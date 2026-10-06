Fransa'da eylemler büyüyor. Çoğu liseli 900'den fazla yaralı var

Fransa İçişleri Bakanlığı, protestoların başlamasından bu yana 6 bin 100 kişinin gözaltına alındığını ve bunların ezici çoğunluğunu reşit olmayanların oluşturduğunu duyurdu.

Adalet Bakanlığı, haklarında adli işlem başlatılan bin 800'ü aşkın kişinin bin 483'ünün reşit olmadığını bildirdi.

Hükümet verilerine göre olaylarda şu ana kadar 215 öğrenci ile 715 polis memuru yaralandı.

Reuters ajansının aktardığına göre İçişleri Bakanı Laurent Nunez, polis şiddeti iddialarına ilişkin 10 idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Siyasi arenada ise cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gerilim tırmanıyor.

Başbakan Sebastien Lecornu, ders saatlerinin ve öğle aralarının yeniden düzenlenmesi ile okul binalarının onarımına dönük talepleri incelemek üzere bakanlara talimat verdi.

Ancak bütçe açığı ve artan kamu borcu nedeniyle hükümetin mali alanı daralıyor.

Hükümet ve aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi, sol çizgideki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekillerini protestoları kışkırtmakla suçlarken, LFI suçlamaları reddederek eylemcilerin yanında olduğunu belirtiyor.