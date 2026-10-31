Fransa'da protestoların üçüncü dalgası başladı: Eylemlere polis müdahalesi
31.10.2026 17:33
Son Güncelleme: 31.10.2026 22:31
Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere yine pek çok kentte protestocular yine sokakta. Fransa İçişleri Bakanlığı protestolara ülke genelinde 320 bin, Paris'te ise 70 bin kişinin katıldığını duyurdu
Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen protestoların üçüncü dalgası başladı.
17 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarının tekrarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde geçtiğimiz cumartesi günü olduğu gibi bugün de 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.
Sarı Yelekliler, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse gibi birçok kentte gösteri düzenledi.
Sendikaların ve öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde, hükümetin eğitim ve ekonomi politikaları protesto edildi.
Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te kent merkezinden uzaktaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Buradan Charenton Kapısı yönüne yürüyen göstericiler, "Genel grev istiyoruz", "Sokaklar bizim" ve "Genciz, kararlıyız, devrimciyiz" sloganları attı.
EYLEMLERE POLİE MÜDAHALESİ
Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü. Paris'te cadılar bayramı maskelerine yasak getirildi.
Öte yandan Paris'te, çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, yasağa rağmen Bastille Meydanı yakınlarında bir araya gelerek kent sokaklarında yürüdü.
EYLEMLERE POLİS MÜDAHALESİ
Paris'te gösterinin sona erdiği Charenton Kapısı'nda yoğun kalabalık oluşurken, kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Başkentteki gösteride kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli ve havai fişek atıldı, olayda bir kolluk kuvvetinin üniforması alev alırken ayağının ciddi şekilde yandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes, Marsilya ve Lyon'daki gösterilerde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.
Rennes'de polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. İki polisin aynı göstericiye copla vurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Lyon'da ise polis, kendisine çeşitli cisimler fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.
Marsilya'da yüzleri maskeli kişiler polislere taş ve cam şişe atarken, kolluk kuvvetleri de biber gazı kullandı.
Toulouse'da göstericiler izinsiz gösteri düzenlerken polis, eylemi dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.
296 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 320 bin kişi katılırken, 296 kişi gözaltına alındı. Sendikalar ise gösterilere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri şiddet olaylarına sahne olmuştu. 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı gösterilerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.
Sarı Yelekliler, hükümetin bazı bölgelerde uyguladığı eylem ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı.
Şu ana kadar bini aşkın kişinin yaralandığı eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.