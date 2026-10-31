Fransa'da protestoların üçüncü dalgası başladı: Yoğun polis eşliğinde yürüyüş

Paris'in yanı sıra Bordeaux, Lyon, Rennes ve Nice'te de yürüyüşler başladı. Marsilya'da sosyal medyada duyurulan birçok izinsiz gösteri yasaklandı.



Bordeaux'da ise Place de la Bourse ve Place de la Victoire arasındaki gösteriye, Lyon'da da şehir merkezindeki yürüyüşe izin verildi.



Rennes'te ilk başta yasaklanan gösteri, organizatörlerin güzergahı değiştirmesinin ardından onaylandı.



Polise göre bugün ülke genelinde 350 gösteri düzenlenmesi beklenirken, gösterilere 350 bin ile 450 bin kişinin katılması bekleniyor.