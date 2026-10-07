Fransa'da liseli eylemleri büyüyor. Son on yılların en ağır faturası
07.10.2026 10:12
Fransa genelinde lise koşullarını protesto eden yüz binlerce göstericinin eylemleri sürerken, hükümet olayları son on yılların en şiddetli öğrenci eylemleri olarak tanımladı.
Fransa genelinde liselilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla düzenlenen kitlesel gösterilerde kolluk güçleri ile protestocular arasında çatışmalar devam ediyor.
Başbakan Sebastien Lecornu, parlamentoda yaptığı konuşmada yaşananları "son on yılların en şiddetli öğrenci eylemleri" olarak niteledi.
İçişleri Bakanlığı gösterilere ülke çapında 250 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken, organizatörler bu sayının 450 bine ulaştığını bildirdi.
Paris, Strazburg, Rennes ve Toulouse başta olmak üzere çok sayıda kentte polis, yürüyüşlerin çevresinde toplanan gruplara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
İçişleri Bakanlığı, salı günkü olaylarda 48 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 488 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Reuters ajansının aktardığına göre Başbakan Lecornu, çatışmalarda şu ana kadar en az 215 gencin ve 85 okul personelinin yaralandığını belirterek, bunun "okul sisteminin son on yıllarda ödediği en ağır bedel" olduğunu kaydetti.
Başbakanlık ise yaralanan polis memuru sayısının 700'ü aştığını aktardı.
Pazartesi günkü protestolar sırasında bir genç elini kaybetmişti.
BFM televizyonu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Lecornu ve ilgili bakanları salı günü acil bir toplantıya çağırdığını bildirdi.
PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?
Bir hafta önce Paris'in yoksul banliyölerinde patlak veren ve hızla ülke geneline yayılan protestolar, Fransa'daki 3 bin 700 lisedeki çalışma ve eğitim koşullarını hedef alıyor.
Öğrenciler binalardaki su sızıntılarından fare istilasına kadar temel bakım sorunlarından, personel açığından ve yetersiz fonlardan şikayet ediyor.
Talepler arasında devamsızlık yapan öğretmenlerin yerine hızla ikame sağlanması, yerel saatle sabah 08.00 ile akşam 18.00 arasındaki okul saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve öğle tatillerinin uzatılması da yer alıyor.
Lise Öğrencileri Sendikası, ülkedeki liselerin yarısından fazlasının abluka altına alındığını veya gün boyu kapalı kaldığını açıkladı.
Bazı yerel eğitim yönetimleri dersleri çevrim içi ortama taşımaya çalıştı. İnsan hakları örgütleri, öğrenciler ve veli dernekleri, yetkilileri reşit olmayan gençlere karşı orantısız güç kullanmakla suçluyor.
Hükümet ise hareketin dışarıdan gelen unsurlarca istismar edildiğini savunuyor. Adalet Bakanlığı, pazartesi günü itibarıyla haklarında adli işlem başlatılan 1800'ü aşkın kişiden 1483'ünün reşit olmadığını bildirdi.
Paris Emniyeti, başkentteki çatışmaların çoğunluğu kapüşonlu veya maskeli yaklaşık 300 kişilik grubun güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesi sonucu çıktığını, genel olarak yürüyüşün büyük bir olay yaşanmadan tamamlandığını, bazı iş yerlerinin vitrinlerinin zarar gördüğünü aktardı.
Marsilya ve Nantes'ta eylemciler "Devlet milli eğitimi öldürdü" yazılı dövizler taşırken, Toulouse'da veliler kortejin önünde zincir oluşturdu.
EKONOMİDE ALARM DURUMU
Macron'un ittifakının 2024 parlamento seçimlerinde çoğunluğu kaybetmesinden bu yana bütçe geçirmekte zorlanan hükümet, zayıf büyüme ortamında kamu borcunu dizginleme baskısıyla karşı karşıya.
PISA 2025 değerlendirme verilerine göre, Fransa'nın eğitime ayırdığı kaynaklar enflasyonun gerisinde kalırken, Fransız öğrencilerin genel performansı OECD ortalamasının altında seyrediyor.
Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin geçen hafta kısa süreliğine yüzde 5'in üzerine çıkarak son 24 yılın zirvesini görmesi ve artan borçlanma maliyetleri, euro para birimi üzerindeki baskıyı artırdı.
Maliye Bakanı Roland Lescure, Avrupa Merkez Bankası'nın müdahalesine gerek olmadığını savundu.
İlkbahardaki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kamuoyu yoklamalarında önde giden aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen ise seçilmesi halinde kamu harcamalarını ciddi ölçüde kısacağını açıkladı.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında protestoların Fransa'daki kontrolsüz göçün kanıtı olduğunu öne sürerek, "Mesele okullar değil, İslam'ın bir zamanlar harika olan bu ülkeyi ele geçirme isteğidir" ifadelerini kullandı.
Fakat öğrencilerin talepleri din ya da göç başlıklarını içermezken, Le Pen'in partisi de eylemleri göç politikasıyla ilişkilendirmedi. Başbakanlık ofisi Trump'ın açıklamasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
Başbakan Lecornu, bakanlardan liselilerin taleplerine yönelik ilk önerilerini bu ayın sonuna kadar iletmelerini istedi.