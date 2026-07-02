Fransa'da orman yangını büyüyor. 800 hektarlık alana yayıldı

Güçlü rüzgarlar duman kokusunu Marsilya Havalimanı da dahil olmak üzere geniş bir alana yaydı. Havalimanına iniş yapan en az bir uçağın pilotu, kokunun uçaktan kaynaklanmadığını belirterek yolcuları sakinleştirmek durumunda kaldı.

Bölgedeki diğer noktalarda da hareketlilik yaşandı.

Marsilya yakınlarındaki Rognac ve Lançon-Provence bölgelerinde çıkan daha küçük ölçekli iki yangın ise söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fransa Meteoroloji Ofisi, önümüzdeki hafta yeni bir aşırı sıcak dalgasının ülkeyi etkileyebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Sağlık malamları, Avrupa genelinde etkili olan ve sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir önceki sıcak hava dalgasının ülkede yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını tahmin ediyor.

Yangın, Corbières bölgesinde geçen yıl meydana gelen büyük yangınlardan ve Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından kısa süre sonra gerçekleşti.