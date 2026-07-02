Fransa'da orman yangını büyüyor. 800 hektarlık alana yayıldı
02.07.2026 10:56
Fransa'nın güneyindeki Aude ve Hérault bölgelerinde çıkan orman yangını, rüzgar ve kuraklığın etkisiyle hızla yayılarak tahliyelere yol açtı.
Fransa'nın güneyinde yer alan Aude ve Hérault bölgelerinde başlayan büyük orman yangını, kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, bölgede yaşayan çok sayıda kişi tahliye edildi.
Aude Valiliği, rüzgarın şiddetini koruması nedeniyle hava koşullarının olumsuz seyrettiğini ve alevlerin yayılma riskinin sürdüğünü bildirdi.
Valilik kaynakları, gece geç saatlerde yaptıkları açıklamada, yangının yer yer sınırlandırıldığını ancak henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti.
Engebeli arazide yol bulunmaması nedeniyle karadan müdahalede zorlanan ekiplere havadan yangın söndürme uçakları destek veriyor. Yangından etkilenen alanın 800 hektara ulaştığı belirtiliyor.
Yaklaşık 30 dereceye ulaşan sıcaklık ve şiddetli rüzgar, alevlerin kuru bitki örtüsü üzerinde hızla yayılmasına yol açtı. Pouzols-Minervois ve Mailhac beldelerinde yaklaşık 200 kişi evlerinden tahliye edildi veya güvenli alanlarda kalmaları yönünde uyarıldı.
AFP'ye konuşan Pouzols sakini olan 99 yaşındaki Danielle, tahliye anını anlatırken "Duman o kadar yoğun ve boğucuydu ki itfaiye ekipleri bize gitmemizi söyledi" ifadelerini kullandı.
DUMAN KOKUSU MARSİLYA HAVALİMANI'A ULAŞTI
Güçlü rüzgarlar duman kokusunu Marsilya Havalimanı da dahil olmak üzere geniş bir alana yaydı. Havalimanına iniş yapan en az bir uçağın pilotu, kokunun uçaktan kaynaklanmadığını belirterek yolcuları sakinleştirmek durumunda kaldı.
Bölgedeki diğer noktalarda da hareketlilik yaşandı.
Marsilya yakınlarındaki Rognac ve Lançon-Provence bölgelerinde çıkan daha küçük ölçekli iki yangın ise söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fransa Meteoroloji Ofisi, önümüzdeki hafta yeni bir aşırı sıcak dalgasının ülkeyi etkileyebileceği yönünde uyarıda bulundu.
Sağlık malamları, Avrupa genelinde etkili olan ve sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir önceki sıcak hava dalgasının ülkede yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını tahmin ediyor.
Yangın, Corbières bölgesinde geçen yıl meydana gelen büyük yangınlardan ve Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından kısa süre sonra gerçekleşti.