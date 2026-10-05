Fransa'da lise eylemleri büyüyor. 5 bin kişi gözaltına alındı, yüzlerce okul kapandı

15-18 yaş grubundaki öğrencilerin eğitim gördüğü liseleri kapsayan hareket, 17 Eylül'de Paris'in Creteil banliyösündeki Saint-Exupery Lisesi'nde başladı.

Personel ve kaynak yetersizliği nedeniyle greve giden öğretmenlerine destek veren öğrencilerin başlattığı eylemler, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Saint-Exupery Lisesi'nde eğitim idaresinin müdür yardımcısı ve hemşire dahil ek personel görevlendirmeyi kabul etmesiyle durum normale dönerken, protestolar diğer kentlerde şiddetini artırdı.

Okuldaki eylemlere katılan Abderrahmane adlı öğrenci, AFP ajansına yaptığı açıklamada, ders notlarının düştüğünü belirterek "Şimdi bir araya gelmeseydik gelecek bizim için çok kötü olacaktı" dedi.

Sosyolog Valerie Becquet, özellikle düşük gelirli mahallelerdeki lise öğrencilerinin yetersiz eğitim aldıklarını hissettiklerini belirtti.

Becquet, tüm öğrencilerin liseye erişim hakkı bulunmasına karşın meslek liseleri ile beyaz, varlıklı ve üniversite mezunu ailelerin çocuklarının ağırlıkta olduğu seçkin kurumlar arasında derin eşitsizlikler yaşandığına dikkat çekti.

Öğrencilerin temel şikayetleri arasında öğretmen devamsızlıkları, fiziki koşulların yetersizliği, yoğun ders çizelgeleri ve sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar süren uzun okul günleri yer alıyor.

Eylemlerin büyümesinde, öğrencilerin yanan çöp kutuları ve polisin göz yaşartıcı gazlı müdahalelerini kaydettiği TikTok paylaşımlarının da etkili olduğu belirtiliyor.

Becquet, sosyal medyanın öğrencilere geleneksel medyadakinden farklı ve kurgulanmamış bir anlatı kurma olanağı tanıdığını kaydetti.