa'nın büyük bölümünde havanın serinleyeceğini tahmin ediyor.
Fransa Meteoroloji Müdürlüğü, ülkenin genelinde aşırı sıcakların etkisini yitirdiğini ancak kuzeydoğudaki bazı bölgelerde sıcaklık uyarısının devam ettiğini duyurdu.
Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, La Tribune gazetesine verdiği demeçte, sıcak dalgasının etkilerinin hava sıcaklıkları düştükten sonra bile 10 gün kadar hissedilebileceğini belirtti.
Bakan Rist, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada ise "Bu süreç henüz sona ermedi" dedi.
Fransa'nın bazı kesimlerinde cumartesi günü geç saatlerde etkili olan fırtınaların serin hava getirdiği ancak binlerce hanede elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.
Elektrik dağıtım şirketi Enedis, pazar günü öğleden sonra Fransa'nın kuzey ve iç kesimlerinde 36 bin haneye elektrik verilemediğini açıkladı.