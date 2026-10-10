Fransa'da protestolar büyüyor. Gözaltı sayısı 6 bini aştı, polise soruşturma

Saint-Ouen-l'Aumone bölgesinde eylemler sırasında 14 yaşındaki Eden isimli öğrenci, bir polis memurunun Cougar tipi fırlatıcıyla yakın mesafeden attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu çenesinde kırık ve dişlerinde ağır hasarla yaralandı.

Ailenin avukatı Elsa Marcel, gösterinin birkaç metre uzağında oturan çocuğun copla vurulması üzerine tekme attığını, ardından ikinci bir polisin yakın mesafeden ateş açtığını belirtti.

Marcel, polis memurunun yaralı çocuğu terk ettiğini ifade ederek kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla şikayette bulunduklarını açıkladı.

Savcılık, öğrencinin polisle karşı karşıya geldiğini ve memurların geri itmeye çalıştığını bildirdi.

İlgili polis memuru hakkında, kamu görevlisinin kalıcı sakatlığa yol açacak şekilde yaralama fiili gerekçesiyle resmi soruşturma başlatıldı.

Lens kentinde ise 15 yaşındaki bir öğrencinin elini şok bombası nedeniyle kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soruşturma tamamlanana kadar bu mühimmatın kullanımını askıya aldıklarını duyurdu.

Nunez, olaylarda yaklaşık 200 öğrencinin yaralandığını ancak bu durumun polisin müdahalesinden çok nadir kaynaklandığını savundu.

Yetkililer ayrıca eylemlerde 700 polisin yaralandığını, okulların kundaklandığını ve yağmalandığını açıkladı.