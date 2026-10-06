Fransa'da eylemler büyüyor. Çoğu liseli 900'den fazla yaralı var
06.10.2026 14:19
Fransa'da okul koşullarını protesto eden öğrencilerin eylemleri kitlesel gösterilere dönüştü. Polis müdahaleleri sırasında çoğu liseli 900'den fazla kişi yaralandı.
Fransa'da yetersiz kadro ve yıpranmış okul binalarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemleri ülke geneline yayılırken, polis müdahaleleri sırasında çok sayıda öğrencinin ağır yaralanması kamuoyunda geniş tepki yarattı.
Başkent Paris'in yoksul banliyölerinde eylül ayı sonunda başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilerde sendikalar, hak örgütleri ve öğrenciler güvenlik güçlerini orantısız güç kullanmakla suçluyor.
Hükümet ise gösterilerin "kent şiddetine" dönüştüğünü savunuyor.
Öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı kitlesel yürüyüşlerle eylemler en yoğun gününe ulaştı.
Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Liseliler Birliği ülke genelinde bin 800 lisede abluka kurulduğunu veya eğitime ara verildiğini duyururken, bazı bölgelerde derslerin çevrim içi ortama taşındığı aktarıldı.
Marsilya, Nantes ve Lyon'da sabah saatlerinde başlayan sokak yürüyüşlerinin ardından en büyük gösterinin Paris'te gerçekleşmesi bekleniyor.
ÖĞRENCİLER AĞIR YARALANDI
Gösteriler sırasında polisin kullandığı savunma mühimmatı ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle ağır yaralanan çocukların durumu tartışmaları büyüttü.
Kuzeydeki Lens kentinde pazartesi günü düzenlenen gösteride 15 yaşındaki bir lise öğrencisinin eli koptu.
Polis sendikası kaynakları gencin polisin fırlattığı şok el bombasını eline aldığını öne sürerken, yerel basına konuşan bir tanık bombanın doğrudan çocuğun üzerine isabet ettiğini belirtti.
Yerel savcılık bombanın patlama koşullarının henüz netleştirilemediğini açıkladı.
Tours kentinde ise Balzac Lisesi önündeki barikatta başından ağır yaralanan 16 yaşındaki Mael'in sağ gözünü kaybettiği bildirildi.
Savcılık, yaralanmanın savunma amaçlı fırlatılan bir mühimmat darbesiyle uyumlu olduğunu belirtirken, aile kamu görevlisi eliyle şiddet uygulandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Paris'in kuzeybatısındaki Saint-Ouen-L'Aumone'da ise 14 yaşındaki Eden adlı bir çocuk, polisin yaklaşık 1,5 metreden ateş açması sonucu çenesinden ağır yaralandı.
Çocuğun annesi oğlunun konuşamadığını, çenesinin kapalı olduğunu ve pipetle beslendiğini aktarırken, ailenin avukatı "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yasal süreç başlattıklarını bildirdi.
Argenteuil banliyösünde de benzer bir savunma mühimmatının isabet ettiği 16 yaşındaki bir diğer gencin gözünü kaybetme tehlikesi sürüyor.
MUHALEFET HÜKÜMETE YÜKLENİYOR
Fransa İçişleri Bakanlığı, protestoların başlamasından bu yana 6 bin 100 kişinin gözaltına alındığını ve bunların ezici çoğunluğunu reşit olmayanların oluşturduğunu duyurdu.
Adalet Bakanlığı, haklarında adli işlem başlatılan bin 800'ü aşkın kişinin bin 483'ünün reşit olmadığını bildirdi.
Hükümet verilerine göre olaylarda şu ana kadar 215 öğrenci ile 715 polis memuru yaralandı.
Reuters ajansının aktardığına göre İçişleri Bakanı Laurent Nunez, polis şiddeti iddialarına ilişkin 10 idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Siyasi arenada ise cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gerilim tırmanıyor.
Başbakan Sebastien Lecornu, ders saatlerinin ve öğle aralarının yeniden düzenlenmesi ile okul binalarının onarımına dönük talepleri incelemek üzere bakanlara talimat verdi.
Ancak bütçe açığı ve artan kamu borcu nedeniyle hükümetin mali alanı daralıyor.
Hükümet ve aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi, sol çizgideki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekillerini protestoları kışkırtmakla suçlarken, LFI suçlamaları reddederek eylemcilerin yanında olduğunu belirtiyor.