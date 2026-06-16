Fransa'da G7 eylemi. Masa kuruldu, liderler protesto edildi

Gazze’de pek çok hayat hala pamuk ipliğine bağlı. Acil çözüm bekleyen birçok konulardan biri de temiz suya erişim. Bölgede binlerce kişi her gün temiz içme suyu bulabilmek için kilometrelerce yol yürüyor.

Su arıtma tesisleri ve boru hatlarının İsrail saldırılarında hasar görmesi nedeniyle Gazzeziler bunaltıcı sıcakları susuzlukla geçirmek zorunda kalıyor.