Fransa'da emeklilik için yaş yerine 42 yıl prim şartı gündemde

İlkbaharda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi gösterilen Le Pen, geçen ay yaptığı açıklamada, 2032'de sona erecek gelecek cumhurbaşkanlığı döneminin sonuna kadar Fransa bütçesinde 140 milyar euro (155 milyar dolar / 7 trilyon 799,4 milyar Türk Lirası) tasarruf sağlayacağını duyurdu.

Ancak Le Pen, bu çapta bir kesintinin hayata geçirilebilirliği konusunda ekonomistleri ve yatırımcıları ikna etmekte zorlanıyor.

Emeklilik reformlarının tam olarak uygulandığında yılda 15 milyar ila 20 milyar euro (835,65 milyar lira ila 1 trilyon 114,2 milyar Türk Lirası) tasarruf sağlayacağını savunan Le Pen'in, çalışma hayatına çok genç yaşta başlayanlara 60 yaşında emeklilik hakkı tanıma vaadine bağlı kalması halinde bu hedefe ulaşması güçleşebilir.

Le Pen, Macron'un 2023 yılında çıkardığı ve emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e yükselten yasayı iptal etme sözü de vermişti.

Macron'un bu düzenlemesi aylarca süren protestolara yol açmış ve seçmenlerin büyük bölümünde tepki yaratmıştı.

Hükümet, bütçe tasarısına meclis desteği sağlamak amacıyla Sosyalistlerle yaptığı anlaşma kapsamında bu planı geçen yıl askıya almıştı.