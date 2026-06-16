Fransa'da G7 eylemi. Masa kuruldu, liderler protesto edildi
16.06.2026 17:12
G7 Zirvesi, protestoları beraberinde getirdi. Fransa'da bir grup sembolik bir masa kurarak G7 liderlerini protesto etti. Göstericiler, Gazze'de temiz suya erişim sorununa da dikkat çekti.
G7 liderleri Fransa'da buluştu. Aktivistler de liderlerin dev maskeleriyle protesto için hazırdı. Gösteride insani krizin pençesindeki Gazze unutulmadı.
DEV MASKELERLE MASAYA OTURDULAR
Protestonun adresi Fransa'nın Publier kasabası oldu. Leman gölü kıyısında sembolik bir masa kuruldu. Etrafına liderlerin dev maskelerini takmış protestocular oturdu.
Masanın ortasındaysa üzerinde "Gazze" yazan ve kirli suyla doldurulmuş büyük bir şişe yer aldı.
SU DOLU KADEHLERİ KALDIRDILAR
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam aktivistleri, ellerindeki su dolu kadehleri kaldırırken Gazze'deki krize dikkat çekti.
GAZZE'DE TEMİZ SU YOK
Gazze’de pek çok hayat hala pamuk ipliğine bağlı. Acil çözüm bekleyen birçok konulardan biri de temiz suya erişim. Bölgede binlerce kişi her gün temiz içme suyu bulabilmek için kilometrelerce yol yürüyor.
Su arıtma tesisleri ve boru hatlarının İsrail saldırılarında hasar görmesi nedeniyle Gazzeziler bunaltıcı sıcakları susuzlukla geçirmek zorunda kalıyor.