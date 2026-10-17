Fransa'da öğrenci isyanı büyüyor. Sarı yelekliler de sokağa çıktı
17.10.2026 16:18
Son Güncelleme: 17.10.2026 16:18
Fransa'da banliyö liselerindeki öğretmen açığına tepki olarak başlayan eylemler, hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını hedef alan ülke çapında şiddetli gösterilere dönüştü.
Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan öğrenci eylemleri, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.
Bugün sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı; güvenlik güçleri kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Yetkililer, gün ortasına kadar Paris dışındaki kentlerde 32 bin 800 kişinin katıldığı 140 gösteri kaydetti. İçişleri Bakanlığı, olaylardan "aşırı sol" olarak tanımladığı kesimleri sorumlu tutarken, Marsilya başta olmak üzere farklı kentlerde kamu binalarının, basının ve polisin hedef alındığı vandalizm olayları yaşandığını açıkladı.
Marsilya Belediye Başkanı, belediye binasının tahrip edildiğini ve başbakan ile içişleri bakanıyla yapılan görüşmelerin ardından kente ek polis birlikleri gönderildiğini bildirdi.
SARI YELEKLİLER TEKRAR SOKAKLARDA
Başkent Paris'in merkezinde, özellikle izin verilen iki gösteri güzergahının dışında tutulan Şanzelize Caddesi ve Zafer Takı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Cadde ve sokakları trafiğe kapatan bazı eylemcilerin taktığı fosforlu yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önceki görev dönemine damgasını vuran Sarı Yelekliler hareketini yeniden gündeme getirdi.
Reuters haber ajansına konuşan ve Paris'teki eylemlere katılan 19 yaşındaki Lola, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Hayat pahalılığı çok ağırlaştığı için, akaryakıt fiyatları çok yükseldiği için ve lise öğrencileri sadece daha fazla öğretmen ve insanca eğitim koşulları talep ettikleri için ülke genelinde saldırıya uğrayıp yaralandıklarından mücadele ediyoruz."
İsmi belirtilmeyen bir diğer tanık ise eylemlerin başlangıç noktasına doğru yürüyen yaklaşık 100 kişilik bir grubun polise hakaret içeren sloganlar attığını aktardı.
Siyasi bölünmüşlük ve ekonomik baskılar altında cumhurbaşkanlığının son dönemine giren Emmanuel Macron ise eylemler öncesinde sükunet çağrısında bulunmuştu.
Ancak hükümetin kamu borcunu düşürme çabalarının yatırımcılara güven vermemesi, Fransa'nın borçlanma maliyetlerini 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine taşımış durumda.
ŞİDDETLİ POLİS MÜDAHALELERİ SÜRÜYOR
Kolluk kuvvetlerinin sert müdahaleleri, eylemciler arasındaki ağır yaralanmaların ardından yoğun tepki topluyor.
Yaralananlar arasında, eline aldığı bir ses bombasının patlaması sonucu elini kaybeden bir genç de yer alıyor. Başbakan Sebastien Lecornu, gösterilerde 900'den fazla polis memurunun da yaralandığını açıkladı.
Polis denetleme organı, güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddete dair en az 24 iddiayı soruşturuyor.
Fransa yönetimi, öğrenci gösterileri sırasında ses bombalarının kullanımını askıya almıştı; ancak İçişleri Bakanı Laurent Nunez bu mühimmatın cumartesi günkü protestolarda kullanılabileceğini duyurdu.
Sosyal medyada eski eylem hareketlerinin tecrübeli isimlerine yapılan çağrılar ve sendikaların desteği, gösterilere katılımı tabana yaydı.
2018 yılında mazot vergilerine tepki olarak doğan ve Macron'un milyarlarca avroluk vergi indirimleriyle yatışan Sarı Yelekliler eylemlerine katılmış olan batıdaki La Crèche kasabasından öğretmen Yannick Maillou, bugünkü protestolar için yerel düzeyde birçok toplanma noktası hazırlandığını belirtti.