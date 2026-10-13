Fransa'da öğrenci protestoları devam ediyor. Greta Thunberg de katıldı

Son haftalarda devam eden protestolarda çok sayıda öğrenci yaralandı.

Fransa Adalet Bakanlığı verilerine göre, eylemlerin başlangıcından bu yana çoğunluğu reşit olmayan 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

Emniyet birimleri, göstericilere yönelik 24 ayrı şiddet iddiası hakkında iç soruşturma başlattı.

Eğitim Bakanlığı, dün Paris bölgesi ile Bordeaux ve Lyon kentleri başta olmak üzere sekiz okul personelinin eylemlerle bağlantılı olaylarda yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, havai fişek fırlatılması sonucu Reims'te iki okul çalışanının, bir Paris banliyösünde bir personelin ve Marsilya'da ise bir polis memurunun yaralandığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü katıldığı bir otomobil fuarında gazetecilere yaptığı açıklamada eylemcilere itidal çağrısında bulundu.

Görev süresinin dolmasına aylar kalan Macron, "Bunlar zaman, istişare, diyalog ve saygı gerektiren konulardır" dedi.

Öğrencilerin bugün düzenlediği eylemlerin ardından cumartesi günü hayat pahalılığına karşı daha geniş katılımlı protestoların yapılması bekleniyor.