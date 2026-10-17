Fransa'da öğrenci isyanı büyüyor. Sarı yelekliler de sokağa çıktı

Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan öğrenci eylemleri , hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.

Bugün sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı; güvenlik güçleri kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yetkililer, gün ortasına kadar Paris dışındaki kentlerde 32 bin 800 kişinin katıldığı 140 gösteri kaydetti. İçişleri Bakanlığı, olaylardan "aşırı sol" olarak tanımladığı kesimleri sorumlu tutarken, Marsilya başta olmak üzere farklı kentlerde kamu binalarının, basının ve polisin hedef alındığı vandalizm olayları yaşandığını açıkladı.

Marsilya Belediye Başkanı, belediye binasının tahrip edildiğini ve başbakan ile içişleri bakanıyla yapılan görüşmelerin ardından kente ek polis birlikleri gönderildiğini bildirdi.