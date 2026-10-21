Fransa'da eylemciler neden "Bismillah, c'est les ténèbres" sloganını kullanıyor?

Fransa'da daha iyi eğitim şartları için son 1 aydır eylem yapan öğrencilere, hayat pahalılığını protesto eden "sarı yelekliler"in, akaryakıt fiyatlarına karşı ses yükselten çiftçilerin ve iklim aktivistlerinin de katılmasıyla, hafta sonunda kundaklama ve yağmaların olduğu büyük şiddet eylemleri yaşandı.

Dünya çapında manşetlere taşınan Fransa geneline yayılmış bu eylemlerde, göstericiler arasında bir hayli benimsenen bir pankart ve onun slogan hali de özellikle dikkat çekiciydi.