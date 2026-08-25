Fransa'da nadir görülen hortum felaketi. 39 yaralı, yüzlerce ev hasarlı

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesini dün akşamüstü saatlerinde vuran hortum , yaklaşık bin nüfuslu Pomas köyünde büyük bir yıkıma yol açarak bölge halkını derin bir şoka uğrattı.

Şiddetli fırtınada duvarlar çöktü, çatı ve kepenkler uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü.

Olayda ikisi ağır olmak üzere 39 kişi yaralandı, 17 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Pomas Belediye Başkanı Herve Gine, yaşananları "savaş ortamında yaşamış olma hissine" benzetti.

Durumu "Doğa tarafından bombalandık" sözleriyle tarif eden Gine, köy halkının büyük bir şok içinde olduğunu ve bazılarının "her şeyini kaybettiğini" belirtti.

Köyün anaokulu, okulu ve belediye binasının tamamen yok olduğunu söyleyen Gine, onlarca can kaybı yaşanabileceğini ifade ederek hiç kimsenin hayatını kaybetmemiş olmasını bir "mucize" olarak nitelendirdi.

Köydeki 476 haneden yaklaşık 300'ünün zarar gördüğünü belirten Belediye Başkanı Gine, yıkımın boyutunun çok ağır olduğunu ve köyün büyük bir kısmının yeniden inşa edilmesi gerekeceğini aktardı.