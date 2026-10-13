Fransa'da öğrenci protestoları devam ediyor. Greta Thunberg de katıldı
13.10.2026 14:40
Fransa genelinde liselilerin kötü eğitim koşullarına karşı başlattığı boykot dalgasına İsveçli aktivist Greta Thunberg de katıldı.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep eden lise öğrencilerinin eylemlerine katıldı.
Ülke genelinde yeni gösteriler öncesinde başkent Paris'in en büyük banliyösü Saint-Denis'deki Paul Eluard Lisesi önüne giden 23 yaşındaki Thunberg, polis şiddeti iddiaları karşısında öğrencileri korumak amacıyla cübbeleriyle insan zinciri oluşturan avukatların yanında yer aldı.
AFP'ye demeç veren Thunberg, "Gençler müzakerelere dahil edilmiyor. Geleceğimiz elimizden çalınıyor" ifadelerini kullandı.
Sendikaların ve sol muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) desteklediği protesto dalgası kapsamında Paris ve diğer kentlerde kitlesel yürüyüşler planlandı.
Üniversite öğrenci birliği L'Union Etudiante da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bizi dinlemiyorlar, bu yüzden biz onların ayağına gidiyoruz" açıklamasını yaptı.
ÖĞRENCİLER OKULARA AYRILAN BÜTÇENİN ARTIRILMASINI İSTİYOR
Geçen ayın sonunda başlayan hareketin son büyük gösterisinde geçen perşembe günü 70 binden fazla kişi sokağa çıkmıştı.
Fransa genelinde 15 ila 18 yaş aralığındaki gençlerin eğitim gördüğü 3 bin 700 lisenin yüzlercesinde çöp konteynerleri kapılara yığıldı ve güvenlik bariyerleri ateşe verildi.
Öğrenciler; öğretmen eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı yoğun ders çizelgeleri gibi sorunların çözülmesini istiyor.
Liseliler ayrıca okullar için 10 milyar euroluk ek bütçe talebinde bulunuyor.
Hükümet ise ara tatil öncesinde eylemlerin yatışmasını bekliyordu.
Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bu sabah France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya kıyasla daha az sayıda, yaklaşık 200 okulun kapalı olmasını öngörüyoruz" dedi.
Geffray, güzergah üzerindeki bazı okulların hasar görmemesi için kapatıldığını sözlerine ekledi.
Hükümet, eylemlerin ardından en çok etkilenen 114 liseye yaklaşık 3 bin sözleşmeli öğretmen görevlendirme sözü verirken Bakan Geffray bu kadroların yüzde 35'inin atandığını kaydetti.
BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son haftalarda devam eden protestolarda çok sayıda öğrenci yaralandı.
Fransa Adalet Bakanlığı verilerine göre, eylemlerin başlangıcından bu yana çoğunluğu reşit olmayan 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.
Emniyet birimleri, göstericilere yönelik 24 ayrı şiddet iddiası hakkında iç soruşturma başlattı.
Eğitim Bakanlığı, dün Paris bölgesi ile Bordeaux ve Lyon kentleri başta olmak üzere sekiz okul personelinin eylemlerle bağlantılı olaylarda yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, havai fişek fırlatılması sonucu Reims'te iki okul çalışanının, bir Paris banliyösünde bir personelin ve Marsilya'da ise bir polis memurunun yaralandığını aktardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü katıldığı bir otomobil fuarında gazetecilere yaptığı açıklamada eylemcilere itidal çağrısında bulundu.
Görev süresinin dolmasına aylar kalan Macron, "Bunlar zaman, istişare, diyalog ve saygı gerektiren konulardır" dedi.
Öğrencilerin bugün düzenlediği eylemlerin ardından cumartesi günü hayat pahalılığına karşı daha geniş katılımlı protestoların yapılması bekleniyor.