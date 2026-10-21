Fransa'da eylemciler neden "Bismillah, c'est les ténèbres" sloganını kullanıyor?
21.10.2026 13:59
Fransa'yı sarsan eylemlerde göstericilerin ellerinde pankart olarak taşıdığı, slogan olarak benimsediği "Bismillah, c'est les ténèbres" ifadesinin arkasında ilginç bir hikaye var...
Fransa'da daha iyi eğitim şartları için son 1 aydır eylem yapan öğrencilere, hayat pahalılığını protesto eden "sarı yelekliler"in, akaryakıt fiyatlarına karşı ses yükselten çiftçilerin ve iklim aktivistlerinin de katılmasıyla, hafta sonunda kundaklama ve yağmaların olduğu büyük şiddet eylemleri yaşandı.
Dünya çapında manşetlere taşınan Fransa geneline yayılmış bu eylemlerde, göstericiler arasında bir hayli benimsenen bir pankart ve onun slogan hali de özellikle dikkat çekiciydi.
Fransızca "Bismillah, c'est les ténèbres" ("Bismillah, her yer karanlık") ifadesi ülke çapındaki protestolarda kameralara sıklıkla yansıdı ve adeta eylemlerin gayriresmi sloganına dönüştü.
Bu sloganın eylemlerin içine bu denli dahil olmasının arkasında da ilginç bir hikaye var.
Bismillah, c'est les ténèbres (Okunuşu: Bismillah se le teneb) ifadesinin, ilk kez sosyal medya uygulaması Snapchat'te kullanıldığı tahmin ediliyor. Hatta bu ifadeyi ilk kullanan kişinin, kendisini eylemci olarak tanıtan bir sivil polis olduğu öne sürülüyor.
Fransız basınına göre eylemcilerin mesajlaşma grubuna girmeye çalışan bir kişi mesajında, "Bismillah, c'est les ténèbres" ifadelerini ve Cezayir bayrağı emojilerini kullandı.
Mesajlarda, besmele dışında Arapça ifadeler, sokak argosu ve bayrak emojilerinin acemice bir araya getirilmesi de eylemcileri şüphelendirdi.
Göstericiler, bunu polisin başarısız bir sızma girişimi olarak yorumlayarak mesajın ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Böylelikle bu ifadeler, eylemcilerin polisle dalga geçtiği bir slogana dönüştü ve eylemlerde sıkça kullanılmaya başlandı
Yalnızca Fransa'da değil İtalya ve Belçika'daki eylemlerde de bu slogan Fransa'daki eylemcilerle dayanışma amacıyla aynı cümle kullanıldı
Sloganların yayılmasına yol açan mesajları atan kişinin gerçekten gizli bir polis olup olmadığı ise henüz bilinmiyor
Fransa'da özellikle yağma olayları için göçmenleri ve aşırı sol grupları suçlayanlar, sloganı bu iddialarına kanıt olarak öne sürüyor. Ancak iddiaların doğruluğuna yönelik herhangi bir kanıt yok.