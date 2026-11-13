Fransa'da emeklilik için yaş yerine prim şartı gündemde
13.11.2026 14:57
Son Güncelleme: 13.11.2026 15:51
Fransa'da beş ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi gösterilen aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi, gelecek salı yeni emeklilik planını açıklayacak.
Fransa'da beş ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağı öngörülen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, yatırımcıların artan endişelerini gidermek amacıyla gelecek salı günü emeklilik planlarını açıklayacak.
Marine Le Pen'in partisi, çalışma hayatına erken yaşta başlayanların 60 yaşında emekli olabilmesi vaadini korumaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepki çeken emeklilik düzenlemesini yürürlükten kaldırmanın bütçeye getireceği maliyeti sınırlamanın yollarını arıyor.
Kamu maliyesindeki baskıların ve tahvil piyasalarındaki tedirginliğin arttığı dönemde yatırımcılar, mali disiplinin göstergesi olarak emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik bir taahhüt verilip verilmeyeceğini yakından izliyor.
Fransa'da siyasi açıdan en tartışmalı konuların başında gelen emeklilik sistemi, gelecek yıl 436 milyar euroya (24 trilyon 289 milyar Türk Lirası), yani ülke ekonomisinin yüzde 14'üne ulaşması beklenen tutarla devletin açık ara en büyük kamu harcaması kalemini oluşturuyor.
LE PEN'DEN 140 MİLYAR EUROLUK TASARRUF SÖZÜ
İlkbaharda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi gösterilen Le Pen, geçen ay yaptığı açıklamada, 2032'de sona erecek gelecek cumhurbaşkanlığı döneminin sonuna kadar Fransa bütçesinde 140 milyar euro (155 milyar dolar / 7 trilyon 799,4 milyar Türk Lirası) tasarruf sağlayacağını duyurdu.
Ancak Le Pen, bu çapta bir kesintinin hayata geçirilebilirliği konusunda ekonomistleri ve yatırımcıları ikna etmekte zorlanıyor.
Emeklilik reformlarının tam olarak uygulandığında yılda 15 milyar ila 20 milyar euro (835,65 milyar lira ila 1 trilyon 114,2 milyar Türk Lirası) tasarruf sağlayacağını savunan Le Pen'in, çalışma hayatına çok genç yaşta başlayanlara 60 yaşında emeklilik hakkı tanıma vaadine bağlı kalması halinde bu hedefe ulaşması güçleşebilir.
Le Pen, Macron'un 2023 yılında çıkardığı ve emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e yükselten yasayı iptal etme sözü de vermişti.
Macron'un bu düzenlemesi aylarca süren protestolara yol açmış ve seçmenlerin büyük bölümünde tepki yaratmıştı.
Hükümet, bütçe tasarısına meclis desteği sağlamak amacıyla Sosyalistlerle yaptığı anlaşma kapsamında bu planı geçen yıl askıya almıştı.
YAŞ YERİNE PRİM ÖDENEN YIL SAYISI ÖNE ÇIKIYOR
Siyasetçiler emeklilerin alım gücünü düşürecek adımlar atmaktan uzun süredir kaçınırken, yaşlı seçmenler de Ulusal Birlik partisinin en önemli destekçi tabanlarından birini oluşturuyor.
Parti yetkililerinin son dönemdeki açıklamaları, Ulusal Birliğin tek bir emeklilik yaşına odaklanmak yerine hak kazanmada çalışılan yıl sayısını temel ölçüt haline getirmeye yöneldiğini ortaya koyuyor.
Yetkililer 60 ila 62 yaş arasında emeklilik vaadini sürdürseler de tam devlet emekli maaşı alabilmek için 40 ila 42 yıl prim ödenmesi gerektiğini ifade ediyor.
Bu yaklaşım, yükseköğrenim sonrasında iş hayatına katılan pek çok kişinin emekli olabilmek için 60'lı yaşlarının ortalarına kadar çalışmasını gerektirecek.
Ulusal Birlik bütçe sözcüsü Jean-Philippe Tanguy, geçen ay yaptığı açıklamada, çalışanların 62 yaşında emekli olmaya devam edebileceğini ancak gerekli prim süresini tamamlamayanların emekli maaşlarında kesinti yapılacağını söylemişti.
Parti bu formülle hem önemli bir seçim vaadini korumayı hem de Macron'un reformunu geri almanın maliyetini düşürmeyi hedefliyor.
Fransa'nın bağımsız kamu denetim kurumu, Macron'un düzenlemesini iptal etmenin bütçeye yıllık maliyetinin 10 milyar euroya (557,1 milyar lira) ulaşabileceğini bildirmişti.
PRİM KURALLARI SIKILAŞACAK, YATIRIM FONU DEVREYE GİRECEK
Ulusal Birlik Parti Başkanı Jordan Bardella bu hafta yaptığı açıklamada, "Son 15 ya da 20 yılda uygulanan emeklilik reformlarının hiçbiri sistemi düzeltemedi. Bu yüzden yapmak istediğimiz şey sistemi düzeltmek" dedi.
Bardella, emeklilik hakkı hesabında sayılan prim sürelerine ilişkin kuralları sıkılaştıracaklarını ve emeklilik yaşına geldiği halde çalışmaya devam etmek isteyenleri istihdamda tutan işverenlere mali teşvikler sunacaklarını kaydetti.
Parti ayrıca, çalışanların ödedikleri primlerin bir kısmını ulusal varlık fonu benzeri yatırım fonuna yönlendirmelerine olanak tanımayı planlıyor.
Fransa'daki mevcut emeklilik sistemi büyük ölçüde çalışanların ödediği primlerin bugünkü emeklilerin maaşlarını karşıladığı dağıtım esasına dayanırken, bireysel emeklilik birikimleri isteğe bağlı olarak yapılıyor.