Fransa'da nadir görülen hortum felaketi. 39 yaralı, yüzlerce ev hasarlı
25.08.2026 16:39
Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde pazartesi akşamüstü meydana gelen şiddetli hortum, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Pomas köyünde ağır yıkıma yol açtı.
Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesini dün akşamüstü saatlerinde vuran hortum, yaklaşık bin nüfuslu Pomas köyünde büyük bir yıkıma yol açarak bölge halkını derin bir şoka uğrattı.
Şiddetli fırtınada duvarlar çöktü, çatı ve kepenkler uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü.
Olayda ikisi ağır olmak üzere 39 kişi yaralandı, 17 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Pomas Belediye Başkanı Herve Gine, yaşananları "savaş ortamında yaşamış olma hissine" benzetti.
Durumu "Doğa tarafından bombalandık" sözleriyle tarif eden Gine, köy halkının büyük bir şok içinde olduğunu ve bazılarının "her şeyini kaybettiğini" belirtti.
Köyün anaokulu, okulu ve belediye binasının tamamen yok olduğunu söyleyen Gine, onlarca can kaybı yaşanabileceğini ifade ederek hiç kimsenin hayatını kaybetmemiş olmasını bir "mucize" olarak nitelendirdi.
Köydeki 476 haneden yaklaşık 300'ünün zarar gördüğünü belirten Belediye Başkanı Gine, yıkımın boyutunun çok ağır olduğunu ve köyün büyük bir kısmının yeniden inşa edilmesi gerekeceğini aktardı.
Köyün dar sokaklarında hortumun bıraktığı enkazın büyüklüğü dikkat çekerken sokakların her yerine savrulan molozlar, devrilen ağaçlar, kırık kiremitler, ters dönmüş otomobiller, camları kırılmış ve panjurları kopmuş evler yıkımın şiddetini ortaya koydu.
Açık havada, fırtınanın parçaladığı çatıların mavi ve yeşil plastik brandalarla örtüldüğü görüldü.
Köyün çevresindeki tarım arazileri ve üzüm bağlarına ise kırık şezlonglar, cam elyafı yalıtım malzemesi atıkları ve şiddetli rüzgarın kopardığı tel örgü parçaları saçıldı.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, X üzerinden yaptığı paylaşımda hortumun "nadir görülen bir şiddette" olduğunu ifade etti.
Bölge Vali Yardımcısı Marie-Helene Bouissac ise felaketi "istisnai ve son derece travmatik bir olay" olarak nitelendirdi.
Elektrik dağıtım şirketi Enedis, salı günü erken saatler itibarıyla Languedoc-Roussillon bölgesinde 1600'ü Aude bölgesinde olmak üzere toplam 7 bin 250 hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.
Acil durum ekipleri gece boyunca aralıksız çalışırken yerel halk da kurtarabildikleri eşyaları toplamaya çalıştı.
İtfaiye ekipleri, köpekli arama birimlerinin desteğiyle olası kurbanları bulmak için sahada tarama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Arama ve inceleme çalışmaları, uzman takviye ekiplerince desteklenen 75 itfaiyecinin katılımıyla halen devam etmektedir" denildi.
Komşu köy Trebes'te yaşayan Jose Gomes, Pomas'taki bir arkadaşının evinin çöktüğünü belirterek, "İçerideydi; kafa travması geçirdi, üç ya da dört kaburgası kırıldı. Bu sabah hastaneden taburcu edildi" dedi.
Yaşları 13 ve 17 olan iki torun sahibi Abdallah Wakkas ise gençlerin çok sarsıldığını söyledi.
Wakkas, "Kendi evlerine bir şey olmadı ama büyükannelerinin çatısı uçtuğu için çocuklar biraz travma yaşadı" diye konuştu.
Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France verilerine göre Fransa'da her yıl farklı şiddette birkaç düzine hortum kaydediliyor.
Bu yaz iklim değişikliğinin etkisiyle şiddetlenen ve 52 günlük rekor sıcaklık kaydeden ülke genelinde üç ayrı sıcak hava dalgası yaşandı.
Aşırı hava koşulları kuraklığa, orman yangınlarına ve Alpler'de rekor sayıda kaya düşmesine yol açtı.
Uluslararası bilim insanları, küresel ısınmanın hortumların sıklığı ve şiddeti üzerindeki etkisinin henüz netlik kazanmadığını değerlendiriyor.