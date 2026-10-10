Fransa'da protestolar büyüyor. Gözaltı sayısı 6 bini aştı, polise soruşturma
10.10.2026 14:06
Fransa'da okullardaki koşullara karşı başlayan öğrenci eylemlerinde polisin kullandığı plastik mermi ve gaz fişekleri nedeniyle çok sayıda reşit olmayan genç ağır yaralandı.
Fransa'da okullardaki koşulları protesto eden öğrencilere yönelik polis müdahalesi, reşit olmayan çok sayıda gencin ağır yaralanması üzerine yargı ve kamuoyu denetimine girdi.
Ülke genelinde iki haftayı aşkın süredir devam eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877'ye ulaştı. Gözaltına alınanların çoğunluğunu reşit olmayan kişilerin oluşturduğu bildirildi.
Reuters ajansının haberine göre Fransa Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), polisin protestolardaki müdahalelerine ilişkin 24 ayrı olay hakkında soruşturma yürütüyor.
REŞİT OLMAYAN ÖĞRENCİLER AĞIR YARALANDI
Saint-Ouen-l'Aumone bölgesinde eylemler sırasında 14 yaşındaki Eden isimli öğrenci, bir polis memurunun Cougar tipi fırlatıcıyla yakın mesafeden attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu çenesinde kırık ve dişlerinde ağır hasarla yaralandı.
Ailenin avukatı Elsa Marcel, gösterinin birkaç metre uzağında oturan çocuğun copla vurulması üzerine tekme attığını, ardından ikinci bir polisin yakın mesafeden ateş açtığını belirtti.
Marcel, polis memurunun yaralı çocuğu terk ettiğini ifade ederek kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla şikayette bulunduklarını açıkladı.
Savcılık, öğrencinin polisle karşı karşıya geldiğini ve memurların geri itmeye çalıştığını bildirdi.
İlgili polis memuru hakkında, kamu görevlisinin kalıcı sakatlığa yol açacak şekilde yaralama fiili gerekçesiyle resmi soruşturma başlatıldı.
Lens kentinde ise 15 yaşındaki bir öğrencinin elini şok bombası nedeniyle kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soruşturma tamamlanana kadar bu mühimmatın kullanımını askıya aldıklarını duyurdu.
Nunez, olaylarda yaklaşık 200 öğrencinin yaralandığını ancak bu durumun polisin müdahalesinden çok nadir kaynaklandığını savundu.
Yetkililer ayrıca eylemlerde 700 polisin yaralandığını, okulların kundaklandığını ve yağmalandığını açıkladı.
ÖLDÜRÜCÜ OLMAYAN SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÇAĞRISI
Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırmacısı Sebastian Roche, Fransa'nın protestolarda plastik mermi ve şok bombası gibi teçhizatları kullanması bakımından Avrupa'da istisna teşkil ettiğini belirtti.
Roche, 12 günde reşit olmayan 4 çocukta geri döndürülemez kalıcı yaralanma meydana geldiğini ifade etti.
Argenteuil banliyösünde 16 yaşındaki bir öğrencinin gözünden ağır yaralandığı olayda savcılık, polisin havai fişek atan kişilere plastik mermiyle karşılık verdiğini bildirdi.
Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, tehlikeli ve orantısız buldukları bu teçhizatın yasaklanmasını talep ediyor.
Polis sendikası temsilcisi Thierry Clair ise yaşanan ağır yaralanmaların trajedi olduğunu ancak polis tekniklerini tartışmaya açmaması gerektiğini ifade etti.
Clair, orta düzeyde güç kullanma seçenekleri kaldırıldığında geriye yalnızca öldürücü güç kalacağını dile getirdi.