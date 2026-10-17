Fransa'da sarı yelekliler de sokağa çıktı. Tarihi binalar yakıldı, belediye binası basıldı
17.10.2026 16:18
Son Güncelleme: 17.10.2026 21:40
Fransa'da banliyö liselerindeki öğretmen açığına tepki olarak başlayan eylemler, hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını hedef alan ülke çapında şiddetli gösterilere dönüştü.
Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan öğrenci eylemleri, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.
Bugün sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı; güvenlik güçleri kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.
Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı.
Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.
LYON'DA 174 YILLIK TARİHİ BİNA ATEŞE VERİLDİ
Lyon kentinin simge noktalarından Bellecour Meydanı'nda bulunan tarihi turizm danışma merkezi, gösteriler sırasında tahrip edilerek ateşe verildi. Binadan yükselen alevler çevrede paniğe neden olurken, güvenlik güçlerine havai fişek ve çeşitli cisimler fırlatan gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Mimar Tony Desjardins tarafından 1852 yılında inşa edilen ve geçmişte askeri karakol ile polis noktası olarak kullanılan tarihi yapıda çıkan yangına, çevrede devam eden çatışmalar nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale etmekte güçlük çektiği bildirildi.
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, tarihi binanın ateşe verilmesini kınayarak, kamu binalarının kent sakinlerinin ortak mirası olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti.
MARSİLYA'DA BELEDİYE BİNASINA BASKIN
Marsilya kentinde ise çok sayıda protestocu, Eski Liman bölgesindeki belediye binasının giriş kapısını zorlayarak içeri girdi. "Devrim başladı, Bastille'i ele geçiriyoruz" sloganları atan grup, giriş salonundaki eşyalara zarar verdi. Fransa Cumhuriyeti'nin simgesi Marianne'ın büstü de devrilirken, duvarlara çeşitli yazılar yazıldı.
Güvenlik güçleri göstericileri kısa süre sonra binadan uzaklaştırdı. Kent merkezindeki Canebiere Caddesi'nde de polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Belediye polisine ait bir karakolun camları kırılırken, içeri sis bombaları atıldı.
Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan yaşananları kınayarak, "Bu benim Cumhuriyet anlayışım değil" dedi.
Şiddet olaylarının öğrencilerin taleplerine zarar verdiğini belirten Payan, güvenlik takviyesi için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Sebastien Lecornu ve İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile görüştüğünü açıkladı. Payan, kentte görev yapan çevik kuvvet birliklerinin sayısının artırıldığını belirterek, "Bir bölükten beş bölüğe çıktık" ifadelerini kullandı.
272 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bordeaux’daki göstericiler, Ticaret ve Sanayi Odası binasına girerken, güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Rennes'de ise göstericilerin ateşe verdiği barikatlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı.
İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında ülke genelinde 272 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protestolara katılanların toplam sayısına ilişkin nihai bilanço ise henüz netleşmedi.
PARİS'TE 13'Ü ÇOCUK 195 GÖZALTI
Başkent Paris’te göstericiler kaldırım taşlarını sökerek yolları kapatırken araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi, döviz büroları ve mağazalar yağmalandı. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylar kapsamında Paris’te 13’ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı.
Paris Savcılığı, gözaltıların başkentin tüm ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirterek, kişilerin ağırlıklı olarak şiddet veya mala zarar verme amacı taşıyan bir gruba katılma, silah ve patlayıcı madde bulundurma, yüzünü gizleme ve şiddet eylemlerinde bulunma suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.
MACRON'DAN SAKİNLİK ÇAĞRISI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösteriler öncesinde yaptığı açıklamada protesto hakkına saygı duyulması gerektiğini belirterek, "Gösteri hakkına tamamen saygı duyuluyor ancak bu hak, kişilere ve mallara saygıyı da beraberinde getirmeli" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı ise kamu binalarına, iş yerlerine ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınadı. Bakanlık, bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarından aşırı sol grupları sorumlu tuttu.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu da haftalardır devam eden protestolarda şiddetin arttığı uyarısında bulunarak, önceki eylemlerde 900'den fazla polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.