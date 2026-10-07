Fransa'da liseli eylemleri büyüyor. Son on yılların en ağır faturası

Fransa genelinde liselilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla düzenlenen kitlesel gösterilerde kolluk güçleri ile protestocular arasında çatışmalar devam ediyor.

Başbakan Sebastien Lecornu, parlamentoda yaptığı konuşmada yaşananları "son on yılların en şiddetli öğrenci eylemleri" olarak niteledi.

İçişleri Bakanlığı gösterilere ülke çapında 250 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken, organizatörler bu sayının 450 bine ulaştığını bildirdi.

Paris, Strazburg, Rennes ve Toulouse başta olmak üzere çok sayıda kentte polis, yürüyüşlerin çevresinde toplanan gruplara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı, salı günkü olaylarda 48 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 488 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Reuters ajansının aktardığına göre Başbakan Lecornu, çatışmalarda şu ana kadar en az 215 gencin ve 85 okul personelinin yaralandığını belirterek, bunun "okul sisteminin son on yıllarda ödediği en ağır bedel" olduğunu kaydetti.

Başbakanlık ise yaralanan polis memuru sayısının 700'ü aştığını aktardı.

Pazartesi günkü protestolar sırasında bir genç elini kaybetmişti.

BFM televizyonu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Lecornu ve ilgili bakanları salı günü acil bir toplantıya çağırdığını bildirdi.