Fransa'da protestoların üçüncü dalgası başladı: Eylemlere polis müdahalesi

Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen protestoların üçüncü dalgası başladı.



17 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarının tekrarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde geçtiğimiz cumartesi günü olduğu gibi bugün de 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.



Sarı Yelekliler, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse gibi birçok kentte gösteri düzenledi.

Sendikaların ve öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde, hükümetin eğitim ve ekonomi politikaları protesto edildi.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te kent merkezinden uzaktaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Buradan Charenton Kapısı yönüne yürüyen göstericiler, "Genel grev istiyoruz", "Sokaklar bizim" ve "Genciz, kararlıyız, devrimciyiz" sloganları attı.