Fransa'da sarı yelekliler de sokağa çıktı. Tarihi binalar yakıldı, belediye binası basıldı

Lyon kentinin simge noktalarından Bellecour Meydanı'nda bulunan tarihi turizm danışma merkezi, gösteriler sırasında tahrip edilerek ateşe verildi. Binadan yükselen alevler çevrede paniğe neden olurken, güvenlik güçlerine havai fişek ve çeşitli cisimler fırlatan gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Mimar Tony Desjardins tarafından 1852 yılında inşa edilen ve geçmişte askeri karakol ile polis noktası olarak kullanılan tarihi yapıda çıkan yangına, çevrede devam eden çatışmalar nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale etmekte güçlük çektiği bildirildi.



Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, tarihi binanın ateşe verilmesini kınayarak, kamu binalarının kent sakinlerinin ortak mirası olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti.